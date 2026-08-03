Gritos, risas y adrenalina en la feria agostina de El Salvador
Las mejores fotos de Sivarland, el campo de la feria salvadoreña donde cientos llegan para probar su nivel de adrenalina. En el marco de las fiestas agostinas, este lugar es uno de los principales atractivos de San Salvador
El Super Shot es un juego mecánico donde elevan de forma vertical a un grupo de personas a unos 20 metros y luego caen de forma abrupta, lo que causa gritos y un enorme susto en sus participantes. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
02 Ago, 2026 11:48 p. m. EST
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El campo de la feria de El Salvador, Sivarland, saca la máxima adrenalina de los salvadoreños, poniendo de cabeza a muchos en sus juegos mecánicos. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
El sol a contraluz forma siluetas de los juegos mecánicos de la feria capitalina durante la tarde de este domingo. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Uno de los más buscados es el "Tagadá", un disco giratorio donde sus participantes están sentados a los costados intentando sostenerse como pueden mientras el juego se mueve de forma aleatoria y brusca para poner a prueba a los más intrépidos. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
El Tagadá pone a prueba la resistencia de los más desafiantes. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Las personas que se suben al Tagadá parece que van a salir volando de su asiento si no están bien sujetados. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
El precio de los juegos mecánicos para adultos ronda entre los $3.00 y $3.50, con un alza de $0.50 por cada rueda en comparación con el costo del año pasado. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
El "Super Loop", conocida tradicionalmente como montaña rusa, es también otro de los principales atractivos de la feria este 2026. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Algunos juegos mecánicos pareciera que vuelan sobre las cabezas de los asistentes y curiosos. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
El barco pirata también es otro juego que saca sustos y gritos a los usuarios. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Risas de alegría o de nervios por la adrenalina de las ruedas se pueden ver en el campo de la feria en las vacaciones agostinas, donde los salvadoreños llegan a desestresarse. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Con el paso de la tarde, el campo de la feria se llena en cada pasaje que existe entre los juegos mecánicos. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
El famoso y antiguo gusanito es uno de los juegos más llamativos para los pequeños. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Gritos desde las alturas: salvadoreños prueban su valentía en las atracciones más extremas. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Los carros chocones son otras de las opciones para mayores y pequeños, por su facilidad de uso. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
En Sivarland siempre existen juegos mecánicos donde los participantes quedan de cabeza en algún momento de la ronda. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
El campo de la feria agostina estará disponible hasta el 6 de agosto de 2026. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
La rueda Vértigo deja suspendidos en el aire en unas pequeñas sillas que parecieran un columpio. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
La "chicago" o "rueda de la fortuna" es otro de los principales atractivos de cualquier fiesta de El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Sivarland brinda una opción de adrenalina para los salvadoreños que buscan una agenda llena de variedad para sus vacaciones. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)