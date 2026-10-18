Estados Unidos

Marco Rubio dijo que EEUU está “muy perturbado” por el ataque a una fotógrafa estadounidense en Cisjordania

Una reportera gráfica del Washington Post sufrió una agresión mientras cubría la cosecha palestina de aceitunas y fue hospitalizada con cuatro vértebras fracturadas

Marco Rubio le pidió a Israel "tomar medidas enérgicas" contra la violencia en la zona (Reuters)
Marco Rubio le pidió a Israel "tomar medidas enérgicas" contra la violencia en la zona (Reuters)
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que Washington se encuentra muy preocupado por las imágenes de la agresión contra la fotoperiodista estadounidense Heidi Levine en Cisjordania y solicitó a Israel tomar medidas enérgicas para frenar la violencia en la zona.

Rubio se refirió al ataque ocurrido el viernes, cuando Levine cubría la cosecha anual de aceitunas de familias palestinas en Abu Falah. La periodista, que trabaja para The Washington Post, fue trasladada a un hospital tras sufrir lesiones durante la agresión.

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Testigos del ataque señalaron que un grupo de colonos golpeó a la fotógrafa y le robó el pasaporte, el teléfono, la billetera y el equipo de trabajo. Levine sufrió una costilla rota y cuatro vértebras fracturadas, según confirmó su hijo, Michael Levine. El sábado permaneció internada en condición moderada.

La fotógrafa de The Washington Post sufrió el ataque en Abu Falah durante la cobertura de la cosecha de aceitunas (REUTERS/Ali Sawafta)
La fotógrafa de The Washington Post sufrió el ataque en Abu Falah durante la cobertura de la cosecha de aceitunas (REUTERS/Ali Sawafta)

La fotoperiodista fue operada ese día de la mano izquierda y recibió un injerto de piel. Su hijo indicó que la lesión pudo haber afectar la movilidad de uno de sus dedos.

Ante todo esto, Heidi Levine brindó unas declaraciones al respecto en una entrevista con un noticiero israeli del Canal 12: “Me arrancaron las cámaras de los hombros. Me rompieron las correas. En un momento dado, me pusieron de pie porque no intentaban ayudarme; en realidad, intentaban robarme aún más”.

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Por su parte, el embajador estadounidense Mike Huckabee exigió que los agresores fueran detenidos, procesados y encarcelados. “Atacar a una fotógrafa es un acto de terror despreciable cometido por cobardes encapuchados”, escribió en la red social X.

Huckabee no identificó públicamente a los atacantes como colonos. Sin embargo, reclamó una investigación completa y sostuvo que quienes atacaron a la reportera debían pasar años en prisión. “Hemos pedido una investigación completa, arrestos y procesamientos con todo el peso de la ley contra cualquiera que hubiera participado”, agregó.

Luego, el presidente de Israel, Isaac Herzog expresó su “profundo pesar” por la agresión y pidió disculpas a Levine.

“Condeno enérgicamente esta violencia indignante y estremecedora, tanto el terrible ataque que ustedes sufrieron como otros graves incidentes de violencia, tales como el ocurrido hoy en Taybeh”, dijo en un comunicado.

Por otro lado, el primer ministro Benjamin Netanyahu pidió prudencia frente a esas denuncias y sostuvo que las acusaciones graves requieren “pruebas contundentes”. En una declaración de su oficina, afirmó que toda violencia contra diplomáticos resulta inaceptable, aunque advirtió contra conclusiones anticipadas sobre la identidad de los agresores.

El primer ministro Benjamin Netanyahu reclamó pruebas contundentes y advirtió contra conclusiones anticipadas sobre la identidad de los agresores (DEBBIE HILL/Pool via REUTERS)
El primer ministro Benjamin Netanyahu reclamó pruebas contundentes y advirtió contra conclusiones anticipadas sobre la identidad de los agresores (DEBBIE HILL/Pool via REUTERS)

“Instamos a la cautela antes de sacar conclusiones de los informes de hoy sobre el ataque de israelíes enmascarados contra diplomáticos europeos en Judea y Samaria . Cualquier acto de violencia contra diplomáticos es inaceptable. Cuanto más grave sea la acusación, mayor será la necesidad de pruebas contundentes”, mencionó.

La investigación sobre la agresión a Levine continua, mientras la periodista recibió tratamiento por las lesiones sufridas.

(Con información de AFP, EFE y The Jerusalem Post)

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