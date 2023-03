Lady Gaga auxilió a fotógrafo que sufrió caída en los Oscar 2023

Durante la alfombra roja, la actriz y cantante corrió para auxiliar a un fotógrafo que tropezó

En medio de la Alfombra Champagne de los Premios de la Academia 2023, la actriz y cantante Lady Gaga protagonizó un momento que la convirtió en tendencia en redes sociales. Y es que la intérprete de Bad Romance corrió para auxiliar a un fotógrafo que sufrió una caída.

Tras llegar a la gala en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Angelina Germanotta impactó a fans y a la prensa con un vestido negro Versace, en cual portó en el marco de su nominación a Mejor canción por su tema Hold My Hand, escrita para el filme Top Gun: Maverik.

No obstante, pese a que la artista neoyorkina no se llevó la estatuilla en esta ocasión, destacó por otra acción durante la ceremonia: el gesto que la compositora tuvo con un paparazzi, quien, tras correr hacia atrás en busca de una fotografía de la protagonista de A star is born, terminó golpeándose en el piso.

Lady Gaga auxilió a un fotógrafo (REUTERS/Mario Anzuoni)

Al percatarse de la acción, Lady Gaga se dio la vuelta y corrió para ayudar al fotógrafo a levantarse, quien estuvo por el suelo por pocos segundos. Cuando la cantante se acercó, el paparazzi ya se había levantado sin sufrir daños aparentes, le agradeció el gesto y le dio dos palmadas a la actriz.

Gaga continuó su camino, no sin antes voltear hacia atrás un par de veces para cerciorarse de que el sujeto se encontraba bien.

Lady Gaga en los Oscars 2023

La cantante de I Get a Kick Out of You se sumó a la ceremonia de los Premios de la Academia de última hora, pues fue convocada para interpretar su tema Hold My Hand. Y es que la producción del evento reveló hace unos días que Gaga no podría unirse al evento, pues se encontraba en medio del rodaje de la secuela del Joker, junto a Joaquin Phoenix.

Lady Gaga fue nominada a Mejor Canción por tercera vez en su carrera (REUTERS/Mario Anzuoni)

No obstante, sí llegó y sorprendió con su vestimenta con mangas y transparencias de la firma italiana, la cual —de acuerdo con Vogue— es una de sus etiquetas recurrentes. También, portó con un collar en platino y diamantes de Tiffany, el cual fue elaborado en la década de 1950, y que complementó con un brazalete, aretes y un anillo.

Durante el evento, la artista de 36 años interpretó el tema que le valió una nominación, en donde se separó de su atuendo, maquillaje y peinado, para portar un vestuario casero.

Gaga compitió en la misma categoría con Rihanna, quien interpretó Lift Me Up para Wakanda Forever, y quien venía de protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl; Diane Warren con Applause, quien ya contaba con 14 nominaciones en su carrera; Mitski, David Byrne y Ryan Lott con el tema This is a Life para la gran ganadora de la noche Todo en todas partes al mismo tiempo y contra los ganadores: M. M. Keeravani y Rahul Sipligunj, autores de Naatu Naatu para RRR.

Lady Gaga portó un vestido Versace en color negro (REUTERS/Mario Anzuoni)

No obstante, pese a no ganar en esta ocasión, la historia de Lady Gaga en los premios de la Academia se remonta a 2016, cuando la cantante fue nominada a Mejor Canción Original por el tema Til it Happens to You, el cual interpretó para el documental The Hunting Ground.

Tres años después, en 2019, recibió dos nominaciones. Una por el tema Shallow, con el cual fue considerada a Mejor Canción Original para el filme A Star Is Born, el cual también protagonizó y por la que también fue nominada a Mejor Actriz. Ese año se hizo de su primer estatuilla en dicha industria.