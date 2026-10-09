El Salvador

Piry, el restaurador de tablas que mantiene vivo el surf en Punta Roca, El Salvador

Mucho antes de Surf City, Luis ya conocía las calles y olas de Punta Roca, y también los problemas que ocurrían en ellas. Su taller, es el espacio donde desarrolla su trabajo, que desde hace 23 años ha formado parte de su vida

Piry, el restaurador de tablas que mantiene vivo el surf de La Libertad
Luis, el Piry, es un reconocido restaurador de tablas de surf de la zona conocida como Punta Roca, en La Libertad, El Salvador. Ha sido surfista desde pequeño, y se dedicó su vida al mar y la zona. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Guardar

Como cada día, Luis se encuentra en su local ubicado en la zona costera conocida como Punta Roca, en La Libertad, El Salvador. Realiza un enderezado de una tabla a base de resina, uno de los tantos materiales que utiliza para restaurar las tablas de surf tanto de nacionales como extranjeros que llegan a buscarlo.

El es uno de esos “famosos” que le dan identidad a las playas de La Libertad. Su negocio, “Piri’s Ding Repair” es de los más conocidos para mantener con vida las tablas de surf.

PUBLICIDAD

Nació en 1978 en el Puerto de La Libertad, en pleno comienzo de la guerra civil salvadoreña. Hijo de un hombre jornalero, y una madre comerciante que se ganaban la vida honradamente. Piry, escogió el mar como su lugar de paz.

A sus 12 años, en 1990, aprendió a surfear por su cuenta, ya que ningún miembro de su familia había surfeado antes. De hecho, su padre quería que se convirtiera en futbolista profesional. Pero, Piry, tenía claro desde niño que siempre quiso estar cerca del mar, y el surf.

Participó en decenas de torneos de surf nacionales, e internacionales. Coincidió en la época del surfista Jimmy Rotherham, quien se consolidó en los años 90′ como uno de los surfistas más talentosos de El Salvador. Luis fue contemporáneo a una camada de surfistas talentosos que empezaban a ganar nombre internacionalmente.

PUBLICIDAD

Piry, el restaurador de tablas que mantiene vivo el surf de La Libertad
Luis, el Piry, es un reconocido restaurador de tablas de surf de la zona conocida como Punta Roca, en La Libertad, El Salvador. Ha sido surfista desde pequeño, y se dedicó su vida al mar y la zona. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Sin embargo, a principios de los 2000, las necesidades económicas de su familia obligaron a Piry a migrar a Estados Unidos, buscando una mejor vida. Pero, a los 3 meses, la complicada situación migratoria en Estados Unidos hizo que no se acoplara en ese país. “No era ese mi lugar en el mundo” dijo Luis, mientras coloca una tabla de surf a un costado de su local.

Entonces, optó por migrar a Puerto Rico, donde si bien pudo establecerse laboral y económicamente, pero fue deportado tras dos años por falta de documentos legales para vivir en el país caribeño.

De regreso en El Salvador, Luis mejor conocido por todos como Piry, encontró en el oficio de arreglar las tablas de surf su medio para ganarse la vida. Era el año 2003, cuando encontró en un local ubicado en una intersección de Punta Roca, un punto estratégico para promover su oficio.

Piry, el restaurador de tablas que mantiene vivo el surf de La Libertad
Luis, el Piry, es un reconocido restaurador de tablas de surf de la zona conocida como Punta Roca, en La Libertad, El Salvador. Ha sido surfista desde pequeño, y se dedicó su vida al mar y la zona. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Aunque, él mismo asegura que no todo fue fácil. Desde 2009, sufrió a las pandillas de El Salvador. La esquina donde está su local, era un punto limítrofe entre las bandas de mareros. Relata que utilizaban su local como una especie de escudo entre ambas

“Yo veía y escuchaba de todo. Pero no podía decir nada. Pagaba renta, vi homicidios, vi familias que perdieron seres queridos, fui amenazado y tenía menos clientes”, dice, mientras observa el mural donde hay decenas de periódicos y revistas de surf.

Ahora, ya no sufre a las pandillas. La seguridad es un pilar que mejoró en su vida, su negocio y el de miles de salvadoreños. Pero, asegura que siempre hay que ir cambiando y mejorando otros aspectos, como la economía.

Piry define su vivencia en Punta Roca, antes llamado Punta Chilama, como una sobrevivencia constante por todo lo vivido. Pero, también es consciente que forma parte de la identidad viva del lugar.

Luis, el Piry, es un reconocido restaurador de tablas de surf de la zona conocida como Punta Roca, en La Libertad, El Salvador. Ha sido surfista desde pequeño, y se dedicó su vida al mar y la zona. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Luis, el Piry, es un reconocido restaurador de tablas de surf de la zona conocida como Punta Roca, en La Libertad, El Salvador. Ha sido surfista desde pequeño, y se dedicó su vida al mar y la zona. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

*Esta historia fue elaborada durante el taller fotográfico Witness Storytellers junto a Grace Cohen y Mónica Solís.*

Temas Relacionados

El SalvadorSurf CitySurf El Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador supera el récord de visitantes hondureños a mitad de la Semana Morazánica: van 43.449 y siguen llegando

Las fronteras salvadoreñas ya contabilizan más de cuarenta y tres mil ingresos de visitantes vecinos durante la Semana Morazánica, superando la cifra histórica del período anterior en apenas pocos días de asueto

El Salvador supera el récord de visitantes hondureños a mitad de la Semana Morazánica: van 43.449 y siguen llegando

EE.UU. destacó esfuerzos de El Salvador contra la trata de personas, aunque mantuvo alertas

Una evaluación determinó que el país aún no cumple plenamente con los estándares establecidos. Pese a ello, destacó la actualización de su estrategia para 2025-2029, el refuerzo de la repatriación de personas afectadas y la imposición de controles a intermediarios laborales nacionales

EE.UU. destacó esfuerzos de El Salvador contra la trata de personas, aunque mantuvo alertas

“Bolillo” Gómez seguirá al frente de El Salvador pese al descenso en la Liga de Naciones

La Federación Salvadoreña de Fútbol confirmó su continuidad y adelantó que preparará los partidos del play-in contra Saint Martin, previstos para noviembre

“Bolillo” Gómez seguirá al frente de El Salvador pese al descenso en la Liga de Naciones

Gobierno de El Salvador relanzará Chivo con Linguard Labs y promete remesas gratuitas desde Estados Unidos

La operación mantendrá al gobierno salvadoreño como accionista minoritario y preservará los saldos y perfiles de más de 4.5 millones de clientes

Gobierno de El Salvador relanzará Chivo con Linguard Labs y promete remesas gratuitas desde Estados Unidos

En fotos: aletas de tiburón, tucanes y otras especias recuperadas en Centroamérica, INTERPOL detuvo a delincuentes ambientales

Las imágenes del más reciente golpe a la delincuencia ambiental muestran el alcance del tráfico de recursos en la región. La Operación Madre Tierra VIII concluyó con 233 arrestados y la localización de 60.000 hectáreas de deforestación ilegal en Centroamérica

En fotos: aletas de tiburón, tucanes y otras especias recuperadas en Centroamérica, INTERPOL detuvo a delincuentes ambientales

TECNO

Trump premió a Musk, Brin y Nadella con las medallas científicas más altas de Estados Unidos

Trump premió a Musk, Brin y Nadella con las medallas científicas más altas de Estados Unidos

Argentina se ubica sexta en las Américas por impacto de actividad cibernética: nuevas dinámicas de amenazas digitales

El sube y baja de ethereum: cuál es su costo este 9 de octubre <br>

Qué significa “Cuenta en revisión” en WhatsApp y cómo recuperar el acceso a todos los chats

El sube y baja de Bitcoin: cuál es su costo este 9 de octubre

ENTRETENIMIENTO

“Olvidable y torpe”: las duras críticas a “The Social Network 2” que contrastan con el éxito de la original

“Olvidable y torpe”: las duras críticas a “The Social Network 2” que contrastan con el éxito de la original

Gromit hablará por primera vez tras 37 años con la voz de Martin Freeman

¿Qué son los ‘freebies’ y por qué miles de fans de BTS los intercambian antes de los conciertos?

Llega una nueva serie del creador de This is Us

Anthony Mackie vuelve a Broadway con un clásico indiscutido: “Macbeth es una de las grandes obras del canon”

MUNDO

Un proyectil impactó contra un buque frente a los Emiratos Árabes Unidos y provocó un incendio

Un proyectil impactó contra un buque frente a los Emiratos Árabes Unidos y provocó un incendio

Disturbios en Bruselas: jóvenes y policías se enfrentan en la jornada de huelga nacional contra el ajuste

El rincón de Java que todavía conserva su propio sultán

Ucrania atacó objetivos militares, un centro de datos y una refinería rusa a 1.900 kilómetros de su frontera

El kākāpō, el loro que muestra cómo la conservación puede revertir una extinción anunciada