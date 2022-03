Edgar Oceransky se dijo inocente de supuesto acoso a menores: “Un sketch sacado de contexto”

Así fue la disculpa y el posicionamiento del cantautor Oceransky ante las recientes acusaciones Video: YouTube/Edgar Oceransky

Luego de que una usuaria de Twitter acusara a Edgar Oceransky por aparente acoso a menores, dos de sus conciertos fueron cancelados y muchas personas se dijeron indignadas por sus acciones, cabe aclarar que el señalamiento por el supuesto delito surgió por un audio publicado en la cuenta @anhele.

Ante esto, Oceransky realizó un comunicado de prensa en el que se dijo inocente, pidió una disculpa pública, explicó que ya tomó acciones legales por difamación y habló sobre cómo ha plasmado el respeto a las mujeres en sus temas y poemas, específicamente Imágenes de Ana; Duerme Tranquila, La otra mitad del mundo y Diosas.

“A los medios de comunicación y público en general, después de las falsas acusaciones que se vertieron en mi contra en redes sociales en días pasados y que tuvieron consecuencias sobre mi persona, en mi carrera, mi familia en mis colaboradores, quiero decirles que hemos tomado acciones legales correspondientes y que llegaremos hasta sus últimas consecuencias”, explicó el cantautor en su video de YouTube.

El cantautor emitió un comunicado donde pidió una disculpa pública (Foto: captura de YouTube/Oceransky)

En la grabación, el cantante también explicó que el controversial sketch estaba sacado de contexto y además, ya tenía más de 13 años de haberse publicado. Cabe recordar que el fragmento que desató las acusaciones decía lo siguiente:

“Fui a España a dar unos conciertos, se me ocurrió hablar de una de mis preferencias, a mí me gusta la diversidad, ¿no? No tengo miedo, me gusta la diversidad pero mi preferencia más profunda son las adolescentes, ¿no? Que tengan todavía cara de ministerio público, sí, miren es mejor ir al bote por una chavita que por el alcoholímetro, sé lo que les digo. Y las muchachas ya ven, nombre, bien feministas me decían: ‘pero es que tío, cómo es posible que te gusten las de 16′ y yo de ‘a tu novio también le gustan nomás que no lo dejan en tu país, esa es la diferencia’”, fueron las supuestas palabras de Oceransky en el audio que compartió la usuaria de Twitter @anhele.

Este fue el comienzo de la acusación, aunque Oceransky ya había sido señalado en el movimiento #MeToo (Foto: Twitter)

Al respecto, Oceransky lamentó el desprestigio en su contra y explicó que no comprendía porque algunos medios de comunicación difundieron la acusación como una verdad y sin " el más mínimo respeto al derecho humano de “Presunción de Inocencia”, pues de acuerdo con el cantante, no hay una sola denuncia legal en su contra y sus conciertos se cancelaron sin una explicación sustentada.

Los eventos suspendidos habrían tenido lugar el pasado sábado 12 de marzo a las 20:30 horas en el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez del estado de Querétaro y el miércoles 16 de marzo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

En su comunicado, Edgar Oceransky también emitió una disculpa pública al mismo tiempo que aclaró que el sketch había sido descontextualizado:

El cantante dijo que siempre ha tenido respeto por las mujeres (Foto: Instagram)

“Así mismo, reitero mis disculpas si alguien se sintió ofendido por un sketch de hace 13 años que, además, fue sacado de contexto”

En su mensaje, el cantante también explicó que le interesa mucho más el prestigio que la fama, por lo que no estaba usando este “escándalo” para ganar reconocimiento, “el amor y el respeto por las mujeres siempre lo he expresado en mis canciones porque fui criado por una mujer y estoy criando a otras dos”, mencionó.

Edgar Oceransky Hernández Ruiz es un cantante y productor musical oriundo de la Ciudad de México que nació el 6 de agosto de 1975, actualmente tiene 46 años. Durante su trayectoria en el medio ha destacado dentro de la trova y balado romántica, convirtiéndose en uno de los principales exponente del género a nivel nacional.

