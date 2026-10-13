El Salvador

“Sigue siendo una adolescente con derechos”: hasta 40% de las embarazadas puede experimentar depresión, advierte especialista

La directora de la Fundación de Psicología Para una Vida y Mente Sana, Funpsisan ,señaló que la gestación temprana puede generar ansiedad, culpa, aislamiento y cambios en las rutinas, según el apoyo familiar, la atención médica y las oportunidades para sostener un proyecto de vida

Embarazo adolescente puede generar deterioro de la salud mental hasta en un 40% de la población menor a los 19 años
Hasta 40% de las adolescentes embarazadas puede experimentar depresión posparto, según datos clínicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hasta 40% de las adolescentes embarazadas puede experimentar depresión posparto, una condición asociada con la carga emocional, los cambios físicos y las dificultades sociales que pueden atravesar durante la gestación o después del parto.

El embarazo a temprana edad puede afectar la salud mental o la continuidad sus proyectos de vida en especial cuando faltan redes de apoyo.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año se producen cerca de 21 millones de embarazos entre adolescentes de 15 a 19 años en países de ingresos bajos y medianos.

De ese total, aproximadamente 12 millones terminan en nacimientos. Aunque las tasas han descendido en varias regiones, el embarazo adolescente continúa ligado a riesgos de salud física, emocional y social.

El Salvador no escapa de dicho escenario, cada día se registran 21 embarazos en adolescentes de 10 a 19 años, según el informe Mapa de Embarazados de Niñas y Adolescentes | El Salvador 2025 del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), presentado en 2025.

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A pesar de una reducción del 68.3 % en los últimos nueve años, el país figura entre los diez con mayor número de nacimientos en madres adolescentes a nivel mundial.

Un pupitre con cuadernos, una ecografía y zapatos infantiles junto a una silla con uniforme escolar y una mochila en un aula.
El apoyo familiar, la atención psicológica y la continuidad educativa pueden influir en el bienestar de las adolescentes embarazadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo afecta el entorno de cada adolescente?

La psicóloga Yanira Ostorga, directora de la Fundación de Psicología Para una Vida y Mente Sana (FUNPSISAN), explicó que un embarazo durante la adolescencia puede generar ansiedad, miedo, tristeza, culpa, preocupación por el futuro, baja autoestima o síntomas depresivos.

Una adolescente embarazada no necesita que la señalen, necesita que la acompañen”, argumentó la experta en atención a la salud mental.

La experta aclaró que estas reacciones no se presentan de la misma manera en todas las adolescentes. La presencia de una familia que acompañe, el acceso a servicios de salud, la seguridad en el hogar y la posibilidad de continuar con los estudios pueden influir en la forma en que cada joven atraviesa la maternidad.

“El contexto en el que la adolescente vive ese embarazo puede marcar una gran diferencia”, señaló Ostorga en una entrevista con Infobae. La especialista indicó que el embarazo no determina por sí solo un daño psicológico, pero puede aumentar la vulnerabilidad si se suma a situaciones de abandono, violencia, precariedad económica o falta de apoyo.

Una mujer embarazada sentada mirando hacia abajo junto a una mujer que escribe en una libreta dentro de una consulta médica.
El aislamiento, los cambios en el sueño, el llanto frecuente y la pérdida de interés por actividades habituales son señales que requieren atención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La interrupción escolar pueden aumentar el malestar

El embarazo puede modificar las relaciones sociales de una adolescente. Algunas jóvenes pueden sentirse alejadas de sus pares, enfrentar rechazo o estigma y reducir el contacto con amistades. También pueden asumir tareas de cuidado y responsabilidades para las que aún no se sienten preparadas.

La interrupción de la escolaridad, la dependencia económica y el aislamiento pueden limitar las oportunidades de desarrollo. Según la directora de FUNPSISAN, estos cambios pueden generar frustración, pérdida de autonomía y la percepción de que debieron asumir una vida adulta de manera anticipada.

Los informes clínicos señalan que las madres adolescentes tienen un mayor riesgo de depresión posparto, estrés y ansiedad frente a las mujeres adultas. Las menores de 16 años presentan una vulnerabilidad más alta ante problemas de salud mental que sus pares no embarazadas.

Mujer sentada en el suelo junto a un sofá oscuro con la mano apoyada en la frente mientras sostiene un oso de peluche.
Una adolescente embarazada mantiene sus necesidades de protección, educación, afecto y participación en las decisiones sobre su vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Existen señales de alerta en las adolescentes?

Entre las señales de alerta se encuentran el aislamiento repentino, llanto frecuente, irritabilidad intensa, alteraciones del sueño o el apetito, sentimientos persistentes de culpa, miedo excesivo y pérdida de interés por actividades habituales.

También pueden aparecer desesperanza, dificultades para vincularse con el bebé o una baja marcada en el rendimiento académico.

Una señal aislada no confirma la existencia de un trastorno psicológico. Ostorga sostuvo que debe observarse la intensidad, la duración y la combinación de los cambios, sobre todo si interfieren en las actividades cotidianas o si la adolescente expresa frases como “no puedo más” o “mi vida ya no tiene sentido”.

La atención debe incluir acompañamiento psicológico y médico, escucha sin críticas y medidas que favorezcan la permanencia o el regreso a la escuela. “Una adolescente embarazada no deja de ser adolescente por estar embarazada”, afirmó la experta en una entrevista con Infobae. También necesita protección, afecto, educación y participación en las decisiones sobre su vida.

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