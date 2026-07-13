La nueva representación de la diáspora traslada a la Asamblea Legislativa el reto de articular una agenda para 3 millones de salvadoreños, de acuerdo con experto

Nuevas Ideas definió a sus seis candidatos para la circunscripción exterior tras la reforma constitucional que creó seis diputaciones para la diáspora salvadoreña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El partido oficialista Nuevas Ideas definió a sus seis candidatos para la circunscripción exterior, en cumplimiento de la reforma constitucional que permite designar seis diputaciones para la diáspora.

Los candidatos inscritos y sus porcentajes de respaldo durante el proceso interno fueron: Alexia Rivas (71.73% del total de marcas), Wilber Francisco Alabi (59.36%), Alejandra González (49.12% del escrutinio en el exterior), Diana Mendoza (47.35% de respaldo), Jerson Amaya (44.52% de las marcas computadas) y Luis Domínguez (38.52%).

Según el especialista en migración Óscar Díaz, por primera vez los salvadoreños residentes en el extranjero contarán con representación directa en la Asamblea Legislativa.

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La Asamblea Legislativa aprobó la reforma que habilita estos seis escaños para salvadoreños fuera del país.

Díaz explicó en Diálogo que este proceso plantea el reto de responder a las demandas de aproximadamente tres millones de salvadoreños distribuidos en diferentes regiones del mundo.

Aclaró que garantizar una representación efectiva será un desafío para quienes ocupen estos cargos, pues no debe limitarse a la gestión de trámites o ayudas puntuales.

Óscar Díaz señaló que la diáspora salvadoreña está compuesta por comunidades grandes en Estados Unidos y otras consolidadas en Australia, Canadá, Suecia, Milán, Italia y España.

Explicó que esta variedad hace que las necesidades y prioridades sean diferentes según el país y la historia migratoria de cada grupo. Indicó que, si bien existe un interés común por ejercer derechos políticos, las realidades de cada comunidad dependen de su contexto y grado de integración en el país de destino.

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Destacó que la misión de los diputados debe ser la defensa de derechos y la construcción de vínculos reales con los migrantes.

Alexia Rivas encabezó el proceso interno de Nuevas Ideas con 71.73% de respaldo, seguida por Wilber Francisco Alabi, Alejandra González, Diana Mendoza, Jerson Amaya y Luis Domínguez. (Imagen: cortesía)

Díaz remarcó que los diputados designados para la diáspora deben priorizar la elaboración de leyes y la fiscalización, no la prestación de servicios administrativos ni la resolución de trámites individuales.

Se recordó que la gestión de obras públicas corresponde a las autoridades locales y no a los legisladores. El papel del diputado de la diáspora, según Díaz, es articular demandas colectivas en el ámbito legislativo y no asumir funciones administrativas.

Evaluación, perfil de los diputados y desafíos

Consultado sobre cómo evaluar el trabajo de los nuevos diputados, Díaz señaló que lo primero será conocer su plataforma y compromisos. Explicó que los comités organizados en el exterior podrán exigir a sus representantes acciones concretas, como la defensa de derechos o la promoción de leyes específicas. Según Díaz, la pluralidad de la diáspora obliga a los diputados a ser sensibles a contextos y necesidades diversas.

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Díaz abordó el debate sobre el perfil de quienes representarán la circunscripción exterior. Señaló que la ley no exige residencia en el extranjero, lo que ha generado distintas opiniones.

Indicó que la experiencia migratoria directa aporta empatía y conocimiento sobre los desafíos reales. En la lista de Nuevas Ideas, explicó, al menos dos candidatos residen fuera de El Salvador, mientras que los demás viven en el país y han representado circunscripciones departamentales.

Díaz consideró que la combinación de perfiles puede ser útil si se complementan conocimientos y experiencias.

Los salvadoreños residentes en el extranjero tendrán por primera vez representación directa en la Asamblea Legislativa, según el especialista en migración Óscar Díaz. (Jessica Cortesía)

Óscar Díaz afirmó que el reto principal para los diputados electos será definir una agenda y prioridades claras. Recomienda escuchar activamente a la comunidad migrante y construir una agenda legislativa basada en sus necesidades.

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Agenda legislativa pendiente y particularidades de la diáspora

Díaz mencionó que la creación de una ley de diáspora y movilidad humana es uno de los temas pendientes para la agenda legislativa. Además, planteó la importancia de abordar la inclusión financiera de las remesas, señalando que este debate se mantiene desde hace más de veinticinco años.

El experto puntualizó que el flujo de remesas representa una fuente constante para la economía familiar y nacional, pero que aún no existe un mecanismo efectivo para canalizar esos recursos hacia el desarrollo productivo.

Díaz aclaró que, al tratarse de dinero privado, establecer un uso obligatorio mediante ley es complicado y que no se conoce una experiencia internacional exitosa para replicar.

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El especialista expuso ejemplos de la migración salvadoreña, como la comunidad de Milán, Italia, formada por mujeres de Chalatenango que emigraron en los años setenta para trabajar en el servicio doméstico.

Indicó que esta migración ha evolucionado y mantiene vínculos activos. Recordó que Australia, Canadá y Suecia ofrecieron programas específicos durante el conflicto armado, aunque actualmente la migración a estos países solo es posible a través de la reunificación familiar. Subrayó que estas comunidades tienen necesidades distintas de las de los salvadoreños en Estados Unidos.