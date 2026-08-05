Persisten condiciones de sequía meteorológica pese a lluvias puntuales en El Salvador, según autoridades

Las lluvias recientes han sido puntuales y de baja cantidad, con varios días consecutivos sin precipitaciones en la mayor parte del país, un comportamiento típico de la canícula. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un informe reciente elaborado por la Dirección de Observatorio de Amenazas Naturales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) detalla que El Salvador enfrenta una nueva fase de sequía meteorológica y una ola de calor que ha elevado las temperaturas. El reporte, presentado el 4 de agosto de 2026, señala que este fenómeno afecta principalmente a la franja norte y oriental del país, con impactos directos sobre la vida cotidiana y las actividades productivas.

El boletín explica que durante los últimos días las lluvias han sido escasas y distribuidas de manera irregular, mientras que extensas zonas del territorio han permanecido sin precipitaciones por varios días consecutivos. Este comportamiento coincide con el periodo canicular, caracterizado por la disminución habitual de lluvias en la región. Según el MARN este año la situación se ha agravado por la influencia del fenómeno de El Niño en el Pacífico central y la llegada de Polvo del Sahara, factores que han intensificado la sequía.

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Desde el 13 de julio se registra el segundo episodio de sequía meteorológica del año. Aunque las tormentas de la noche del 3 y la madrugada del 4 de agosto interrumpieron parcialmente la sequía, el 18 % de las estaciones de monitoreo aún muestran condiciones de sequía débil o moderada, con especial énfasis en la franja norte.

El informe identifica que la severidad máxima de este evento se reflejó en estaciones de los departamentos de Usulután, La Unión y Morazán, donde se alcanzaron hasta 22 días secos consecutivos. Entre las localidades más afectadas se encuentran Jiquilisco, Puerto Parada, La Cañada y A. del Pacífico.

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Hasta el 4 de agosto, la sequía meteorológica ocurrió en estaciones de Usulután, La Unión y Morazán, con hasta 22 días secos seguidos. Las localidades más impactadas fueron Jiquilisco, Puerto Parada, La Cañada y A. del Pacífico. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente)

Temperaturas altas en el oriente de El Salvador

La ausencia de lluvias y la estabilidad atmosférica han propiciado, además, un aumento notable de las temperaturas. El informe detalla que en el oriente del país se han registrado valores superiores a los 40 °C (104 °F), con un pico de 43 °C (109.4 °F) en la estación de Santa Rosa de Lima durante el mes de agosto. El reporte oficial subraya que “las temperaturas extremas han sido especialmente intensas en la zona oriental”, donde también se detectó la presencia de una ola de calor a partir del 3 de agosto.

El análisis climatológico muestra que, en estaciones como Santa Rosa de Lima y Jiquilisco, las anomalías de temperatura máxima respecto al promedio climatológico de agosto han alcanzado diferencias de +6.8 °C y +7.0 °C, respectivamente. Esta situación representa un incremento considerable frente a los registros históricos para el mismo periodo.

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Las lluvias escasas y su distribución irregular dejaron zonas sin precipitaciones durante varios días, y el 18 % de las estaciones aún mostró sequía débil o moderada. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Respecto a las previsiones para los próximos días, Marn anticipa la continuidad de condiciones asociadas al flujo acelerado del este, el paso de una onda tropical y la presencia de vaguadas. E

Estos factores favorecerán la ocurrencia de lluvias y tormentas, sobre todo en la cordillera volcánica, la zona norte y sectores de las zonas central y occidental, aunque se espera menor presencia de precipitaciones hacia la zona oriental. Pese a ello, se mantendrá un ambiente muy caluroso, especialmente en el oriente, donde persistirán las temperaturas extremas y la ola de calor.

El informe especifica los rangos de temperatura máxima esperados por zona: en la zona de montaña, entre 26 °C y 32 °C (78,8 °F a 89,6 °F); en los valles interiores, de 32 °C a 38 °C (89,6 °F a 100,4 °F); en la zona oriental, de 35 °C a 42 °C (95 °F a 107,6 °F); y en la franja costera, de 34 °C a 39 °C (93,2 °F a 102,2 °F).

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