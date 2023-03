Por qué usuarios de redes pidieron cancelar a Gloria Trevi

Usuarios de internet piden cancelar a Gloria Trevi (Photo by Medios y Media/Getty Images)

En redes sociales, específicamente en Twitter, la cantante mexicana Gloria Trevi se volvió viral junto a la frase “Cancelemos a Gloria Trevi”. La tendencia vino acompañada con una petición de Change junto a una fotografía con la frase “¡No a Gloria Trevi en el AUDITORIO NACIONAL! No queremos a una tratante de blancas”.

Fue una internauta identificada como Josefina Saldaña quien montó la petición, misma en la que escribió “Las mujeres no podemos permitir que los artistas sigan aprovechándose de su fama para lastimarnos, es por ello que es inconcebible que Gloria Trevi siga libre e impune, no sólo eso, si no que siga dando conciertos pisoteando a sus víctimas, recordemos que está enfrentando nuevas acusaciones en EEUU”.

En comentarios de la petición se puede leer: “Esta mujer hizo mucho daño a jovencitas. No es posible apoyarla y recibirla como si no hubiera hecho nada. Veto total a esta mujer tan cruel y toxica. Pésimo ejemplo para la nueva generación”.

Redes sociales recordaron entrevistas relacionadas al escándalo de Trevi y Andrade (Foto: Televisa)

No todo fueron criticas para la intérprete de Pelo suelto, pues uno de sus fans usó la plataforma de Twitter para defenderla diciendo “Mientras el hashtag CANCELEMOS A GLORIA TREVI intentan que se olviden de ella, ella sigue triunfando en lo más alto. Jamás podrán cancelar a Gloria Trevi, ella nació para quedarse”, y acompañó el texto con emojis de corazones.

Los que buscan cancelar a la artista recordaron aquella entrevista donde Gloria había llamado “señoras paridas” a las víctimas de Sergio Andrade. En dicha entrevista, la cantante de Todos me miran dijo sobre las acusaciones: “Se pusieron a exhibir algunas intimidades y a echarle crema a sus tacos...”

Del mismo modo, otros fans escribieron que toda esta polémica se debía a que los haters “no estaban soportando” el reciente sold out de la artista en el Auditorio Nacional, y que no podían evitar que ella siguiera triunfando. Otros, cuya forma de pensar es completamente diferente, tuiteaban: “Estoy de acuerdo de Cancelemos a Gloria Trevi, la verdad. Una persona así no tiene por qué estar en libertad”.

Recientemente, Gloria Trevi se presentó en los Premios Lo Nuestro (Captura de pantalla)

Recientemente, Gloria Trevi participó en la entrega de los Premios Lo Nuestro interpretando la canción Ensayando cómo pedirte perdón, uno de sus más recientes temas musicales. Esta actuación ocurrió luego de haber sido acusada nuevamente de delitos y de recibir una nueva demanda civil en Estados Unidos junto a Sergio Andrade.

En la petición que busca cancelar el concierto de la diva del pop mexicano, también se puede leer: “Algunas de las víctimas como Karla de la Cuesta se han atrevido a hablar, incluso identificando a Gloria y su éxito en aquella época como el principal anzuelo para enganchar a las niñas que eran sus fans y que solamente querían ser como ella, incluso identifica 18 estrategias de manipulación y perversión utilizadas”.

La petición también recordó el caso de Édgar Oceransky, cantante y compositor mexicano que fue acusado de acoso sexual, razón por la cuál algunos colectivos feministas pidieron cancelar su show en el Auditoria Nacional, cosa que lograron después. No obstante, las acusaciones resultaron ser falsas.

Gloria Trevi demandó a Chumel Torres por daño moral (Instagram/@chumeltorres/@gloriatrevi)

Ante este hecho, quien redactó la petición en Change escribió: ¿Por qué permitimos un doble estándar? ¿Por qué permitimos que una mujer que ha sido señalada por Corrupción de Menores siga impune? Por eso pedimos tu ayuda para solicitar sean cancelados sus próximos conciertos y no vuelva a pisar un escenario o salir en televisión.

Sus defensores argumentaron: “Ni con 10 millones de firmas lograrán cancelarla, mejor inviertan su tiempo en cosas productivas para sus vidas porque con sus comentarios no lograrán nada”.

Recientemente, la cantante demandó al presentador Chumel Torres por daño moral. Al parecer, la demanda habría sido desestimada.