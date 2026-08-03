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Gritos, risas y adrenalina en la feria agostina de El Salvador

Las mejores fotos de Sivarland, el campo de la feria salvadoreña donde cientos llegan para probar su nivel de adrenalina. En el marco de las fiestas agostinas, este lugar es uno de los principales atractivos de San Salvador

Adrenalina en Sivarland, campo de la feria y juegos mecánicos extremos de El Salvador
El Super Shot es un juego mecánico donde elevan de forma vertical a un grupo de personas a unos 20 metros y luego caen de forma abrupta, lo que causa gritos y un enorme susto en sus participantes. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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Adrenalina en Sivarland, campo de la feria y juegos mecánicos extremos de El Salvador
El campo de la feria de El Salvador, Sivarland, saca la máxima adrenalina de los salvadoreños, poniendo de cabeza a muchos en sus juegos mecánicos. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Adrenalina en Sivarland, campo de la feria y juegos mecánicos extremos de El Salvador.
El sol a contraluz forma siluetas de los juegos mecánicos de la feria capitalina durante la tarde de este domingo. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Adrenalina en Sivarland, campo de la feria agostina y juegos mecánicos extremos de El Salvador
Uno de los más buscados es el "Tagadá", un disco giratorio donde sus participantes están sentados a los costados intentando sostenerse como pueden mientras el juego se mueve de forma aleatoria y brusca para poner a prueba a los más intrépidos. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Adrenalina en Sivarland, campo de la feria y juegos mecánicos extremos de El Salvador.
El Tagadá pone a prueba la resistencia de los más desafiantes. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Adrenalina en Sivarland, campo de la feria y juegos mecánicos extremos de El Salvador.
Las personas que se suben al Tagadá parece que van a salir volando de su asiento si no están bien sujetados. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Adrenalina en Sivarland, campo de la feria y juegos mecánicos extremos de El Salvador.
El precio de los juegos mecánicos para adultos ronda entre los $3.00 y $3.50, con un alza de $0.50 por cada rueda en comparación con el costo del año pasado. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Adrenalina en Sivarland, campo de la feria y juegos mecánicos extremos de El Salvador.
El "Super Loop", conocida tradicionalmente como montaña rusa, es también otro de los principales atractivos de la feria este 2026. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Adrenalina en Sivarland, campo de la feria y juegos mecánicos extremos de El Salvador.
Algunos juegos mecánicos pareciera que vuelan sobre las cabezas de los asistentes y curiosos. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Adrenalina en Sivarland, campo de la feria y juegos mecánicos extremos de El Salvador.
El barco pirata también es otro juego que saca sustos y gritos a los usuarios. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Adrenalina en Sivarland, campo de la feria y juegos mecánicos extremos de El Salvador.
Risas de alegría o de nervios por la adrenalina de las ruedas se pueden ver en el campo de la feria en las vacaciones agostinas, donde los salvadoreños llegan a desestresarse. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Adrenalina en Sivarland, campo de la feria y juegos mecánicos extremos de El Salvador.
Con el paso de la tarde, el campo de la feria se llena en cada pasaje que existe entre los juegos mecánicos. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Adrenalina en Sivarland, campo de la feria y juegos mecánicos extremos de El Salvador.
El famoso y antiguo gusanito es uno de los juegos más llamativos para los pequeños. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Adrenalina en Sivarland, campo de la feria y juegos mecánicos extremos de El Salvador.
Gritos desde las alturas: salvadoreños prueban su valentía en las atracciones más extremas. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Adrenalina en Sivarland, campo de la feria y juegos mecánicos extremos de El Salvador.
Los carros chocones son otras de las opciones para mayores y pequeños, por su facilidad de uso. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Adrenalina en Sivarland, campo de la feria y juegos mecánicos extremos de El Salvador.
En Sivarland siempre existen juegos mecánicos donde los participantes quedan de cabeza en algún momento de la ronda. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Adrenalina en Sivarland, campo de la feria y juegos mecánicos extremos de El Salvador.
El campo de la feria agostina estará disponible hasta el 6 de agosto de 2026. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Adrenalina en Sivarland, campo de la feria y juegos mecánicos extremos de El Salvador
La rueda Vértigo deja suspendidos en el aire en unas pequeñas sillas que parecieran un columpio. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Adrenalina en Sivarland, campo de la feria y juegos mecánicos extremos de El Salvador.
La "chicago" o "rueda de la fortuna" es otro de los principales atractivos de cualquier fiesta de El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Adrenalina en Sivarland, campo de la feria y juegos mecánicos extremos de El Salvador.
Sivarland brinda una opción de adrenalina para los salvadoreños que buscan una agenda llena de variedad para sus vacaciones. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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