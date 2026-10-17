Cómo reconocer la app falsa que suplanta a WhatsApp y amenaza robar toda tu información

En Google Play Store apareció una aplicación con el mismo nombre y logo de WhatsApp que busca engañar a usuarios.

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Una aplicación que imita a WhatsApp apareció en Google Play y alcanzó más de 500.000 descargas, según informaron medios especializados. El clon se publicó con el nombre “WhatsApp Messenger” y utilizó elementos de la página oficial para parecer legítimo.

La diferencia clave está en el nombre del desarrollador: la copia figura a nombre de “Agment Assets sallu”, mientras que la aplicación oficial está publicada por WhatsApp LLC.

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Un usuario de Reddit alertó sobre la aplicación después de verla entre los resultados patrocinados al buscar WhatsApp en la tienda. Ese resultado puede aparecer antes que la aplicación oficial para algunas personas, aunque no necesariamente ocurre en todas las búsquedas o regiones.

En una comprobación citada por Digit, la copia no apareció entre los primeros resultados. Por eso, conviene revisar los datos de la aplicación antes de instalarla, incluso cuando aparece en una tienda oficial.

Aplicación se hace pasar por WhatsApp en la Play Store de Google. (Google Play Store)

Cómo distinguir la aplicación falsa de WhatsApp

El clon copió el nombre, el ícono, las imágenes promocionales y parte de la descripción de WhatsApp. Esos elementos pueden hacer que la página parezca auténtica a primera vista. Sin embargo, el desarrollador que aparece debajo del nombre de la aplicación permite diferenciarla: la versión oficial corresponde a WhatsApp LLC.

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El número de descargas tampoco confirma que una aplicación sea auténtica. La copia superó las 500.000 descargas, pero ese indicador no permite verificar quién la publicó ni qué hace después de instalarse. Antes de pulsar “Instalar”, se recomienda abrir la ficha de la aplicación y comprobar el nombre del desarrollador. Si aparece “Agment Assets sallu” u otro nombre ajeno a WhatsApp LLC, no se trata de la versión oficial.

El reporte también indicó que el listado podría participar en el programa Early Access de Google Play, que limita la disponibilidad de reseñas públicas. Esa posibilidad fue planteada por medios que cubrieron el caso, pero no se confirmó como explicación definitiva de cómo la aplicación evitó las alertas de los usuarios.

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Expertos recomiendan revisar el nombre del desarrollador antes de descargar cuelquier aplicación. (Google Play Store)

Qué se sabe sobre sus posibles riesgos

La copia de una marca conocida puede generar preocupación sobre la privacidad y la seguridad. Sin embargo, los reportes disponibles no confirmaron que esta aplicación haya robado datos o instalado software malicioso. La suplantación es una señal suficiente para no instalarla, pero no demuestra por sí sola qué comportamiento tiene el programa una vez descargado.

La descripción de seguridad de datos que aparece en una tienda también debe leerse con cautela: esa información corresponde a declaraciones del desarrollador y no reemplaza la verificación de quién publica la aplicación. En caso de duda, es más seguro buscar WhatsApp desde el perfil oficial del desarrollador o ingresar a su ficha mediante los canales oficiales de la compañía.

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Aplicación suplanta la identidad de WhatsApp para engañar a usuarios. (Meta)

Qué hacer si se instaló la copia

Quienes hayan instalado una aplicación de un desarrollador distinto de WhatsApp LLC deben dejar de usarla y desinstalarla. Después, pueden buscar la aplicación oficial en Google Play y confirmar nuevamente que el desarrollador indicado sea WhatsApp LLC. También es recomendable revisar los permisos concedidos a la aplicación sospechosa y retirar cualquier acceso innecesario.

El caso ocurrió pocos días después de que se reportara otra aplicación falsa que imitaba a Google Chrome y que habría superado las 100.000 descargas antes de ser retirada. Estos episodios recuerdan que la presencia de una app en Google Play no elimina la necesidad de comprobar su identidad. El nombre, el ícono y la posición en los resultados pueden copiarse; el desarrollador es un dato concreto que conviene verificar antes de instalar.

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