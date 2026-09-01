El PNUD y la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos impulsan la economía circular en El Salvador

La cooperación contempla estructuración de proyectos estratégicos, actualización de marcos regulatorios y mejoras en la cadena de valor del reciclaje, con el objetivo de ampliar inversiones y elevar la eficiencia operativa (Foto cortesía PNUD)

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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (Andres) firmaron un Memorando de Entendimiento para impulsar la economía circular y modernizar la gestión de residuos en El Salvador. El acuerdo, anunciado el 31 de agosto, prevé cooperación técnica, fortalecimiento institucional, desarrollo normativo y búsqueda de financiamiento para proyectos del sector.

La alianza coloca la gestión de los desechos entre las áreas de trabajo conjunto para promover un modelo económico que reduzca la generación de residuos, mejore su aprovechamiento y amplíe las capacidades del Estado para planificar, supervisar y ejecutar políticas públicas. Según el informe difundido por el PNUD, el entendimiento parte de un interés compartido por avanzar hacia un desarrollo más inclusivo y sostenible.

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Como organismo rector en materia de residuos sólidos, Andres tendrá un papel central en la coordinación y supervisión de las acciones vinculadas con el nuevo acuerdo. La entidad trabaja sobre un modelo basado en los principios de la economía circular, la eficiencia operativa y la mejora de la calidad de los servicios.

PNUD y Andres firman un memorando en El Salvador y dejan abierta la pieza clave para modernizar los residuos (Foto cortesía PNUD)

La economía circular plantea un cambio frente al esquema tradicional de producir, usar y desechar. El objetivo consiste en extender la vida útil de los materiales mediante la reducción, reutilización, recuperación y reciclaje, con el propósito de disminuir la cantidad de residuos que termina en vertederos o espacios no autorizados.

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El convenio contempla apoyo para que las iniciativas del sector se adapten a las necesidades de cada territorio. Esa perspectiva incluye la identificación de prácticas sostenibles que puedan ampliarse en distintas zonas del país, según las condiciones operativas, institucionales y sociales de cada municipio. Se establece que la cooperación buscará fortalecer la cadena de valor del reciclaje y mejorar las condiciones para que el sector cuente con procesos más eficientes.

El PNUD aportará asistencia técnica y capacidad para estructurar proyectos

El PNUD pondrá a disposición su experiencia en fortalecimiento institucional, diseño de programas de desarrollo y articulación de recursos. La cooperación incluirá acciones de capacitación técnica, planificación estratégica, gestión por resultados y modernización de procesos públicos.

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Uno de los puntos centrales será el respaldo a la elaboración y actualización de instrumentos que ordenen el sector. El acuerdo prevé apoyo para la creación y consolidación de marcos normativos, políticas públicas y herramientas de gestión que permitan establecer criterios comunes para la administración de los residuos sólidos.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Andres acuerdan impulsar la economía circular en El Salvador (Foto cortesía PNUD)

La modernización de los procesos puede abarcar mecanismos de planificación, registro, seguimiento y evaluación de resultados, de acuerdo con el documento. Estas herramientas buscan dar mayor capacidad de respuesta a las instituciones responsables y contar con información útil para definir prioridades, asignar recursos y medir avances.

La cooperación también incorpora el uso de soluciones tecnológicas para optimizar las operaciones. El informe señala que ambas instituciones promoverán tecnologías aplicadas al manejo de residuos, aunque no precisa qué sistemas o equipos se evaluarán en esta primera etapa.

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El Memorando de Entendimiento conecta la gestión de los desechos con los compromisos ambientales de El Salvador, en particular los relacionados con el cambio climático y la conservación de la naturaleza.

La incorporación de criterios de economía circular también apunta a generar oportunidades económicas alrededor de la recuperación de materiales. Entre los objetivos trazados figura la estructuración de proyectos estratégicos capaces de atraer financiamiento. El PNUD y Andres prevén trabajar de forma conjunta para identificar fuentes de fondos y respaldar intervenciones destinadas a actualizar la infraestructura, los procesos y las capacidades institucionales del sector.