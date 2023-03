Quiénes cantarán en la ceremonia de los premios Oscar: la estrella más esperada aún no confirmó su presencia

La ceremonia se llevará a cabo el próximo 12 de marzo.

A pocos días de la ceremonia de los premios Oscar, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ultima detalles para las presentaciones musicales de los nominados en la categoría de Mejor Canción Original.

La 95a entrega de los galardones tendrá las presentaciones ya confirmadas de Rihanna con “Lift Me Up” de “Black Panther: Wakanda Forever″; Sofia Carson y Diane Warren con “Applause” de “Tell It Like a Woman”; Stephanie Hsu, David Byrne y Son Lux con “This is a Life” de “Everything Everywhere All at Once” ; y Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava con “Naatu Naatu” de la película “RRR”.

Diane Warren, recibió su 14ª nominación a los Premios de la Academia este año. La prolífica compositora recibió un Oscar honorario en los Premios de los Gobernadores del año pasado.

Lady Gaga - Hold My Hand

La categoría además incluye a Lady Gaga con su canción original para “Top Gun: Maverick”, “Hold My Hand”. Por el momento la artista no confirmó ni negó su participación en la ceremonia. Muchos medios internacionales especulan que Gaga esperará hasta último momento para decidir, ya que se encuentra en medio de la filmación de la película “Joker 2″.

Si la artista decide no asistir, existe la posibilidad de que alguien más suba al escenario para interpretar la canción, o que simplemente no se presente. Esta no sería la primera vez que esto ocurre con una canción original. En los últimos años, Van Morrison, SZA, Kendrick Lamar y Eminem no cantaron sus canciones nominadas al Oscar, explicó la revista Variety.

El lunes, los productores del programa anunciaron que Lenny Kravitz será el encargado de la interpretación de “In Memoriam”.

Cuarta nominación para Gaga

El posteo de Lady Gaga tras conocerse su nominación.

Cuando fue nominada, Gaga recurrió a las redes sociales para compartir su alegría. “¡Muchas gracias a la Academia por nominar mi canción ‘Hold My Hand’ para un Oscar este año! Escribir esta canción para la película ‘Top Gun: Maverick’ fue una experiencia profunda y poderosa que nunca olvidaré. Muy agradecida por la magia de la música y el cine”. Además agradeció a su coguionista Bloodpop diciendo, “¡Estoy en el set filmando ahora un gran amor por los pequeños monstruos!”

Cabe recordar que la actriz estuvo nominada a los premios de la academia en 2016 en la categoría de Mejor Canción Original por “Till It Happens To You” del documental “The Hunting Ground”, pero perdió contra “Writing´s on the Wall” de Sam Smith.

Tres años más tarde en 2019 recibió dos nominaciones. Una a Mejor Canción Original por “Shallow” y otra a Mejor Actriz, ambas por “A Star Is Born”. Esa vez se alzó con el galardón por su música, la cual interpretó en la ceremonia junto a su co protagonista, Bradley Cooper.



