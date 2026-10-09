El Salvador

La convocatoria 2026 de YLAI abre postulaciones para pasantías de cuatro semanas en Estados Unidos

El programa del Departamento de Estado seleccionará a emprendedores latinoamericanos - entre ellos salvadoreños-para trabajar con organizaciones anfitrionas, con gastos de traslado, alojamiento, alimentación y cobertura médica limitada financiados por el Gobierno estadounidense

Inicia el período de recepción de solicitudes para participar en el programa de intercambio profesional de la Iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas (YLAI). Los participantes viajan a los Estados Unidos para hacer prácticas profesionales de cuatro semanas en empresas de distintas ciudades estadounidenses.
Inicia el período de recepción de solicitudes para participar en el programa de intercambio profesional de la Iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas (YLAI). Los participantes viajan a los Estados Unidos para hacer prácticas profesionales de cuatro semanas en empresas de distintas ciudades estadounidenses. (Embajada de EE.UU. en El Salvador )
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Este viernes 9 de octubre arranca la convocatoria 2026 de la Iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas (YLAI), el programa del Departamento de Estado de Estados Unidos que selecciona emprendedores latinoamericanos para realizar pasantías profesionales de cuatro semanas en empresas estadounidenses. La postulación es gratuita y se realiza exclusivamente a través del sitio ylai.state.gov/apply.

El llamado llega apenas meses después de que el programa celebrara una década de presencia en El Salvador, donde ya reúne a más de 3,000 emprendedores dentro de su red regional.

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Qué cubre la beca y cómo se accede a la pasantía

Quienes resultan seleccionados no pagan nada por participar. El Gobierno de Estados Unidos financia el viaje de ida y vuelta, el alojamiento, un estipendio para comidas y un plan limitado de cobertura por accidentes y enfermedades durante la estadía.

La beca incluye además apoyo para tramitar la visa J-1, trámite obligatorio para poder viajar. Esa cobertura no alcanza a los familiares del becario: se trata de un programa sin acompañantes.

El plan de estudios combina formación en línea con instancias presenciales, entre ellas un evento de apertura y un foro de clausura en Washington D. C. Durante las cuatro semanas de intercambio, cada becario trabaja junto a una organización anfitriona y diseña un plan de acción de liderazgo empresarial que luego pone en práctica al volver a su país.

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Inicia el período de recepción de solicitudes para participar en el programa de intercambio profesional de la Iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas (YLAI). Los participantes viajan a los Estados Unidos para hacer prácticas profesionales de cuatro semanas en empresas de distintas ciudades estadounidenses.
La beca incluye además apoyo para tramitar la visa J-1, trámite obligatorio para poder viajar. Esa cobertura no alcanza a los familiares del becario: se trata de un programa sin acompañantes.(Embajada de EE.UU. en El Salvador )

Quiénes pueden postularse

Para aplicar es necesario tener entre 25 y 35 años al inicio del programa y acreditar al menos dos años de experiencia al frente de un negocio propio. También se exige nivel de inglés avanzado y capacidad de demostrar potencial de liderazgo y crecimiento del proyecto.

Quedan fuera los ciudadanos estadounidenses, los residentes permanentes de Estados Unidos y los empleados del gobierno de ese país. Los postulantes deben ser elegibles para recibir la visa J-1.

El universo de países habilitados incluye a El Salvador, Argentina, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, Venezuela y Cuba, junto con otras naciones del Caribe y Canadá. Las convocatorias nacionales se gestionan a través de cada embajada estadounidense en los países participantes.

El antecedente salvadoreño

El caso de El Salvador funciona como referencia de lo que generó YLAI desde su creación en 2015. En junio pasado, la Embajada de Estados Unidos en San Salvador reconoció a casi 80 salvadoreños que integraron la red del programa desde su llegada al país en 2016.

Inicia el período de recepción de solicitudes para participar en el programa de intercambio profesional de la Iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas (YLAI). Los participantes viajan a los Estados Unidos para hacer prácticas profesionales de cuatro semanas en empresas de distintas ciudades estadounidenses.
Para aplicar es necesario tener entre 25 y 35 años al inicio del programa y acreditar al menos dos años de experiencia al frente de un negocio propio. También se exige nivel de inglés avanzado y capacidad de demostrar potencial de liderazgo y crecimiento del proyecto. (Embajada de EE.UU. en El Salvador )

“Junto a nuestra encargada de negocios, Naomi Fellows, celebramos el décimo aniversario de YLAI y reconocimos a casi 80 salvadoreños que han formado parte de esta red desde 2016”, expresó la oficina diplomática.

La funcionaria agregó, de acuerdo con el diario, que las historias de esos emprendedores reflejan el impacto de la innovación, la colaboración y el emprendimiento en el desarrollo de las comunidades salvadoreñas.

Del total de la red salvadoreña, 77 emprendedores completaron el intercambio de un mes en Estados Unidos. Sus proyectos abarcan rubros diversos: comida, moda, servicios, tecnología y proyectos sociales, una variedad sectorial que el propio programa describe como uno de sus rasgos distintivos tras una década de trabajo en el país centroamericano.

Qué busca la red de YLAI a largo plazo

YLAI no termina con el regreso del becario a su país de origen. El programa busca sostener en el tiempo los vínculos y contactos generados durante la pasantía, con el objetivo de que cada emprendedor pueda atraer inversión y apoyo para su proyecto una vez concluido el intercambio.

Inicia el período de recepción de solicitudes para participar en el programa de intercambio profesional de la Iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas (YLAI). Los participantes viajan a los Estados Unidos para hacer prácticas profesionales de cuatro semanas en empresas de distintas ciudades estadounidenses.
El programa busca sostener en el tiempo los vínculos y contactos generados durante la pasantía, con el objetivo de que cada emprendedor pueda atraer inversión y apoyo para su proyecto una vez concluido el intercambio.(Embajada de EE.UU. en El Salvador )

Desde su lanzamiento en 2015, la iniciativa vinculó a miles de becarios de América Latina, el Caribe y Canadá con empresas y organizaciones estadounidenses, de acuerdo con la información oficial del programa. Según registros de convocatorias previas, los períodos de solicitud suelen abrirse entre abril y mayo, con viajes a Estados Unidos programados entre abril y junio del año siguiente, aunque en esta oportunidad la recepción de solicitudes arranca en octubre.

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