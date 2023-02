Medio Metro dejará de usar vestuario de El Chavo del 8 y se lanzará como cantante

Medio Metro "Original" ya registró su marca y toma clases de canto (Foto: Instagram)

Durante las primeras semanas de 2023 se viralizó un nuevo personaje que con su carisma y sus jocosos pasos de baile conquistó a los usuarios de internet, se trata de un animador de talla pequeña conocido como Medio Metro, quien se dio a conocer al bailar al ritmo de cumbia junto al Sonido Pirata ataviado con el traje del famoso personaje de “El chavo del 8″.

Su popularidad creció tanto en tan poco tiempo que el animador comenzó a ser solicitado en fiestas, programas de televisión y otros espacios mediáticos, dando muestra de pasos de baile como “la chaquetita” que causaron sensación entre los internautas.

Sin embargo, en medio de su boom viral, Medio Metro, cuyo nombre es José Eduardo Rodríguez, abandonó intempestivamente al Sonido Pirata y expresó que no le estaban valorando lo suficiente por lo que decidió seguir su propio camino en solitario como animador.

Junto a Sonido Pirata, el bailarín se viralizó a principios de este 2023 (Foto: Archivo)

Casi de inmediato el Sonido Pirata buscó a su reemplazo, otro hombre de talla pequeña que emula la misma fórmula del Medio Metro original. Ante este panorama ha sido José Eduardo quien ha continuado ofreciendo presentaciones y ha acudido a espacios televisivos.

Así fue como recientemente el animador fue interceptado por reporteros de espectáculos, a quienes contó que su faceta como sonidero ha quedado atrás y ahora buscará comenzar un nuevo camino, ahora como cantante.

“De hecho ya los sonideros los estoy dejando a un lado, ahora ya me estoy dedicando a puros antros, me estoy dedicando a otro nivel, ya la verdad me están enseñando a cantar canciones y la verdad me gustaría cantar”, contó Medio Metro, quien se dijo feliz pese a las críticas.

Se rumoró en semanas pasadas que Medio Metro "original" acudiría como invitado a la UNAM (Captura de pantalla)

“La verdad mucha gente dice ‘pinche ridículo, esas mamad*s qué onda’, perdón por la palabra, pero la verdad es que yo me siento muy contento y soñado”, añadió el bailarín.

Ante la pregunta de que si ya había “perdido el piso” ante su repentina fama dentro y fuera de las redes sociales, Medio Metro expresó:

“Eso nunca, nunca voy a perder la humildad porque sin la gente no sería nada, gracias a la gente estoy donde estoy”, expresó el joven, quien ya no desea verse vinculado con la polémica que vivió al lado de Sonido Pirata.

“Ya no quiero sacar ese comentario, la verdad quiero cambiar ese comentario, la verdad no es por ser mam*n ni por ser sangrón ni nada, pero la verdad yo ya quiero dejar eso de lado”, expresó.

Y es que debido a que en las últimas semanas se llegó a rumorar que Florinda Meza, quien posee algunos derechos de la obra de su fallecido esposo Roberto Gómez Bolaños, estaría dispuesta a entablar una demanda contra José Eduardo por “lucrar” con el vestuario en remembranza del personaje de “El chavo del 8″, el animador lo negó.

“No, eso no es verdad porque no estoy usando la ropa original de El Chavo, de Chespirito, no estoy usando la original, estoy usando nadamás vestido de El Chavito, pero no tengo las botas originales del Chavito, no tengo la camisa que es original ni es el pantalón”, aseguró.

Fue entonces cuando dijo no contar con la autorización de usar el vestuario similar al que usó el personaje, por lo que ahora ya ha registrado su propia marca con la que piensa comercializar algunos artículos y darle un giro a su propuesta con nuevos personajes.

“No (la tengo). Ayer me acaban de entregar mi hoja de Medio Metro, ya la tengo registrada mi marca, de hecho ya voy a sacar las camisas de Medio Metro. Sí (dejaré de usar la ropa del Chavito), de hecho ahora me encuentro con otro personaje, la verdad ya voy a intentar sacar otros personajes nuevos”, aseguró.

José Eduardo con esta declaración dejó claro que dejará atrás la vestimenta del famoso personaje conocido en gran parte del mundo. “No, ya no lo voy a ocupar, ahora voy a usar otros personajes nuevos. Éste es el del Guasón, del Pachuco, ahora me faltan el gorrito y los zapatos”, contó en referencia al vestuario morado que portó en aquel momento.