El Salvador

El primer campeón mundial de boxeo de El Salvador, Carlos “Famoso Hernández” busca formar nuevos atletas en el país

Tras tumbar a Floyd Mayweather en Las Vegas y alzarse con el cinturón de las 130 libras, el exatleta planea afincarse en el territorio nacional para capacitar a promesas locales

El primer monarca internacional del deporte nacional repasó los combates más memorables de su etapa profesional y anunció la apertura de un espacio especializado para capacitar a atletas locales (Cortesía: Express news).
El primer monarca internacional del deporte nacional repasó los combates más memorables de su etapa profesional y anunció la apertura de un espacio especializado para capacitar a atletas locales (Cortesía: Express news).
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El primer salvadoreño en conquistar un título mundial de boxeo profesional, Carlos “El Famoso” Hernández, reafirmó su intención de instalarse en El Salvador para impulsar el desarrollo deportivo juvenil y formar nuevos talentos en las artes marciales. Durante una participación en el programa radial La Tribu, el exdeportista repasó los momentos más significativos de su trayectoria sobre el ring, el origen de su apodo infantil y las iniciativas que proyecta poner en marcha en la capital salvadoreña.

Nacido en Los Ángeles, Estados Unidos, en 1971, de padres salvadoreños, Carlos Hernández creció en un entorno complejo en el sur de California. Durante las visitas familiares de su infancia a San Salvador, recibió la denominación por la que sería conocido.

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El sobrenombre surgió entre los vecinos de su comunidad debido a su comportamiento inquieto e hiperactivo. En su juventud, canalizó su energía mediante el karate Shotokan, disciplina en la que se consagró campeón nacional estadounidense en el hotel Caesars Palace de Las Vegas.

Su transición hacia el boxeo profesional aconteció a finales de los años 80. Su evolución en el cuadrilátero contó con entrenadores de destacada trayectoria internacional. En su primera etapa de formación tuvo la guía de Jackie McCoy, preparador estadounidense que cimentó las bases de su estilo.

Carlos "El Famoso" Hernández durante su participación en el programa radiofónico La Tribu en San Salvador (Cortesía: La Tribu).
Carlos "El Famoso" Hernández durante su participación en el programa radiofónico La Tribu en San Salvador (Cortesía: La Tribu).

Tras la muerte de McCoy, Hernández continuó bajo la supervisión del entrenador argentino Amílcar Brusa, célebre por haber conducido la carrera del excampeón mundial mediano Carlos Monzón. La exigencia física y el rigor mental impuestos resultaron determinantes para ascender en los escalafones internacionales.

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“No tomaba, no salía a fiestas, era puro entrenar, porque yo tenía una meta, esa meta era ser campeón del mundo”, afirmó Hernández sobre la disciplina que sostuvo durante sus años de alta competencia.

El histórico combate frente a Floyd Mayweather y la conquista del título de la FIB

En mayo de 2001, Hernández protagonizó uno de los combates más notorios de su carrera al enfrentarse al estadounidense Floyd Mayweather Jr. por el título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Durante aquel combate, el peleador centroamericano logró derribar al norteamericano y forzar la única cuenta de protección oficial de ocho segundos que este registró en su trayectoria. La bolsa pactada alcanzó los USD 250,000, suma con la que adquirió su primera vivienda.

“Él es considerado como el mejor boxeador de todos los tiempos y yo fui el único que le ha dado su conteo de ocho segundos oficial”, declaró el deportista al recordar aquel episodio internacional.

El momento culminante de su trayectoria ocurrió en febrero de 2003 en Las Vegas. Hernández derrotó al puertorriqueño David Santos para adueñarse del cinturón mundial superpluma de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), en la categoría de 130 libras (59 kilogramos).

El excampeón mundial superpluma de la FIB, Carlos “El Famoso” Hernández, confirmó su intención de radicarse en El Salvador tras residir en San Antonio, Texas. Durante su participación en el programa radial La Tribu,

La victoria se decretó por decisión técnica en el octavo asalto. La contienda contó con la presencia del entonces mandatario salvadoreño Francisco Flores, quien viajó para atestiguar el triunfo que consagró al primer campeón mundial deportivo en la historia de El Salvador.

Un legado deportivo con estadios y calles que buscan inspirar a las nuevas generaciones

La obtención del título mundial motivó diversos reconocimientos en El Salvador. La Asamblea Legislativa denominó al Palacio de los Deportes de San Salvador con el nombre de Carlos “El Famoso” Hernández, distinción sumada a una avenida capitalina y a un complejo deportivo en el municipio de Soyapango.

Asimismo, en 2023, el excampeón ingresó al Salón de la Fama del CMB, hito celebrado junto a sus hijos Camila y Christian, vinculados también al deporte de alto rendimiento.

El primer salvadoreño en ganar un título mundial de boxeo y el único peleador en mandarle una cuenta de protección a Floyd Mayweather, anunció su regreso definitivo al país, para abrir un centro de entrenamiento, impartir charlas motivacionales y promover el talento juvenil en el boxeo.

En su actual regreso a territorio salvadoreño, el exatleta evalúa la apertura de un estudio especializado en entrenamiento de boxeo y defensa personal bajo un formato moderno, además de planificar charlas motivacionales para jóvenes. “El sueño que yo tengo es poner, empezar a formar una promoción y promover a nuestros jóvenes que quieren boxear aquí, en este estadio”, expresó Hernández en referencia al recinto deportivo que ostenta su nombre.

El excampeón proyecta concretar su mudanza desde la ciudad de San Antonio, estado de Texas, para residir en el país y supervisar personalmente el desarrollo de estas iniciativas dedicadas a promover la cultura deportiva en la juventud salvadoreña.

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