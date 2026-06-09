El Salvador

El astronauta Frank Rubio, de origen salvadoreño, será parte de la tripulación principal del Artemis III en 2027

La NASA eligió al astronauta y médico militar de raíces salvadoreñas para una misión clave prevista para 2027, donde la tripulación pondrá a prueba maniobras esenciales antes del esperado regreso tripulado a la Luna

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Este video documenta un evento de prensa o presentación oficial de la NASA. Un orador, informa que Frank Rubio, de padres salvadoreños, será parte de la misión Artemis III que viajará a la Luna en 2027./ (NASA)

El nombre de Frank Rubio, astronauta de la NASA y médico militar con raíces salvadoreñas, destaca entre los seleccionados para integrar la tripulación principal de la misión Artemis III, según informó la agencia espacial estadounidense en su más reciente anuncio oficial.

La misión, prevista para 2027, marcará un hito al realizar pruebas cruciales en órbita terrestre baja, preparatorias para el regreso tripulado al Polo Sur lunar.

Según la propia NASA, Rubio ejercerá como especialista de misión junto a Randy Bresnik (comandante), Luca Parmitano (piloto, Agencia Espacial Europea) y Andre Douglas (especialista de misión).

El equipo tendrá la responsabilidad de validar, por primera vez, el acoplamiento de la nave Orion con versiones de prueba de los módulos de aterrizaje desarrollados por Blue Origin y SpaceX, operaciones esenciales para los futuros alunizajes del programa Artemis.

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La presencia de Rubio en esta misión representa un motivo de orgullo para la comunidad salvadoreña. Hijo de madre salvadoreña residente en El Salvador, Rubio nació en Los Ángeles y se crio en Miami, donde completó su formación escolar antes de graduarse en la Academia Militar de West Point y obtener el título de doctor en medicina en la Uniformed Services University of the Health Sciences. Antes de su carrera espacial, sumó más de 1.100 horas de vuelo como piloto de helicópteros Black Hawk, incluidas misiones en Bosnia, Afganistán e Irak, según detalla la biografía oficial de la NASA.

Frank Rubio integrará la tripulación principal de Artemis III como especialista de misión, según anunció la NASA./ (NASA)
Frank Rubio integrará la tripulación principal de Artemis III como especialista de misión, según anunció la NASA./ (NASA)

El propio Rubio se convirtió en referente para la juventud centroamericana tras su visita a El Salvador en abril de 2024, donde compartió su experiencia con más de 200 estudiantes en la Universidad Gerardo Barrios, en San Miguel.

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“Pongan el esfuerzo para que cada día sea un triunfo, y así, dentro de diez o veinte años, podrán mirar atrás y ver que han logrado grandes cosas”, animó el astronauta a los jóvenes asistentes, según recogió USAID. La gira incluyó talleres geoespaciales y encuentros con programas de talento juvenil apoyados por la Embajada de Estados Unidos y la propia NASA, donde Rubio reconoció la calidad de los proyectos presentados por los estudiantes salvadoreños.

La trayectoria de Frank Rubio en la NASA comenzó en 2017 con su selección como candidato a astronauta, y se consolidó en septiembre de 2022, cuando viajó a la Estación Espacial Internacional a bordo de la Soyuz MS-22. Permaneció en órbita 371 días, estableciendo el récord estadounidense de mayor tiempo consecutivo en el espacio, realizó tres caminatas espaciales y colaboró en la instalación de nuevos paneles solares en la estación, según reportó la agencia.

De acuerdo con la NASA, la misión Artemis III servirá de ensayo para las operaciones de encuentro y acoplamiento en el espacio, así como para evaluar sistemas críticos que permitan la exploración lunar. El cohete SLS lanzará la nave Orion y los astronautas desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Tras el acoplamiento con los módulos de Blue Origin y SpaceX, la tripulación retornará a la Tierra, con una estadía prevista de unas dos semanas en el espacio.

El astronauta estadounidense de origen salvadoreño Frank Rubio compartió con niños en el museo Tin Marín, durante su visita a El Salvador en 2024. / (EFE/Rodrigo Sura)
El astronauta estadounidense de origen salvadoreño Frank Rubio compartió con niños en el museo Tin Marín, durante su visita a El Salvador en 2024. / (EFE/Rodrigo Sura)

La designación de Rubio como parte de Artemis III se produce tras el éxito de Artemis II y supone un nuevo avance hacia el objetivo de instalar una presencia humana continua en la Luna y preparar las futuras misiones a Marte. Su inclusión refleja el creciente reconocimiento internacional del talento latinoamericano en la exploración espacial.

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