El ambicioso plan de Elon Musk para que SpaceX lance varios cohetes Starship al día y conquistar el espacio

A new version of the SpaceX Starship rocket launches from Starbase, Texas, on May 22, 2026.

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SpaceX solicitó autorización para realizar hasta 456 lanzamientos de Starship al año desde su complejo de Starbase, en Boca Chica, Texas. La cifra supera ampliamente el límite actual de 25 despegues anuales aprobado para ese sitio.

La propuesta también contempla hasta 912 aterrizajes, porque tanto el propulsor Super Heavy como la nave Ship están diseñados para regresar tras cada vubelo.

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El plan no implica que SpaceX vaya a alcanzar de inmediato ese ritmo. La compañía plantea dos etapas: una primera con hasta 100 lanzamientos y 200 aterrizajes al año, y una segunda que elevaría los máximos a 456 despegues y 912 aterrizajes. En esta última fase, las operaciones podrían realizarse de lunes a viernes, en cualquier momento del día, de acuerdo con la documentación de la propuesta.

SpaceX planea lanzar hasta 456 cohetes en un año. REUTERS/Steve Nesius

La FAA revisará el impacto ambiental

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) está en las primeras etapas de evaluación. La agencia anunció que preparará una Declaración Programática de Impacto Ambiental y que abrirá un periodo para recibir comentarios del público. También prevé realizar cinco reuniones de consulta: cuatro presenciales en la zona de Starbase y una virtual.

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La revisión ambiental es parte del proceso para determinar si SpaceX puede obtener los permisos necesarios para aumentar las operaciones. La solicitud no equivale a una autorización: la agencia debe analizar los posibles efectos de los lanzamientos y aterrizajes antes de tomar una decisión.

El máximo de 912 aterrizajes incluye tanto los de Ship como los de Super Heavy. La propuesta también contempla aterrizajes y operaciones relacionados con vuelos que puedan despegar desde otros sitios, dentro de los límites que la FAA evalúe para Starbase.

Para que SpaceX aumente los lanzamientos de sus cohetes, primero debe tener la aprobación de la FAA. REUTERS/Philip Scott Andrews

Más vuelos para la Luna, Marte y Starlink

SpaceX busca que Starship sirva para transportar astronautas a la Luna, llevar en el futuro a personas a Marte y desplegar nuevas generaciones de satélites Starlink. Para sostener esos planes, la empresa necesita aumentar la frecuencia de vuelos y reutilizar con rapidez sus vehículos.

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La propuesta para Starbase se suma al desarrollo de infraestructura en otros lugares. SpaceX trabaja en instalaciones de lanzamiento en Florida y ha anunciado planes para construir un complejo en Luisiana, que según la compañía tendría diez plataformas. Sin embargo, esos proyectos tienen sus propios procesos de planificación y autorización; la petición de 456 vuelos corresponde a las operaciones previstas en Boca Chica.

En el corto plazo, la meta que SpaceX presentó ante la FAA es aumentar la capacidad anual de Starbase. En una ambición de mayor alcance, Elon Musk ha hablado de superar los 10.000 vuelos de Starship al año para 2030, un ritmo que equivaldría a más de 30 lanzamientos diarios.

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Elon Musk planea aumentar los vuelos en la Starbase para llevar a humanos a la Luna y Martes, además de desplezar más satélites Starlink.

El desafío de multiplicar los lanzamientos

Para acercarse a esas cifras, SpaceX tendría que acelerar la preparación de cada vehículo, ampliar su infraestructura y coordinar las operaciones con las autoridades. La reutilización de Starship y Super Heavy es clave para el plan: ambos componentes deben regresar y estar listos para volar de nuevo en plazos mucho menores que los habituales en lanzadores desechables.

Por ahora, la compañía busca permiso para elevar la capacidad de su base de Texas, pero el aumento dependerá del resultado de la revisión federal. Las cifras planteadas describen el máximo que la FAA estudiará, no un calendario confirmado de vuelos. La consulta pública y el análisis ambiental serán pasos determinantes antes de que SpaceX pueda operar con esa frecuencia.

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