Panamá y El Salvador liderarán el crecimiento económico regional en 2026, según el FMI

El mapa 3D de Centroamérica, con las banderas de sus países, se sitúa junto a un gráfico de barras ascendente que indica 'GROWTH' y 'DOLLARS', y tres grandes pilas de billetes de cien dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Centroamérica crecería, según las proyecciones de octubre del Fondo Monetario Internacional (FMI), un crecimiento del 4.2% en 2026 y 4.0% en 2027, que anticipan una aceleración respecto al 3.7% calculado para 2025. El nuevo escenario coloca a Panamá y El Salvador al frente de la expansión subregional el próximo año, aunque Honduras concentraría la mayor inflación y varios países mantendrían déficits en su cuenta corriente.

La estimación supone una mejora respecto del pronóstico divulgado por el organismo en abril para Centroamérica y República Dominicana, cuando esperaba un crecimiento de 3.7% en 2026. La comparación requiere cautela, ya que la previsión más reciente presenta datos para Centroamérica como bloque, sin incluir a República Dominicana.

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El informe prevé que la inflación promedio de la subregión pase de 1.8% en 2025 a 3.0% en 2026 y a 3.7% en 2027. A su vez, la cuenta corriente regional, que habría cerrado 2025 con un superávit equivalente al 1.0% del producto interno bruto (PIB), registraría déficits de 0.3% en 2026 y 0.7% en 2027.

Una infografía detalla las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para Centroamérica, que estiman un crecimiento del 4,2% en 2026 junto a un déficit en la cuenta corriente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá tendría el mayor crecimiento y El Salvador quedaría en segundo lugar

Panamá encabezaría el crecimiento de Centroamérica en 2026, con una expansión de 5.0%, antes de moderarse a 4.2% en 2027. El FMI proyecta una inflación de 1.8% el próximo año y de 2.2% en el siguiente. También calcula un déficit de cuenta corriente de 1.5% del PIB en 2026, que se ampliaría a 2.5% en 2027.

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El Salvador ocuparía el segundo puesto, con un crecimiento de 4.5% en 2026 y de 4.0% en 2027. La inflación promedio se ubicaría en 2.7% el próximo año y bajaría a 2.1% en 2027. El país tendría el mayor déficit de cuenta corriente de la subregión: 4.8% del PIB en 2026, aunque el Fondo anticipa una reducción a 3.0% un año después.

La proyección para la economía salvadoreña coincide con la cifra divulgada esta semana por el Banco Mundial, que también espera una expansión de 4.5% en 2026. El organismo situó a El Salvador como la tercera economía de mayor crecimiento de América Latina y el Caribe, por detrás de República Dominicana y Paraguay.

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Una lupa sobre documentos de Letras del Tesoro de Panamá descansa en una mesa junto a una bandera nacional y un monitor con gráficos bursátiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala mantendría superávits externos y Nicaragua crecería 3.8%

Para Guatemala, el FMI estima una expansión de 4,0% en 2026 y 3,8% en 2027. Los precios al consumidor aumentarían 3,0% y 4,1%, respectivamente. El país conservaría un superávit de cuenta corriente, equivalente al 3,6% del PIB el próximo año y al 3,1% en 2027.

Entre tanto, Nicaragua crecería 3,8% en 2026 y en 2027, de acuerdo con la proyección del Fondo Monetario. La inflación pasaría de 3,5% a 3,2% entre ambos años. El país registraría el mayor superávit de cuenta corriente de Centroamérica, con 6,4% del PIB en 2026 y 4,0% en 2027.

Costa Rica tendría una expansión de 3,3% en 2026, seguida de un repunte a 3,5% en 2027. El FMI pronostica una inflación promedio negativa de 0,8% el próximo año y una variación de 2,2% en 2027. Su cuenta corriente arrojaría déficits de 1,5% y 1,6% del PIB, respectivamente.

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Honduras enfrentaría la inflación más elevada de Centroamérica

La economía de Honduras crecería 3,3% en 2026 y 3,4% en 2027. El país tendría la inflación más alta de la subregión: 5,6% el próximo año y 5,3% en el siguiente. El déficit de cuenta corriente sería de 2,0% del PIB en 2026 y se ampliaría a 3,5% en 2027.

Las previsiones actualizadas difieren de las que el FMI difundió en abril, cuando estimaba un crecimiento regional de 3,7% para este año y de 4,0% para 2027 dentro del grupo que reunía a Centroamérica y República Dominicana. En esa revisión, Guatemala lideraba las proyecciones de expansión para 2026, con Panamá y Nicaragua detrás, pero unos meses después las previsiones han tenido un giro.

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El Fondo Monetario prevé mayor crecimiento de la economía de la región centroamericana en 2026. Foto Infobae/Imagen ilustrativa asistida con IA

Los riesgos externos podrían elevar costos e impactar las cuentas fiscales

Por otra parte, el FMI advierte que el conflicto en Medio Oriente, nuevas interrupciones de la infraestructura energética, ciberataques, fenómenos climáticos extremos y la persistencia de tensiones comerciales pueden afectar la actividad global. Para las economías importadoras de energía y alimentos, esos factores pueden aumentar los costos de importación, presionar la inflación, deteriorar las cuentas externas y reducir los ingresos reales de los hogares.

El organismo también señala que los gobiernos cuentan con un margen fiscal más limitado ante el alza de los costos de financiamiento y los niveles de deuda. Frente a un eventual aumento de precios de combustibles y alimentos, recomienda apoyos temporales y focalizados para los hogares vulnerables, en lugar de subsidios generalizados que amplían el gasto público y pueden resultar difíciles de retirar.

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