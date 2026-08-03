Gritos, risas y adrenalina en la feria agostina de El Salvador

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Celos y alcohol: Mujer dispara contra su pareja, intentó huir, pero fue capturada en Guatemala La detenida intentó escapar en un Mitsubishi Lancer y fue interceptada a unos dos kilómetros del domicilio, mientras los agentes decomisaban dos pistolas Kor FX, 149 municiones, cuatro tolvas y un celular

En Panamá la lactancia materna durante los primeros seis meses de vida del bebé alcanza solo un 28%, mientras que la OMS recomienda una tasa de 50% Ministerio de Salud lanza la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2026, que se celebra hasta el 7 de agosto

Solo uno de cada cinco bebés en República Dominicana recibe lactancia materna exclusiva Los datos recientes de Unicef difundidos en la Semana Mundial indican que la proporción queda por debajo del objetivo del 50% fijado por la OMS y del promedio de América Latina y el Caribe