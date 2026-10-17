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Trágica estampida durante una celebración religiosa hindú en India: al menos 19 muertos y 25 heridos

La intensa lluvia provocó una salida masiva en el pandal de Chorebagan, en Calcuta

La avalancha en Calcuta cobró la vida de al menos 17 personas.
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Una avalancha en un festival religioso celebrado en la ciudad india de Calcuta se cobró la vida de al menos 19 personas y dejó 25 heridos el sábado, cuando una intensa lluvia provocó una salida masiva de asistentes en un recinto de Durga Puja, según informaron las autoridades y medios locales.

El episodio ocurrió cerca de las 19.00 en el pandal de Chorebagan, situado junto a la avenida Chittaranjan, en el norte de Calcuta, también citada como la zona de Girish Park. Los recintos temporales instalados para las celebraciones alojan imágenes de la diosa Durga y reciben a grandes multitudes durante los días del festival anual.

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Al menos 25 personas recibieron atención médica por heridas, y una de ellas permaneció en estado crítico. Entre las víctimas mortales figuró una niña de siete años.

La lluvia y los relámpagos comenzaron mientras numerosas personas esperaban fuera de la estructura. La precipitación llevó a parte de los asistentes a buscar refugio y a otros a apresurarse hacia la salida. En ese momento, la concentración de gente aumentó en los accesos y varias personas cayeron sobre la calzada.

Un alto funcionario policial explicó que un anuncio realizado en el recinto generó confusión tras el comienzo de la lluvia. Según su relato, la multitud empezó a empujarse y a correr hacia adelante, y algunas personas terminaron en el suelo. La acumulación de asistentes en ese punto derivó en la estampida.

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Avalancha en India
La intensa lluvia provocó una salida masiva en el pandal de Chorebagan el sábado, donde al menos 25 personas recibieron atención médica (Captura de video)

La organización del festival de la comunidad de Chorebagan realizó un aviso que también desencadenó la carrera de los visitantes, de acuerdo con las declaraciones oficiales. Los sobrevivientes y testigos señalaron además que las medidas de seguridad resultaron insuficientes ante el volumen de público reunido en torno al pandal.

La Policía detuvo a integrantes del club organizador de la celebración de Chorebagan, a guardias de seguridad privados y a funcionarios que cumplían tareas en el lugar. La investigación deberá determinar cómo se organizó el flujo de asistentes, qué originó el anuncio previo a la estampida y cuáles eran las condiciones de seguridad en los accesos.

Tras la tragedia, la administración aconsejó el cierre temporal de otros pandales temáticos capaces de congregar a grandes cantidades de visitantes. La ciudad cuenta con cerca de 3.500 recintos preparados para las celebraciones de Durga Puja, uno de los principales festivales hindúes del estado de Bengala Occidental.

El gobierno estatal habilitó la línea gratuita 18003455678 para brindar información relacionada con el hecho. Las autoridades concentraron la atención en el tratamiento de las personas heridas y en la identificación de los fallecidos, mientras avanzaban las actuaciones en el recinto donde ocurrió la estampida.

El primer ministro, Narendra Modi, calificó lo ocurrido como “trágico” y anunció una ayuda de 200.000 rupias, equivalentes a unos USD 2.106, para los familiares más cercanos de cada persona fallecida.

Las personas lesionadas recibirán 50.000 rupias. Modi señaló que el gobierno regional brinda asistencia a las familias afectadas.

(Con información de Reuters)

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