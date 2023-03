Frida Sofía acusó a Michelle Salas de supuestamente robar dinero de Silvia Pinal

Frida Sofía acusó a su sobrina Michelle Salas se supuestamente también haber robado accesorios y dinero a Silvia Pinal (Instagram @ifridag/@michellesalasb)

Frida Sofía nuevamente acusó a miembros de su familia materna de supuestamente haber robado frecuentemente a Silvia Pinal; en esta ocasión, además de mencionar a su tío Luis Enrique Guzmán y a su madre, también señaló a su sobrina, Michelle Salas.

La modelo arremetió en contra de la hija de Luis Miguel por presuntamente ser una de las integrantes de la Dinastía Pinal que se ha aprovechado de la Diva del Cine, según dijo a la revista TV Notas.

Pese a que adelantó que le daba “flojera” volver a hablar de Michelle, aseguró que el actuar de la joven es similar al de Luis Enrique, esto por los rumores de un supuesto robo a la protagonista de Viridiana.

Según la hija de Alejandra Guzmán, ella no vio los presuntos robos, pero una de las hijas de Luis Enrique sí y le contó (Instagram/@michellesalasb)

“Es que me suena tan normal a mí esto (los robos a Silvia) ya que no ha pasado una sola vez, hay varias cosas ahí y qué flojera hablar nuevamente de Michelle, pero no está muy lejos de Luis Enrique”, comenzó.

Según dijo Frida, recuerda haber visto a Michelle cambiando accesorios de marcas de gama media por otros de firmas lujosos que pertenecen a su bisabuela. La hija de Alejandra Guzmán mencionó que ya que Silvia Pinal tiene en su casa una colección que se asemeja a una tienda, la modelo aprovechaba y cambiaba sus lentes o zapatos por los de la actriz.

“Recuerdo que ella llegaba y le ponía unos lentes chafísimos y se robaba los originales de mi abuela o los zapatos de mi abuelita, tiene como una tienda, literal, en su casa y le era muy fácil cambiar unos Nine West y llevarse los Louis Vuitton, pinc** cul**a”

Salas no se ha pronunciado acerca de las acusaciones de su tía, así como tampoco Luis Enrique, a quien también lo acusó de robo (REUTERS/Caitlin Ochs)

Pese a que confesó que no fue testigo de este presunto robo, no fue del único que se enteró.

Tiempo después, supuestamente la hija de Stephanie Salas habría hurtado un “fajón” de dinero a su bisabuela; esto se lo habría contado un familiar y Pinal se lo confirmó cuando perdonó a Michelle.

“También un día le robó un fajón de dinero, en esa ocasión estaba bien triste mi abuela, me acuerdo, y la perdonó luego luego; de esto, fue mi propia abuela la que me lo contó”, exhibió Frida.

Michelle y Frida han mantenido una fuerte rivalidad desde hace nueve años, la cual comenzó porque han sido comparadas (Instagram/@michellesalasb)

Asimismo, la hija de la Reina del Rock recordó que cuando eran niñas, jugaban en el armario de Silvia, utilizaban su maquillaje, su ropa y pelucas, pero cuando crecieron, poco a poco ese lugar se fue vaciando. Al ser cuestionada acerca de quién pudo haberse llevado las pertenencias de su abuela, no dudó en nuevamente señalar a su sobrina.

La mala relación de Frida y Michelle se remonta a años atrás, cuando las dos comenzaron sus respectivas carreras como modelo. El punto en que se hizo pública su rivalidad fue en 2014, cuando Sofía fue la portada de Playboy y recibió críticas de su sobrina.

Acerca del audio en el que Mayela Laguna mencionó que supuestamente habría tomado 5 kilos de joyas de su suegra, con la aprobación de Luis Enrique, Frida Sofía señaló que la familia sabría de los robos desde años atrás.

Frida espera que hasta hoy su abuela no haya escuchado los rumores de robo, pero confesó que anteriormente ya se habría enterado de situaciones similares y prefirió no proceder (Cuartoscuro)

Incluso, la modelo dijo que el retrato que hizo Diego Rivera de Silvia y que actualmente se encuentra en la casa de la histrionisa podría no ser el original, pues duda que un cuadro tan importante aún esté en manos de su abuela.

“No se me haría raro que el cuadro de Diego Rivera, quién sabe dónde está, porque no creo que el original siga en poder de mi abuela, siento que ese ya voló hace años. La gente tiene que entender que esto lleva años”, hizo hincapié Frida.

Frida lamentó que la protagonista de El Inocente esté pasando por esta situación ya que le ha dado muchas cosas a su hijo, desde contraseñas hasta una casa a su nombre.