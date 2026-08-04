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Los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala acuerdan una cooperación de 3.5 millones de dólares para modernizar los controles migratorios

El convenio incorpora tecnología estadounidense para fortalecer la identificación de personas con perfiles de riesgo, ampliar el control en fronteras y acelerar el intercambio de datos entre autoridades ante narcotráfico y trata de personas

Dos hombres vestidos con traje y corbata se dan la mano, con la bandera de Guatemala y la bandera de Estados Unidos detrás de ellos
El Encargado de Negocios Jorgan Andrews participó en la firma de una carta de cooperación para la inversión estratégica de $3.5 millones de dólares, con tecnología estadounidense de vanguardia para la modernización de la infraestructura migratoria. (Embajada de Estados Unidos en Guatemala)
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Estados Unidos y Guatemala firmaron una cooperación por USD 3.5 millones para modernizar los controles migratorios guatemaltecos con tecnología estadounidense. El objetivo es reforzar la seguridad fronteriza regional, ampliar la capacidad de identificación de viajeros de alto riesgo y mejorar el intercambio de información en tiempo real contra amenazas como el narcotráfico y la trata de personas.

La contribución se suma a USD 450,000 en equipo, tecnología y consultoría técnica que Estados Unidos ya había entregado en 2025 para expandir y modernizar las cabinas migratorias del Aeropuerto Internacional La Aurora.

La nueva fase extiende esas mejoras a puntos de entrada terrestres y marítimos, además de puestos de control estratégicos en carreteras.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala informó que el encargado de Negocios Jorgan Andrews participó en la firma de la carta de cooperación junto con el director del Instituto Guatemalteco de Migración, Danilo Rivera.

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El acuerdo formaliza la donación al IGM para actualizar la infraestructura migratoria del país.

Dos hombres con traje firman y sellan documentos en una mesa. Detrás de ellos se observan las banderas de Guatemala y de Estados Unidos. Placa con el nombre Dr. Jorgan K. Andrews
El Encargado de Negocios Jorgan Andrews participó en la firma de una carta de cooperación para la inversión estratégica de $3.5 millones de dólares, con tecnología estadounidense de vanguardia para la modernización de la infraestructura migratoria. (Embajada de Estados Unidos en Guatemala)

Controles biométricos y datos anticipados de pasajeros

El Instituto Guatemalteco de Migración precisó que la donación apoyará la implementación del sistema automatizado de identificación biométrica ABIS y del servicio de información anticipada de pasajeros API. Ambos mecanismos buscan fortalecer la gestión migratoria mediante nuevas herramientas tecnológicas con apoyo de la Agencia Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley.

La modernización permitirá a las autoridades migratorias guatemaltecas identificar con mayor precisión a viajeros considerados de alto riesgo y a integrantes de redes criminales transnacionales. También apunta a agilizar la toma de decisiones mediante el acceso a información compartida entre los dos gobiernos.

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Según la representación diplomática, el intercambio de información en tiempo real con estándares de seguridad comprobados contribuirá a frenar amenazas transnacionales. Entre ellas mencionó el narcotráfico y la trata de personas, dos fenómenos que, de acuerdo con el anuncio, afectan la seguridad de ambos países.

Una estrategia de seguridad fronteriza regional

La iniciativa parte de una primera fase iniciada en 2025 y ahora amplía el alcance del sistema a corredores terrestres, marítimos y viales. El objetivo es que Guatemala refuerce su capacidad de control en distintos puntos de ingreso y tránsito, no solo en su principal terminal aérea.

La embajada vinculó esta cooperación con la política “America First” del presidente Donald Trump. En ese marco, sostuvo que el proyecto responde a una prioridad de Estados Unidos: fortalecer la seguridad fronteriza, contrarrestar el crimen transnacional y detener la migración ilegal en su origen antes de que llegue a territorio estadounidense.

El anuncio también presenta la inversión como parte de un compromiso compartido entre ambos gobiernos para asegurar sus fronteras, proteger a sus ciudadanos y enfrentar a organizaciones criminales transnacionales. Ese enfoque incluye, según la misión diplomática, la meta de detener el terrorismo y contener amenazas a la seguridad y la prosperidad de las dos naciones.

El titular del IGM se reúne con el nuevo jefe de misión de la OIM en Guatemala

En paralelo, el Instituto Guatemalteco de Migración, informó que su director Alfredo Danilo Rivera, mantuvo una reunión de cortesía con el nuevo jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Guatemala, Jeremy Macgillivray, como parte del proceso de transición de funciones del organismo internacional en el país.

En el encuentro, ambas autoridades reafirmaron el compromiso de fortalecer la cooperación para impulsar acciones orientadas a una gestión migratoria integral, segura, ordenada y regular, con énfasis en el fortalecimiento institucional y la atención a las personas migrantes.

Macgillivray asistió acompañado por Juan Francisco Espinosa, a quien Rivera agradeció por el trabajo realizado durante su gestión. El titular del IGM dio la bienvenida al nuevo jefe de misión y reiteró la disposición de la institución de consolidar una agenda de cooperación basada en objetivos comunes.

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