Piry, el restaurador de tablas que mantiene vivo el surf en Punta Roca, El Salvador

Luis, el Piry, es un reconocido restaurador de tablas de surf de la zona conocida como Punta Roca, en La Libertad, El Salvador. Ha sido surfista desde pequeño, y se dedicó su vida al mar y la zona. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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Como cada día, Luis se encuentra en su local ubicado en la zona costera conocida como Punta Roca, en La Libertad, El Salvador. Realiza un enderezado de una tabla a base de resina, uno de los tantos materiales que utiliza para restaurar las tablas de surf tanto de nacionales como extranjeros que llegan a buscarlo.

El es uno de esos “famosos” que le dan identidad a las playas de La Libertad. Su negocio, “Piri’s Ding Repair” es de los más conocidos para mantener con vida las tablas de surf.

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Nació en 1978 en el Puerto de La Libertad, en pleno comienzo de la guerra civil salvadoreña. Hijo de un hombre jornalero, y una madre comerciante que se ganaban la vida honradamente. Piry, escogió el mar como su lugar de paz.

A sus 12 años, en 1990, aprendió a surfear por su cuenta, ya que ningún miembro de su familia había surfeado antes. De hecho, su padre quería que se convirtiera en futbolista profesional. Pero, Piry, tenía claro desde niño que siempre quiso estar cerca del mar, y el surf.

Participó en decenas de torneos de surf nacionales, e internacionales. Coincidió en la época del surfista Jimmy Rotherham, quien se consolidó en los años 90′ como uno de los surfistas más talentosos de El Salvador. Luis fue contemporáneo a una camada de surfistas talentosos que empezaban a ganar nombre internacionalmente.

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Luis, el Piry, es un reconocido restaurador de tablas de surf de la zona conocida como Punta Roca, en La Libertad, El Salvador. Ha sido surfista desde pequeño, y se dedicó su vida al mar y la zona. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Sin embargo, a principios de los 2000, las necesidades económicas de su familia obligaron a Piry a migrar a Estados Unidos, buscando una mejor vida. Pero, a los 3 meses, la complicada situación migratoria en Estados Unidos hizo que no se acoplara en ese país. “No era ese mi lugar en el mundo” dijo Luis, mientras coloca una tabla de surf a un costado de su local.

Entonces, optó por migrar a Puerto Rico, donde si bien pudo establecerse laboral y económicamente, pero fue deportado tras dos años por falta de documentos legales para vivir en el país caribeño.

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De regreso en El Salvador, Luis mejor conocido por todos como Piry, encontró en el oficio de arreglar las tablas de surf su medio para ganarse la vida. Era el año 2003, cuando encontró en un local ubicado en una intersección de Punta Roca, un punto estratégico para promover su oficio.

Luis, el Piry, es un reconocido restaurador de tablas de surf de la zona conocida como Punta Roca, en La Libertad, El Salvador. Ha sido surfista desde pequeño, y se dedicó su vida al mar y la zona. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Aunque, él mismo asegura que no todo fue fácil. Desde 2009, sufrió a las pandillas de El Salvador. La esquina donde está su local, era un punto limítrofe entre las bandas de mareros. Relata que utilizaban su local como una especie de escudo entre ambas

“Yo veía y escuchaba de todo. Pero no podía decir nada. Pagaba renta, vi homicidios, vi familias que perdieron seres queridos, fui amenazado y tenía menos clientes”, dice, mientras observa el mural donde hay decenas de periódicos y revistas de surf.

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Ahora, ya no sufre a las pandillas. La seguridad es un pilar que mejoró en su vida, su negocio y el de miles de salvadoreños. Pero, asegura que siempre hay que ir cambiando y mejorando otros aspectos, como la economía.

Piry define su vivencia en Punta Roca, antes llamado Punta Chilama, como una sobrevivencia constante por todo lo vivido. Pero, también es consciente que forma parte de la identidad viva del lugar.

Luis, el Piry, es un reconocido restaurador de tablas de surf de la zona conocida como Punta Roca, en La Libertad, El Salvador. Ha sido surfista desde pequeño, y se dedicó su vida al mar y la zona. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

*Esta historia fue elaborada durante el taller fotográfico Witness Storytellers junto a Grace Cohen y Mónica Solís.*