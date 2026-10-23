El Salvador

Salvadoreña afina su pasarela de impacto para Miss Universo 2026 mientras impulsa paneles solares en una escuela

La reina de belleza viajará a Puerto Rico para competir en noviembre durante la edición 75 del certamen, cuya gala final se realizará en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan

La reina de belleza difundió imágenes de su preparación para el certamen internacional y avanzó con una iniciativa que instaló paneles solares en una escuela de Panchimalco.
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Sofía Córdova ensaya su pasarela rumbo a Miss Universo 2026 y presenta un proyecto de energía solar en El Salvador. La representante salvadoreña compartió imágenes de sus ensayos de pasarela antes de viajar a Puerto Rico para participar en Miss Universo 2026, concurso que se celebrará en noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan.

“Puerto Rico, see you soon”, escribió la reina de belleza en videos publicados en sus redes sociales, donde mostró parte de la preparación física y escénica que realiza para la competencia internacional.

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Córdova obtuvo el título de Miss Universo El Salvador 2026 durante una gala desarrollada en el Teatro Presidente. La representante de la diáspora se impuso entre 15 candidatas y se convirtió en la encargada de llevar la banda salvadoreña a la edición número 75 del certamen.

La representante de la diáspora ganó la corona nacional

La elección reunió a familiares, patrocinadores e invitados especiales, mientras que la transmisión digital permitió seguir la competencia desde El Salvador y otros países.

Sofía Córdova representará a El Salvador en Miss Universo 2026. (Foto cortesía)
Sofía Córdova representará a El Salvador en Miss Universo 2026. (Foto cortesía)

Como parte de su premio, Córdova recibió un paquete valorado en más de USD 400.000, según la información de la organización. El reconocimiento incluye becas, contratos de representación, viajes y respaldo para su proceso de preparación.

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La ganadora ha puesto el foco en el entrenamiento para las actividades previas al certamen, que incluirán presentaciones, entrevistas, competencias preliminares y la gala final en San Juan.

Su iniciativa busca llevar energía solar a escuelas y hogares

Además de su preparación para Miss Universo, Córdova presentó un proyecto social orientado a instalar paneles solares en centros educativos y hogares de El Salvador.

La primera intervención se realizó en una escuela del distrito de Panchimalco, donde el proyecto donó e instaló equipos de energía solar. La iniciativa cuenta con una alianza con la empresa privada.

Sofía Córdova combina preparación para Miss Universo con un proyecto de energía solar (captura de video)
Sofía Córdova combina preparación para Miss Universo con un proyecto de energía solar (captura de video)

“Quiero llevar energía eléctrica a tantos hogares como sea posible”, afirmó Córdova al explicar la propuesta, que vincula educación, medio ambiente y ahorro en los costos mensuales de electricidad.

La representante señaló que, según cifras de Unicef, el organismo de Naciones Unidas para la infancia, que citó durante la presentación, más de 230 millones de niños y niñas asisten a escuelas primarias sin electricidad en el mundo. También sostuvo que 170 millones de hogares carecen de ese servicio y que 42.000 de ellos se encuentran en El Salvador.

El plan incluye un libro infantil sobre sostenibilidad

El proyecto contempla la elaboración y distribución de un libro infantil sobre el medio ambiente y el uso de energías sostenibles. Córdova informó que entregará ejemplares impresos a la Biblioteca Nacional de El Salvador y que pondrá versiones digitales a disposición de quienes las soliciten a través de redes sociales.

La propuesta también prevé instalar sistemas solares en viviendas para reducir el gasto de las familias en electricidad. Para financiar una ampliación del programa, la salvadoreña busca acuerdos con empresas, embajadas, cámaras empresariales y organismos de cooperación.

“Cuando descubrí que teníamos los recursos y las herramientas para impulsar la energía limpia, me di cuenta de que solo hacía falta una conexión. Y esa conexión quiero ser yo”, expresó Córdova.

Miss Universo 2026 prevé reunir a delegadas de distintos países en Puerto Rico. La final está programada para el 24 de noviembre en San Juan.

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