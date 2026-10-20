El Salvador

¿Cuántos soldados salvadoreños están en Haití y qué tareas cumplen en la fuerza antipandillas?

El contingente de la Fuerza Armada de El Salvador aporta aeronaves y personal especializado a la misión internacional que respalda a la Policía Nacional de Haití frente al control territorial de las pandillas

Fuerza Armada El Salvador 1920
Al menos 78 uniformados salvadoreños forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití. (Foto de archivo)
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Al menos 78 salvadoreños, entre militares y policías, se encontrarían en Haití como parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), según cifras oficiales.

Dentro de ese contingente participa la Fuerza de Tarea Libertad II de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), cuya intervención quedó bajo atención luego de que cuatro aerotécnicos desaparecieran tras una emboscada en las afueras de Puerto Príncipe.

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La cifra incluye a ocho especialistas en aviación que llegaron en enero de 2025 y a un grupo posterior de 70 efectivos, datos que circularon tras la aprobación de la Asamblea Legislativa para la participación de salvadoreños en dicha misión.

La FAES no ha divulgado una actualización oficial sobre el número de integrantes que permanecen actualmente en territorio haitiano ni sobre la composición precisa de la Fuerza de Tarea Libertad II.

La Fuerza de Supresión de Pandillas es una misión internacional autorizada por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para apoyar a Haití ante la expansión de los grupos armados. Sustituyó a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, que estuvo encabezada por Kenia.

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La GSF tiene el mandato de respaldar a la Policía Nacional de Haití, realizar operaciones contra organizaciones criminales y contribuir a restablecer condiciones de seguridad en zonas afectadas por la violencia. La ONU autorizó una fuerza de hasta 5,550 uniformados y más de 50 civiles, aunque el despliegue permanece por debajo de ese objetivo.

Según informó Noticias ONU el 19 de octubre, la misión contaba con 1,563 integrantes uniformados desplegados hasta el 12 de octubre. Los contingentes proceden de Chad, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Mongolia y Sri Lanka. La operación inició formalmente el 1 de junio y su mandato se extiende hasta marzo de 2027.

Soldados salvadoreños participan en una ceremonia para recibir equipos de protección personal para el personal militar desplegado en la quinta fase del plan de Control Territorial en San Salvador
La Fuerza de Tarea Libertad II opera helicópteros y personal técnico para tareas de evacuación médica y logística. REUTERS/Jose Cabezas/Archivo

La Fuerza de Tarea Libertad II aporta aeronaves y personal técnico

La participación salvadoreña se centró en evacuaciones médicas, traslado de heridos y protección de aeronaves, vehículos y otros recursos de la misión internacional. La Fuerza de Tarea Libertad II opera con helicópteros y personal especializado en aviación.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una nueva ley transitoria que autorizó la continuidad de la FAES en Haití por 12 meses, hasta octubre de 2027. La normativa amplió las funciones permitidas para el contingente.

El nuevo marco legal autoriza el despliegue de aeronaves equipadas para tareas específicas, recursos de protección y personal civil o militar conforme a las necesidades operativas de la GSF.

Las capacidades aéreas tienen un papel relevante debido a las restricciones de movilidad en Haití. Las pandillas controlan sectores urbanos y vías de acceso, levantan bloqueos y atacan vehículos, lo que afecta tanto a los residentes como a las fuerzas de seguridad y a las organizaciones humanitarias.

En redes sociales circularon imágenes del vehículo en el que presuntamente viajaban los salvadoreños. (Foto cortesía redes sociales)
En redes sociales circularon imágenes del vehículo en el que presuntamente viajaban los salvadoreños. (Foto cortesía redes sociales)

Cuatro aerotécnicos desaparecieron tras un ataque en Croix-des-Bouquets

El 18 de octubre, cuatro aerotécnicos de la Fuerza de Tarea Libertad II fueron emboscados cuando regresaban a su campamento en un vehículo blindado. El ataque ocurrió en Santo, una localidad de Croix-des-Bouquets, a unos 12 kilómetros de Puerto Príncipe.

La FAES informó que los agresores emplearon armas de fuego y explosivos. El blindado fue alcanzado, se incendió y los cuatro militares lograron salir de la unidad. Las autoridades salvadoreñas no han confirmado su ubicación desde entonces.

Helicópteros de la FAES acudieron al área para brindar apoyo, pero también recibieron disparos. La institución señaló que los intentos de aproximación por tierra y aire se vieron limitados por los enfrentamientos y las condiciones de seguridad.

Según EFE, los restantes integrantes de la Fuerza de Tarea Libertad II trabajan junto con el mando de la GSF y otros contingentes internacionales para establecer contacto y determinar el paradero de los aerotécnicos.

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