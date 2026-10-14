El Salvador

Panamá y El Salvador liderarán el crecimiento económico regional en 2026, según el FMI

Ambas naciones centroamericanas encabezarán la expansión del producto interno bruto con tasas estimadas del 5 y 4.5 por ciento, superando los promedios previos calculados por el organismo internacional

Mapa 3D de Centroamérica con banderas de sus países, un gráfico de barras ascendente con 'GROWTH DOLLARS' y tres grandes pilas de billetes de 100 dólares.
El mapa 3D de Centroamérica, con las banderas de sus países, se sitúa junto a un gráfico de barras ascendente que indica 'GROWTH' y 'DOLLARS', y tres grandes pilas de billetes de cien dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Centroamérica crecería, según las proyecciones de octubre del Fondo Monetario Internacional (FMI), un crecimiento del 4.2% en 2026 y 4.0% en 2027, que anticipan una aceleración respecto al 3.7% calculado para 2025. El nuevo escenario coloca a Panamá y El Salvador al frente de la expansión subregional el próximo año, aunque Honduras concentraría la mayor inflación y varios países mantendrían déficits en su cuenta corriente.

La estimación supone una mejora respecto del pronóstico divulgado por el organismo en abril para Centroamérica y República Dominicana, cuando esperaba un crecimiento de 3.7% en 2026. La comparación requiere cautela, ya que la previsión más reciente presenta datos para Centroamérica como bloque, sin incluir a República Dominicana.

PUBLICIDAD

El informe prevé que la inflación promedio de la subregión pase de 1.8% en 2025 a 3.0% en 2026 y a 3.7% en 2027. A su vez, la cuenta corriente regional, que habría cerrado 2025 con un superávit equivalente al 1.0% del producto interno bruto (PIB), registraría déficits de 0.3% en 2026 y 0.7% en 2027.

Infografía dividida en dos paneles con un mapa de Centroamérica, gráficos de barras, balanzas e íconos financieros con cifras y porcentajes.
Una infografía detalla las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para Centroamérica, que estiman un crecimiento del 4,2% en 2026 junto a un déficit en la cuenta corriente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá tendría el mayor crecimiento y El Salvador quedaría en segundo lugar

Panamá encabezaría el crecimiento de Centroamérica en 2026, con una expansión de 5.0%, antes de moderarse a 4.2% en 2027. El FMI proyecta una inflación de 1.8% el próximo año y de 2.2% en el siguiente. También calcula un déficit de cuenta corriente de 1.5% del PIB en 2026, que se ampliaría a 2.5% en 2027.

PUBLICIDAD

El Salvador ocuparía el segundo puesto, con un crecimiento de 4.5% en 2026 y de 4.0% en 2027. La inflación promedio se ubicaría en 2.7% el próximo año y bajaría a 2.1% en 2027. El país tendría el mayor déficit de cuenta corriente de la subregión: 4.8% del PIB en 2026, aunque el Fondo anticipa una reducción a 3.0% un año después.

La proyección para la economía salvadoreña coincide con la cifra divulgada esta semana por el Banco Mundial, que también espera una expansión de 4.5% en 2026. El organismo situó a El Salvador como la tercera economía de mayor crecimiento de América Latina y el Caribe, por detrás de República Dominicana y Paraguay.

Pila de documentos de Letras del Tesoro con una lupa, una bandera de Panamá, un tintero con pluma y un monitor con gráficos bursátiles en una mesa.
Una lupa sobre documentos de Letras del Tesoro de Panamá descansa en una mesa junto a una bandera nacional y un monitor con gráficos bursátiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala mantendría superávits externos y Nicaragua crecería 3.8%

Para Guatemala, el FMI estima una expansión de 4,0% en 2026 y 3,8% en 2027. Los precios al consumidor aumentarían 3,0% y 4,1%, respectivamente. El país conservaría un superávit de cuenta corriente, equivalente al 3,6% del PIB el próximo año y al 3,1% en 2027.

Entre tanto, Nicaragua crecería 3,8% en 2026 y en 2027, de acuerdo con la proyección del Fondo Monetario. La inflación pasaría de 3,5% a 3,2% entre ambos años. El país registraría el mayor superávit de cuenta corriente de Centroamérica, con 6,4% del PIB en 2026 y 4,0% en 2027.

Costa Rica tendría una expansión de 3,3% en 2026, seguida de un repunte a 3,5% en 2027. El FMI pronostica una inflación promedio negativa de 0,8% el próximo año y una variación de 2,2% en 2027. Su cuenta corriente arrojaría déficits de 1,5% y 1,6% del PIB, respectivamente.

Honduras enfrentaría la inflación más elevada de Centroamérica

La economía de Honduras crecería 3,3% en 2026 y 3,4% en 2027. El país tendría la inflación más alta de la subregión: 5,6% el próximo año y 5,3% en el siguiente. El déficit de cuenta corriente sería de 2,0% del PIB en 2026 y se ampliaría a 3,5% en 2027.

Las previsiones actualizadas difieren de las que el FMI difundió en abril, cuando estimaba un crecimiento regional de 3,7% para este año y de 4,0% para 2027 dentro del grupo que reunía a Centroamérica y República Dominicana. En esa revisión, Guatemala lideraba las proyecciones de expansión para 2026, con Panamá y Nicaragua detrás, pero unos meses después las previsiones han tenido un giro.

CEPAL destaca éxitos de innovación en El Salvador, Guatemala, Panamá y República Dominicana. Foto Infobae/Imagen ilustrativa asistida con IA
El Fondo Monetario prevé mayor crecimiento de la economía de la región centroamericana en 2026. Foto Infobae/Imagen ilustrativa asistida con IA

Los riesgos externos podrían elevar costos e impactar las cuentas fiscales

Por otra parte, el FMI advierte que el conflicto en Medio Oriente, nuevas interrupciones de la infraestructura energética, ciberataques, fenómenos climáticos extremos y la persistencia de tensiones comerciales pueden afectar la actividad global. Para las economías importadoras de energía y alimentos, esos factores pueden aumentar los costos de importación, presionar la inflación, deteriorar las cuentas externas y reducir los ingresos reales de los hogares.

El organismo también señala que los gobiernos cuentan con un margen fiscal más limitado ante el alza de los costos de financiamiento y los niveles de deuda. Frente a un eventual aumento de precios de combustibles y alimentos, recomienda apoyos temporales y focalizados para los hogares vulnerables, en lugar de subsidios generalizados que amplían el gasto público y pueden resultar difíciles de retirar.

Temas Relacionados

FMICentroaméricaCrecimiento económicoInflaciónEl SalvadorPanamá

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fútbol para Todas: la iniciativa que enseña fútbol y derechos para niñas en El Salvador

La Asociación de Mujeres Ixchel reúne a menores de distintas zonas capitalinas en un espacio seguro que cuestiona las barreras de género en el deporte

Fútbol para Todas: la iniciativa que enseña fútbol y derechos para niñas en El Salvador

El técnico Eric Acuña admite que sus críticas públicas a jugadoras salvadoreñas no fueron adecuadas

El seleccionador atribuyó sus declaraciones a la tensión del amistoso perdido por 3-2 frente a Paraguay y coincidió con el pedido federativo de respetar la dignidad de quienes representan al país

El técnico Eric Acuña admite que sus críticas públicas a jugadoras salvadoreñas no fueron adecuadas

¿Cuándo será la transición de la época lluviosa hacia la seca en El Salvador?

El meteorólogo Amides Figueroa explicó que el cambio comenzará en octubre, pero no será de forma abrupta y advirtió que El Niño podría prolongar sus efectos hasta mediados de 2027

¿Cuándo será la transición de la época lluviosa hacia la seca en El Salvador?

Propuesta para trabajar cuatro días en El Salvador llega al Consejo Superior del Trabajo: ¿Qué falta definir?

La Comisión Técnica remitirá al Consejo Superior del Trabajo una propuesta sobre la modernización de horarios. Jorge Arriaza, presidente de la ASI, anticipó que el esquema sería voluntario y concentraría el debate en las horas extras, el transporte y la protección de los trabajadores

Propuesta para trabajar cuatro días en El Salvador llega al Consejo Superior del Trabajo: ¿Qué falta definir?

Madres adolescentes en El Salvador: “Nací un día después de que mi mamá cumplió 15, ella no tuvo fiesta”

Miles de niñas y adolescentes en El Salvador interrumpen su educación tras un embarazo o la maternidad. El caso de Azucena, de 14 años, expone las barreras económicas, familiares y sociales que enfrentan quienes intentan permanecer en las aulas

Madres adolescentes en El Salvador: “Nací un día después de que mi mamá cumplió 15, ella no tuvo fiesta”

TECNO

Google Play Protect: truco gratis para analizar tu móvil y eliminar malware en segundos

Google Play Protect: truco gratis para analizar tu móvil y eliminar malware en segundos

Un juez ordenó a OpenAI entregarle a Apple sus registros de contratación por el juicio de secretos comerciales

Google dejó que cualquier usuario instale en su Android apps creadas con IA sin publicarlas en Play Store

Un implante restauró parte de la visión de un paciente con enfermedad Stargardt: así funciona la tecnología

Cómo personalizar en Facebook lo que quiero ver y no lo que me quieren mostrar: así es la función ‘Tu algoritmo’

ENTRETENIMIENTO

Amy Winehouse habló del gran temor que le tenía a morir en una entrevista que permaneció archivada durante años

Amy Winehouse habló del gran temor que le tenía a morir en una entrevista que permaneció archivada durante años

Emilia Clarke revela por qué evita navegar en Instagram pese a tener millones de seguidores: “Me siento miserable”

Un estudiante es suspendido tras encontrar un cuaderno de ‘Death Note’ con nombres de compañeros

James McAvoy revela que estuvo al borde de la muerte tras una mala recuperación por un procedimiento médico

Después de 10 años, ‘Girls’ de Lena Dunham vuelve con nuevos episodios y su elenco original

MUNDO

Un ataque ruso contra una central de Kiev dejó un muerto y cerca de 20 heridos

Un ataque ruso contra una central de Kiev dejó un muerto y cerca de 20 heridos

Tras la cirugía para remover un tumor maligno, el papa León XIV permanecerá al menos una semana en el hospital Gemelli

Louis Prevost, hermano del papa León XIV, también tiene cáncer: padece mieloma múltiple

Marco Rubio expresó su apoyo al papa León XIV tras el diagnóstico de cáncer de pulmón

Un caza croata interceptó y escoltó un avión de pasajeros tras una alerta de secuestro