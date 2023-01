Qué se sabe del “Medio Metro”, su relación con el Sonido Pirata y su posible presencia en la UNAM

El personaje conocido como "Medio Metro" se separó de la agrupación con que saltó a la fama (Captura de pantalla)

Con el cierre del año 2022 y el arranque de 2023, usuarios en redes sociales comenzaron a posicionar a un nuevo personaje en la cima de las tendencias. José Eduardo Rodríguez Sandallo, mejor conocido como el Medio Metro, se dio a conocer por su peculiar estilo de baile en la música sonidera. Sus pasos lo convirtieron en uno de los personajes más famosos del momento, aunque con el transcurso de los días su trayectoria dio un giro.

Quién es el reemplazo del “Medio Metro” en el Sonido Pirata Tras la ruptura entre el personaje que se viralizó en redes sociales y el grupo sonidero, se dio a conocer al hombre que podría reemplazarlo en las presentaciones VER NOTA

En medio de la popularidad que goza en redes sociales como TikTok, Julián Ramírez, voz oficial del sonido que catapultó a Medio Metro a la fama, dio a conocer la separación oficial de su agrupación con el personaje. Cabe mencionar que en su agenda ya estaban programadas una serie de presentaciones en la república mexicana donde se esperaba la presencia de Rodríguez Sandallo.

“Necesitamos aclararlo. Mi pecho no es bodega. Yo sé que lo vas a ver, Medio Metro. Quiero explicarle a la gente, a todos los que tienen contratos conmigo, que acabo de marcarle a Medio Metro. Me está confirmando Medio Metro que él ya se va a mover solo (...) Lo único que quiero aclarar es que ya no nos van a ver juntos pero por cuestión de él, no mía”, aseguró.

En su intervención, Julián Ramírez adelantó que su excompañero continuará sus presentaciones con contratos propios. Aunque aseguró haberlo apoyado a lo largo del periodo 2022, la voz del Sonido Pirata negó sentirse triste por la salida del Medio Metro de su espectáculo. Por el contrario, “ya le eché su bendición a mi chaparrito”, dijo.

Los zombies invadieron la CDMX: descubre todo sobre el callejón dedicado a “The Last Of Us” Los fanáticos del videojuego podrán vivir la experiencia de estar en la “zona de contagio” en la colonia Condesa VER NOTA

En ese sentido, la agenda de José Eduardo Rodríguez Sandallo ha comenzado a llenarse con nuevas fechas en diversos estados de la república. Incluso, un grupo de alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) propuso extender una invitación al personaje para que acuda a una de las facultades de la institución educativa.

Por medio de un grupo de Facebook no oficial de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) un alumno dio a conocer la intención de contar con la presencia de Medio Metro en sus instalaciones. Según se lee en la convocatoria, no han contactado al personaje, pues antes de hacer la propuesta formal a las autoridades busca contar con el apoyo de la comunidad estudiantil.

(Captura de pantalla)

“Estamos buscando traer al Medio Metro a la Facultad de Filosofía y Letras, pero antes de hablar con algún directivo queremos saber si contamos con el apoyo de la comunidad estudiantil. Aún no se contacta directamente con la firma del Medio Metro, ya que para esto se necesita el visto bueno de las autoridades estudiantiles”, escribió el usuario Alejandro Carnicero el 22 de febrero de 2023.

Una llanta se incendió en la estación Río San Joaquín de la Línea 7 del Metro, GN solamente miró y se fue En redes sociales divulgaron videos del momento en que un neumático sacaba fuego y chispas VER NOTA

Para materializar el objetivo, el autor de la publicación propuso la creación de una comisión encargada de realizar el contacto. Además, insinuó que la comunidad estudiantil podría realizar una aportación voluntaria para saldar los gastos en caso de que Medio Metro acepte la invitación a cambio de una retribución económica.

Usuarios reaccionaron a la separación de “Medio Metro” y Sonido Pirata

Con la confirmación de la salida de José Eduardo Rodríguez Sandallo como miembro del Sonido Pirata, Julián Ramírez anunció la incorporación de su reemplazo. En tanto, en las redes sociales también se dieron a conocer videos del nuevo proyecto encabezado por Medio Metro. A pesar de ello, usuarios en redes sociales dieron a conocer diversas reacciones.

Una parte de los comentarios reconoció la habilidad del bailarín. Sin embargo, la mayoría estuvo dirigida a la crítica de su decisión, pues afirmaron que su fama llegó, en gran medida, gracias a la voz del Sonido Pirata.

SEGUIR LEYENDO: