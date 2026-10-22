Múltiple accidente dejó al menos tres lesionados en la carretera hacia San Salvador

Una colisión entre cuatro vehículos en el kilómetro 61 de la carretera a Zacatecoluca dejó al menos tres lesionados. (Foto cortesía VMT)

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Un accidente múltiple en la carretera hacia Zacatecoluca, en el sentido hacia San Salvador, dejó al menos tres personas lesionadas y provocó daños en varios vehículos, además de afectaciones sobre la vía. El hecho ocurrió durante la mañana de este jueves 22 de octubre, a la altura del kilómetro 61, cerca de la colonia Las Brisas, en el departamento de La Paz.

Entre los vehículos involucrados figuran una rastra, un camión de carga, un automóvil tipo sedán y un autobús del transporte colectivo.

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La emergencia fue atendida por integrantes de Comandos de Salvamento de las seccionales de Zacatecoluca y Nonualcos. Una de las personas lesionadas fue trasladada al Hospital Nacional Santa Teresa, mientras que otras dos recibieron atención en una unidad del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

No se informó sobre la identidad de las víctimas ni sobre la gravedad de las lesiones.

La Policía Nacional Civil detuvo a Gerardo Esaú Medina Cárcamo por el delito de lesiones culposas tras el percance en la capital. (Foto cortesía VMT)

El impacto dejó múltiples daños materiales

El Viceministerio de Transporte (VMT) indicó que el siniestro causó daños en la parte frontal de la rastra y del vehículo de carga. La colisión también afectó los separadores instalados en la carretera que comunica Zacatecoluca con San Salvador.

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Tras el accidente, equipos de grúas fueron movilizados para retirar los vehículos y permitir la recuperación de la circulación. El paso en la zona fue temporalmente bloqueado, se requirió labores de asistencia debido a la posición de las unidades dañadas y a los escombros que quedaron sobre la calzada.

Personal del Cuerpo de Bomberos realizó tareas de limpieza por el derrame de combustible y aceite. La intervención buscó reducir el riesgo de nuevos percances en un tramo que concentra alto movimiento vehicular.

Versiones no confirmadas, recogidas entre habitantes de la zona, señalaron que la rastra habría perdido el control antes de impactar contra el camión. Esa hipótesis no había sido confirmada oficialmente, por lo que las causas del choque continuaban sin establecerse.

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Horas más tarde, elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) informó que según la inspección de tránsito, la causa del choque fue la velocidad inadecuada. La institución identificó como responsable al conductor de la rastra, Jorge Alberto Ponce Ponce, de 48 años, quien acumula siete infracciones de tránsito, incluidas tres por circular a velocidad antirreglamentaria.

Mientras tanto, las entidades desplegadas en el lugar realizaron labores de limpieza para habilitar por completo la circulación.

Los rescatistas de Comandos de Salvamento trasladaron a las personas heridas al Hospital Nacional Santa Teresa y al ISSS. (Foto cortesía VMT)

Transporte de carga elevan las alertas en las carreteras salvadoreñas

Los accidentes recientes protagonizados por camiones y rastras han vuelto a poner bajo atención la seguridad del transporte de carga en las principales carreteras salvadoreñas. El siniestro registrado en la ruta hacia Zacatecoluca ocurrió un día después de otro percance en el bulevar Los Próceres, en San Salvador, donde un camión impactó contra postes del tendido eléctrico y dejó seis personas lesionadas.

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El choque en Los Próceres provocó la caída de estructuras y cables sobre la vía, afectó vehículos que circulaban por el sector y obligó a implementar restricciones temporales mientras las instituciones retiraban los obstáculos. El Viceministerio de Transporte movilizó grúas y reorientó el tránsito hacia rutas alternas durante las labores de remoción.

Un grave accidente de tránsito tuvo lugar hoy, dejando un autobús y un camión seriamente dañados.

La Policía Nacional Civil detuvo al conductor del camión, Gerardo Esaú Medina Cárcamo, de 32 años, quien será remitido por el delito de lesiones culposas. Las autoridades atribuyeron de forma preliminar el hecho a fallas mecánicas, aunque el caso continúa bajo investigación.

Estos eventos se producen mientras el Viceministerio de Transporte mantiene controles sobre las condiciones mecánicas, permisos, peso de la carga y cumplimiento de restricciones de circulación para vehículos pesados. La Asamblea Legislativa también analiza una reforma que busca endurecer las sanciones para conductores de transporte de carga involucrados en accidentes con personas fallecidas.

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