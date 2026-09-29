Grupo empresarial de Estados Unidos apuesta por El Salvador con la adquisición del 65% de la matriz de Aeroman

El sector aeronáutico salvadoreño sumó 16 nuevas líneas de producción, elevando a 65 la infraestructura dedicada al mantenimiento de aviones en un solo sitio. (Cortesía: Casa Presidencial)

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La estadounidense AAR CORP. acordó adquirir una participación mayoritaria del 65% en MRO Holdings, matriz de Aeroman, una operación que incluye un plan de inversión plurianual para ampliar las operaciones de mantenimiento aeronáutico en El Salvador. Los actuales accionistas conservarán el 35% de la compañía, cuya red también abarca instalaciones en México, Estados Unidos y Colombia, informaron este lunes las compañías.

El anuncio sitúa nuevamente a El Salvador en el centro de la estrategia del grupo. Aeroman fue fundada en el país hace más de cuatro décadas y dio origen a una expansión regional que llevó a MRO Holdings a operar cinco instalaciones en el continente, con cerca de 10,000 trabajadores y 115 líneas de capacidad para mantenimiento y modificaciones de aeronaves.

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La transacción aún requiere aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre. Las compañías estiman completarla durante el primer trimestre de 2027. Hasta entonces, AAR y MRO Holdings continuarán como empresas independientes.

El Salvador conservará el principal centro operativo del grupo

El acuerdo prevé recursos para aumentar la capacidad de mantenimiento de Aeroman, incorporar capacidades técnicas, renovar instalaciones y equipos, y reforzar la formación de técnicos e ingenieros en El Salvador.

MRO Holdings señaló que esa inversión ratifica al país como su principal centro de operaciones y como una plataforma para su crecimiento regional. La empresa no detalló el monto ni el calendario de desembolsos previstos para los próximos años.

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El Salvador seguirá siendo el centro de operaciones del grupo empresarial aeronáutico. (Foto cortesía CEPA)

Las operaciones salvadoreñas mantendrán sus actuales equipos directivos y su fuerza laboral, según el comunicado. Ese criterio también regirá para las filiales de México, Estados Unidos y Colombia, que forman parte de la estructura de MRO Holdings.

Roberto Kriete, presidente de la Junta Directiva de MRO Holdings, afirmó que los accionistas actuales seguirán vinculados a la compañía porque esperan que la siguiente etapa de expansión supere a la anterior. También sostuvo que AAR comparte el objetivo de continuar el crecimiento del grupo.

Una plataforma exportadora vinculada a las aerolíneas de Estados Unidos

La actividad de Aeroman tiene un peso particular para la economía salvadoreña por su perfil exportador. Cerca del 90% de los servicios se dirige a aerolíneas estadounidenses, de acuerdo con la empresa. El grupo presta servicios de mantenimiento mayor a compañías aéreas de primer nivel y concentra una parte relevante de esa operación en El Salvador.

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La compra abre para MRO Holdings el acceso a la red de partes, ingeniería, distribución y tecnología de AAR. La compañía salvadoreña espera que esa integración permita captar más contratos para sus instalaciones regionales y ampliar su oferta de servicios técnicos.

El presidente Nayib Bukele, junto al empresario Roberto Kriete, durante la inauguración del Hangar 7 de AEROMAN en abril de 2026 en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, posicionado como el centro de mantenimiento aeronáutico más grande del mundo. (Cortesía: Casa Presidencial)

AAR tiene sede en el área de Chicago y desarrolla actividades en más de 20 países. Sus negocios incluyen suministro de partes, reparación, ingeniería, software y soluciones para clientes gubernamentales. “Una operación transformadora para el grupo”, definió John M. Holmes, presidente y director ejecutivo de la empresa.

Para El Salvador, la operación implica la llegada de un socio con presencia global a una industria que demanda mano de obra especializada y certificaciones internacionales. El comunicado sostiene que la compañía reforzará sus vínculos con instituciones educativas locales para formar técnicos e ingenieros.

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Formación de técnicos e ingenieros como prioridad de la inversión

La expansión proyectada busca sostener la capacitación de jóvenes profesionales en el país, con programas orientados a la industria aeronáutica. MRO Holdings indicó que mantendrá ese esquema en cada uno de los mercados donde tiene presencia, aunque destacó el rol de Aeroman como origen y eje de su desarrollo continental.

El cierre previsto para los primeros meses de 2027 definirá la incorporación formal de MRO Holdings a AAR, tras concretar los términos anunciados en los que El Salvador conservará la principal base operativa del grupo y recibirá inversiones para ampliar su actividad aeronáutica.