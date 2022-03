Technical index card of the America-Independiente Medellín match for Copa Sudamericana-2022

Independiente Medellín advanced to the group stage of the 2022 Copa Sudamericana by beating 3-1 in definition by penalties (1-2 in the 90 minutes) against America, this Wednesday in the second leg of the 2022 Copa Sudamericana first phase.

Copa Sudamericana 2022 - First Phase - Second leg

America - Independiente Medellin 1 - 3 on penalties (2-1 in 90 minutes)

Stadium: Pascual Guerrero (Cali)

Referee: Alexis Herrera (VEN)

Shots from the penalty spot:

America de Cali: Angulo

Independent Medellin: Cadavid, Arregui, Loaiza

Goals in 90 minutes:

America de Cali: Sierra (9), Ramos (63)

Independiente Medellin: Pons (24)

Admonitions:

Independent Medellin: Gutierrez (45+2), Mosquera (45+4)

Alignments:

America from Cali: Joel Graterol - John Garcia (Edson Acevedo 46), Jorge Segura, Juan Camilo Portilla, Eber Moreno (Joider Micolta 46) - Esneyder Mena, Carlos Sierra (Larry Angle 62), Elvis Mosquera - Iago Falque (Daniel Hernandez 63), Adrian Ramos (cap), Deinner Quinones (Alejandro Quintana 62)). DT: Juan Carlos Osorio.

Independent Medellin: Andres Felipe Mosquera - Juan Guillermo Arboleda (Felipe Pardo 67), Victor Moreno, Andres Cadavid, German Gutierrez - Juan Mosquera, David Loaiza (cap), Vladimir Hernandez (Jose Chavez 67), Adrian Arregui, Jean Pineda (Oscar Mendez 73) - Luciano Pons (Diber Cambindo 455) +5). DT: Julio Avelino Comesaña.

