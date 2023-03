Tacharon a Medio Metro de misógino tras llamar “solapadora” a Yuya por acusaciones de abuso sexual contra Siddhartha

(Instagram/Twitter/Instagram)

El 10 de marzo, Siddhartha encendió las alertas después de que se diera a conocer que su fotografía apareció en un tendedero de denuncias de abuso sexual. Ante esto, las reacciones no se hicieron esperar y el conocido Medio Metro no dudó en dar su punto de vista al respecto, sin embargo, el famoso aprovechó para arremeter contra Yuya de forma injustificada.

Y es que, la youtuber ha mantenido una relación estable por varios años con el intérprete de éxitos como Únicos e, incluso, tienen un hijo en común llamado Mar. Esto, aparentemente, habría sido motivo suficiente para que Medio Metro estallara en contra de la creadora de contenido y la tachara de encubrir a su pareja.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde el famoso lanzó un contundente mensaje que rápidamente hizo estallar las redes sociales.

“Yuya solapando al asqueroso violad*r de Siddartha. Recuerden que quien no denuncia algún delito también es cómplice”, colocó.

(Twitter)

El tuit se viralizó y los internautas tacharon de imprudente y misógino a Medio Metro, pues destacaron que la influencer no tenía responsabilidad alguna de los presuntos hechos cometidos por el padre de su hijo.

“Wey no mames te apuesto que ni sabías de la existencia de siddharta, y te atreves a opinar? Tantita madre, tu manager te está dando en toda”. “Duérmete un rato, Yuya no tiene la culpa de las acciones que Siddhartha haya o no haya hecho”. “Que lo funemos, dice”. “Que perra necesidad de atacar a Yuya ? Ataca a Siddhartha, Yuya es su pareja y ella no pertenece al problema”. “Claro queriendo responsabilizar a la mujer de los actos de un hombre, que novedad... Serás pend3jo”, son algunas de las menciones que aparecieron.

Qué se sabe sobre la denuncia en contra de Siddhartha

A través de una cuenta de Instagram dedicada a exponer a presuntos abusadores, se posteó una imagen de un tendedero de denuncia donde aparecía la fotografía de Jorge Siddhartha González Ibarra.

Los hechos habrían ocurrido en 2018 cuando supuestamente estaba teniendo relaciones sexuales consensuadas con el cantante.

“Una vez estaba teniendo relaciones con Jorge Siddhartha, le pedí que parara porque ya no quería y me dijo que esperara a que acabara. Tuve que gemir de los nervios y me dijo: ‘¿Ves como si te está gustando?’. Esas palabras se me van a quedar toda la vida”, escribió en mensaje privado a las administradores de la página, quienes publicaron el testimonio.

(Fotos Instagram: @iamsiddhartha // @basta.del.abuso.2)

La usuaria de Instagram que acusó al exintegrante de Zoé no compartió más información sobre el contexto en que habría ocurrido el abuso y todo lo que habría sucedió después. Sin embargo, acompañó su testimonio con una fotografía que tomó de un cartel de Siddhartha que pegó en una pared durante una manifestación que se llevó a cabo el pasado miércoles 08 de marzo.

*Información en desarrollo