La advertencia de Ana María Alvarado a Maxine Woodside después de dejarla plantada en audiencia

El despido en Todo para la mujer fue llevado a instancias legales

La locutora Maxine Woodside no acudió a la audiencia de conciliación laboral con Ana María Alvarado, quien aseguró que tarde o temprano la ley la alcanzaría.

Así lo expresó la ex comunicadora de Todo para la mujer a través de un video en su cuenta de Facebook:

“Ella no se presentó, no estuvo ahí ni ningún representante legal, uno lo que piensa generalmente es que cuando no se presentan quieren darle largas al asunto, pero aunque le des vueltas a la ley, al final la ley te alcanza y hay que cumplir, es un proceso laboral”, mencionó durante su grabación.

(Instagram/@maxwoodside y Facebook/@AnaMariaAlvaradoOf)

Además, Ana María Alvarado detalló que no comprendía por qué Maxine había evitado el proceso, ya que no se trataba de una situación delictiva “de vida o muerte”, si no la resolución de una situación de trabajo, concretamente su liquidación.

“En este caso se terminó una relación laboral porque ya no era requerida mi presencia, ya no les gustó mi trabajo o por lo que gusten y manden, porque se hicieron cambios, lo he repetido una y otra vez, ella es la dueña y decide lo que quiera”.

En su grabación, la periodista Ana María Alvarado también destacó que no estaba buscando dañar la reputación de su ex jefa y tampoco se trataba de una situación que alterara sus emociones, simplemente tiene interés en exigir que su contrato termine y se respeten sus derechos laborales.

“Se terminó un contrato y es todo, no es exageración, no es que me la pase llorando o la quiera hacer quedar mal, simplemente estoy reclamando mis derechos, lo he platicado constantemente y con toda la tranquilidad, tengo paciencia, aparte todos sabemos que los proveso legales son tardados, que hay que hacerlo con calma, pueden ser semanas, meses días o años. Lo que podemos hacer es acudir cuando una autoridad te notifica”, mencionó sobre su conflicto con La reina de la radio.

De acuerdo con Sale el Sol, la periodista de espectáculos Ana María Alvarado está buscando solucionar la supuesta falta de liquidación.

“Estamos aquí en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Como todos saben, trabajé durante 32 años en ‘Todo para la mujer’, con Maxine Woodside. Bueno, me despidieron y no me dieron liquidación, lo único que estoy luchando es por mis derechos. No es un pleito contra nadie. No hay villanos, ni hay víctimas” es lo que dijo durante el programa matutino ‘Sale el Sol’.

“Yo invito a Maxine Woodside que, lo único que hay que hacer, es cumplir con las obligaciones laborales. No se trata de nada más. No es algo complicado. Cuando dos personas no se ponen de acuerdo, hay que ir con un tercero, que es la autoridad, que es quien decide quién tiene la razón. Si ella dice que desconoce la cantidad que me pagaba, desconoce si tenía contrato, pues es el momento aquí justamente, para probarlo y que todo quede claro”, añadió.

Información en desarrollo*