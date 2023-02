Said Pichardo, ex de Livia Brito, fue vinculado a proceso presunto narcomenudeo y posesión de armas

La Fiscalía de la CDMX vinculó a proceso al ex de Livia Brito (IG @saidpoficial)

Said Pichardo, expareja de la actriz Livia Brito, fue vinculado a proceso por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México este 24 de febrero. Esto luego de haber sido detenido en posesión de armas, drogas y grandes sumas de dinero en efectivo en una casa ubicada en Jardínes del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón.

El cantante de reggaetón es acusado por presunto narcomenudeo, operaciones con recursos ilícitos y posesión de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, por lo que un juez dictó prisión preventiva en su contra.

“Un juez de control vinculó a proceso a un hombre por la probable comisión de los delitos contra la salud, en su modalidad narcomenudeo; operaciones con recursos de procedencia ilícita, y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea”, se pudo leer en un comunicado de la Fiscalía.

Said Pichardo permanecerá en prisión por presunto narcomenudeo (Fiscalía CDMX)

Continuará en prisión mientras se desarrolla la investigación complementaria, para la cual se fijó un plazo de 4 meses.

La Fiscalía recordó que Said Pichardo fue detenido el pasado 20 de febrero y que en el operativo le decomisaron varias dosis de posible droga, armas de fuego largas y un vehículo de alta gama, entre otros objetos.

En total habrían sido localizadas tres armas de fuego largas, dos armas cortas, un Lamborghini, cinco motocicletas, bolsas con marihuana y más de 100 dosis de cocaína, aproximadamente 10 millones de pesos y cerca de 40 mil USD en su casa.

Livia Brito y Said Pichardo estuvieron juntos de 2016 a 2020, cuando el reggaetonero lanzó temas alusivos al rompimiento (Foto: Instagram)

El exnovio de Livia Brito fue detenido luego de que vecinos reportaron ante las autoridades que organizaba fiestas a altas horas de la noche, a las cuales asistían personas armadas que tenían un comportamiento extraño. Finalmente fue detenido junto a seis presuntos criminales más durante un cateo que tenía como objetivo la liberación de cuatro personas que habrían estado privadas de su libertad.

Prueba de su estilo de vida son sus publicaciones en redes sociales, donde presumía lujos como un automóvil de alta gama (el Lamborghini que le decomisaron) y viajes.

“Aún recuerdo cuando andaba en metro y camión, si yo pude uds también, sigue adelante siempre (sic.)”, expresó en una publicación de julio de 2020 en la que mostró su vehículo de lujo.

Quién es Said Pichardo

Said Pichardo o Said P, como se hacía llamar en el ámbito musical, ha lanzado temas de género reggaetón. Entre las que más popularidad tienen están Paisaje sin rumbo, El mismo soñador, Coqueta y Ahora que te fuiste.

También ha tenido pequeñas participaciones en televisión, entre ellas el reality show Guerreros, en el que resultó ganador en el año 2020.

Livia Brito se deslindó de Said Pichardo (Foto: Instagram)

Además en redes sociales presumía sus apariciones en las portadas de algunas revistas de circulación nacional TU, Mean’s Health y Seventeen.

Tuvo una relación de más de 3 años con la actriz de telenovelas Livia Brito, quien incluso le propuso matrimonio. Sin embargo, el noviazgo terminó en medio de la polémica debido a que éste habría sido infiel en más de una ocasión con diferentes hombres.

Luego de que se hizo pública la noticia de que fue detenido, la artista no tardó en deslindarse de él a través de redes sociales. La actriz cubana señaló que ha pasado mucho tiempo desde que tuvo una relación sentimental con Said Pichardo y que desde que se separaron no ha sabido más.

“Muy buenas tardes, quería comentarles que como todos ustedes saben yo tuve una relación hace más de seis años con esta persona, lo conocí como cantante, como empresario, no he sabido nada más de él y ya han pasado muchísimos años de eso”, indicó.