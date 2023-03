La razón por la que Liam Hemsworth podría demandar a Miley Cyrus

Liam Hemsworth y Miley Cyrus se divorciaron luego de 10 meses de casados

Liam Hemswort, hermano de Chris Hemsworth podría demandar a Miley Cyrus, con quién estuvo casado y tuvo una relación de 10 años, pero luego de toda la polémica surgida entre ambos, otro nuevo problema se agregaría a la vida de ambos.

En la canción “Flowers, Miley Cyrus contó el final de la historia de amor que tuvo con el actor Liam Hemsworth y en ella envía un mensaje de amor propio y empoderamiento con el que cierra el ciclo de este matrimonio que dio mucho de que hablar durante el tiempo que duró. Es por eso que el hermano de Thor aseguró que gracias a la canción de su exesposa se podría quedar sin un rol en la serie “The Witcher” de Netflix.

Flowers resultó ser todo un éxito, convirtiéndose en el número uno de las listas de popularidad, así como en el número uno de Spotify, superando la Sesión 53 de Shakira y BZRP, que se lanzó un día antes y en la que la colombiana habla sobre la infidelidad del exfutbolista español Gerard Piqué.

De acuerdo con varios medios, Liam Hemsworth asegura que la canción de su exesposa provocó una reacción negativa en su carrera, ya que, además de recibir varios mensajes de odio, casi le cuesta su participación en la cuarta temporada de la serie “The Witcher” sustituyendo al actor Henry Cavill.

Mandatory Credit: Photo by Chelsea Lauren/WWD/Shutterstock (10286771m) Miley Cyrus and Liam Hemsworth in the front row Saint Laurent Show, Front Row, Spring Summer 2020, Los Angeles, USA - 06 Jun 2019

Luego de que se filtrara un supuesto documento en el que Hemsworth demandaba a la intérprete de Hannah Montana por difamación, los rumores no se hicieron esperar, aunque tal parece que es falso, ya que, aún, ni el actor, ni la cantante, ni Netflix se han pronunciado al respecto.

Flowers, la razón por la cual Liam demandaría a su exesposa

Miley utilizó su habilidad para componer para hacer catarsis con la canción Flowers en la que detalla lo que siente tres años después de su doloroso divorcio, en donde terminó con el amor más grande su vida, hasta el momento; aunque es importante mencionar que en ningún momento menciona el nombre de su ex.

Canción Flowers de Miley Cyrus

Flowers se estrenó justo el día del cumpleaños número 33 de Liam, recordemos que a la hora de anunciarse la separación, la opinión pública se volcó contra Miley, acusándola de ser la causante de esto.

La canción es una respuesta directa a When I Was Your Man, de Bruno Mars, melodía favorita de Liam la cual se la dedicó el día de su boda y que reza en la letra: “Espero que te compre flores, espero que te coja la mano, que te dé todas sus horas”.

“Empecé a llorar, pero luego me recordé que yo puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo durante horas, decir cosas que no entiendes. Puedo llevarme a bailar y puedo sostener mi propia mano” Flowers de Miley Cyrus.

La joven pareja se conoció en el set de la última canción

Además, el último disco de la cantante titulado “Endless Summer Vacations” retrata la nueva vida de Miley y su construcción tanto emocional como física luego de todo este proceso que tuvo que vivir. Este material se estrena el próximo 10 de marzo.

La historia de amor entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth

Fue en el año 2009 cuando Cyrus y Hemsworth se conocieron en el rodaje de la película La última canción y comenzaron a salir, al principio en secreto, ella tenía 16 años y él 19. Su relación se descubrió cuando fueron vistos en el aeropuerto de Nashville luego de terminar de filmar la película.

Aunque ambos tenían proyectos por separado, encontraban la forma de verse y estar juntos, fue así como se convirtieron en una de las parejas más importantes del mundo del espectáculo, aunque la polémica estuvo presente desde su noviazgo.

La pareja se conoció en 2009, durante la grabación de "La Última Canción. (Foto: The Last Song)

Se dice que Liam le fue infiel a la cantante en varias ocasiones, en alguna ocasión se mencionó que, mientras rodaba Los Juegos del Hambre, tuvo un romance con Jennifer Lawrence, la relación se volvió tensa y en varias ocasiones se separaban, salían con otras personas y volvían; sin mencionar que la carrera solista de Miley estaba empezando y su personalidad explosiva y los excesos hicieron más difícil el trato entre ambos.

Por si fuera poco, a tan solo unos días de anunciar su ruptura en 2013, Liam fue captado besando a la actriz, Eiza González, en Las Vegas, fue por eso que tanto en ese momento como luego de la canción de Miley, la mexicana fue acusada de estar en medio de la relación entre ambos, aunque la protagonista de la novela Lola Érase Una Vez, siempre ha desmentido que haya estado en alguna situación de infidelidad.

Aun con todo esto, se casaron en 2018, tras 10 años de noviazgo, pero la felicidad duró solamente 10 meses y a mediados de 2020 el intérprete de Gale Hawthorne le pidió el divorcio y aunque la cantante trato de mantenerlo en secreto, tuvo un ataque de pánico durante un vuelo y todo quedo al descubierto.

En 2013, Liam y Eiza fueron captados besándose en Los Ángeles

Tras la separación, las palabras de Hemsworth eran de sentir tranquilidad por primera vez, ya que la personalidad rebelde de Cyrus le causaba problemas, por su parte, ella menciona que su matrimonio fracasó porque “todo era un conflicto” y no estaba buscando a alguien que solo era puro drama y la anclara.

Finalmente, ambos comenzaron una relación con otras personas, Liam comenzó a salir con Gabrielle Brooks y Miley con el cantante Cody Simpson y así fue el desenlace de aquella historia de amor.

