Medio Metro participará en un capítulo de La Rosa de Guadalupe

El bailarín participará en La Rosa de Guadalupe (Facebook/MedioMetro y Archivo)

El bailarín José Eduardo Rodríguez Saldallo, mejor conocido como Medio Metro, se volvió viral en compañía de un sonidero que se hace llamar Sonido Pirata. Sin embargo, tuvieron algunos desacuerdos y decidió separarse del grupo.

Semanas después del quiebre en la escena sonidera, Medio Metro anunció que el registro oficial de su nombre como marca le abrió otras oportunidades laborales, incluida una participación en la serie unitaria de Televisa, La Rosa de Guadalupe. Es importante mencionar que este programa tiene uno de los niveles de rating más altos en la televisión mexicana.

“Ya me hablaron del canal de la Rosa de Guadalupe, ya voy a estar ahí y la verdad le doy muchas gracias a La Rosa de Guadalupe, porque me están abriendo las puertas también de muchos lados”, dijo durante una transmisión en vivo a través de Facebook. Por el momento, se desconoce si ya está grabando el capítulo o si ya se decidió la temática, tampoco se sabe si Medio Metro se interpretará a sí mismo o si únicamente tendrá un papel de reparto.

Se desconoce de qué tratará el capítulo de Medio Metro en La Rosa de Guadalupe (Televisa)

Durante la charla con sus seguidores de Facebook, el bailarín dijo que prefería ignorar las burlas y el odio emitidos hacia el, para quedarse solo con lo bueno, con sus fans y con el apoyo que ha recibido. Y es que tras la disolución de sus colaboraciones con Sonido Pirata, mucha gente aseguró que Medio Metro no lograría abrirse paso hacia la fama, pues hacían una dupla tan icónica en redes sociales, que las personas creyeron que ninguno de los dos tendría éxito tras la separación.

“Me siento muy feliz, muy contento, porque la verdad cuando vi ese papelito me agarre leyendo, la verdad me agarre llorando porque dije ‘no manches no puedo creer el cariño de tanta gente que me está apoyando, me está siguiendo’. La verdad yo me siento súper feliz, súper contento”, en referencia al registro legal del nombre Medio Metro.

Esto significa que ninguna otra persona podrá presentarse como Medio Metro en algún evento, tocada sonidera, fiesta o incluso usar el apodo en redes sociales sin que haya alguna consecuencia. Es importante mencionar que días antes de que realizara este registro legal, el bailarín de cumbia estalló contra la banda Molotov, ya que tuvieron sobre el escenario a un sujeto de baja estatura a quien nombraron igual que a él.

A la par en que anunció el registro de su nombre, José Eduardo informó que ya no utilzaría la vestimenta con la que se volvió popular, es decir, un pantalón beige, playera de rayas, tirantes puestos solo de un hombro y gorro verde con cubre-orejas, ya que es el atuendo que usaba El Chavo del 8, un programa escrito por Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito.

Además, mencionó que los bailes pasarían a segundo plano, pues está tomando cursos de canto para intentar incursionar en este ámbito. “De hecho ya los sonideros los estoy dejando a un lado, ahora ya me estoy dedicando a puros antros, me estoy dedicando a otro nivel, ya la verdad me están enseñando a cantar canciones y la verdad me gustaría cantar”, contó Medio Metro, quien se dijo pleno a pesar de que mucha gente dejó de apoyarlo.

Medio Metro "Original" ya registró su marca y toma clases de canto (Foto: Instagram)

“La verdad mucha gente dice ‘pinche ridículo, esas mamad*s qué onda’, perdón por la palabra, pero la verdad es que yo me siento muy contento y soñado”, añadió el bailarín.

Durante un encuentro con la prensa, el influencer ya había anunciado que se registraría legalmente con su nombre y que incluso tendría mercancía. “No (la tengo). Ayer me acaban de entregar mi hoja de Medio Metro, ya la tengo registrada mi marca, de hecho ya voy a sacar las camisas de Medio Metro. Sí (dejaré de usar la ropa del Chavito), de hecho ahora me encuentro con otro personaje, la verdad ya voy a intentar sacar otros personajes nuevos”, aseguró.