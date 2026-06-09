El Salvador

Autoridades viales despliegan a 3,000 personas y numerosa maquinaria en prevención por la tormenta Cristina en El Salvador

El operativo fue presentado por el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, y busca prevenir emergencias y liberar vías ante deslizamientos o derrumbes

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El dispositivo reparte equipos técnicos en todo el país y prioriza medidas para evitar inundaciones. El ministro advirtió sobre residuos que taponan sistemas pluviales, con un antecedente en Montelimar, Olocuilta. Se esperan más precipitaciones (Foto cortesía MOPT)
El dispositivo reparte equipos técnicos en todo el país y prioriza medidas para evitar inundaciones. El ministro advirtió sobre residuos que taponan sistemas pluviales, con un antecedente en Montelimar, Olocuilta. Se esperan más precipitaciones (Foto cortesía MOPT)

Autoridades despliegan maquinaria y personal ante la amenaza de la tormenta tropical Cristina en El Salvador. El gobierno central de El Salvador anunció este lunes el despliegue nacional de más de 1.337 equipos de maquinaria pesada y más de 3.000 personas para enfrentar posibles emergencias provocadas por la llegada de la tormenta tropical Cristina, que amenaza con lluvias intensas durante los próximos días.

El operativo, coordinado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), el Fondo de Conservación Vial (Fovial) y el Viceministerio de Transporte (VMT), fue presentado por el titular de Obras Públicas, Romeo Herrera, durante una conferencia la noche de este lunes en la carretera Panamericana, en el tramo Los Chorros.

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Según informan las publicaciones de redes sociales del Ministerio de Obras Públicas, las autoridades han establecido una estrategia basada en tres ejes principales.

El plan del MOP, Fovial y el VMT prevé maquinaria operativa para actuar ante obstrucciones, derrumbes o incidencias por el aumento de las lluvias (Foto cortesía FOVIAL)
El plan del MOP, Fovial y el VMT prevé maquinaria operativa para actuar ante obstrucciones, derrumbes o incidencias por el aumento de las lluvias (Foto cortesía FOVIAL)

El primero contempla acciones preventivas que incluyen la eliminación de cárcavas, la construcción de drenajes y la protección de taludes en rutas prioritarias como la autopista a Comalapa, la carretera al Puerto de La Libertad y el tramo de Los Chorros. El ministro Herrera detalló que “en este momento mantendremos los contenedores porque con las aguas lluvias podemos tener un poco de escorrentía”, al referirse a los trabajos de estabilización de taludes que se ejecutan en Los Chorros.

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El segundo eje del plan atiende la respuesta inmediata ante emergencias. De acuerdo con declaraciones recogidas por Infobae, Herrera señaló que “nuestro personal estará de mañana, tarde, noche y madrugada realizando diferentes acciones de prevención y para liberar cualquier vía en caso de deslizamiento, derrumbe o cualquier inconveniente”.

El funcionario subrayó que la conectividad vial del país se mantiene al 100%, pero advirtió que la escorrentía generada por las lluvias puede causar obstrucciones momentáneas en zonas donde existen obras en desarrollo, como ocurre en Los Chorros.

El operativo se lanzó en la Panamericana, en Los Chorros, con tres líneas de acción y una advertencia sobre deslizamientos, derrumbes y bloqueos momentáneos mientras suben las precipitaciones (Foto cortesía MOPT)
El operativo se lanzó en la Panamericana, en Los Chorros, con tres líneas de acción y una advertencia sobre deslizamientos, derrumbes y bloqueos momentáneos mientras suben las precipitaciones (Foto cortesía MOPT)

El tercer eje enfatiza la participación ciudadana, especialmente en la correcta disposición de residuos para evitar obstrucciones en los sistemas de drenaje. “Es importante que la población se sume, porque la basura que se tira a las calles tapa los drenajes y eso genera inundaciones en diferentes zonas, como lo que pasó en la colonia Montelimar, Olocuilta”, expresó Herrera durante la conferencia de prensa nocturna.

El despliegue anunciado incluye la distribución de maquinaria y equipos técnicos en 68 planteles a lo largo del territorio nacional, con la finalidad de actuar de manera oportuna ante cualquier incidencia causada por la tormenta tropical. Según datos proporcionados por el Ministerio de Obras Públicas, más de 2.000 equipos estarán operativos en coordinación con Fovial y el VMT.

Nuestro personal estará de mañana, tarde, noche y madrugada realizando diferentes acciones de prevención y para liberar cualquier vía en caso de que tengamos un deslizamiento, un derrumbe o cualquier inconveniente”, se refirió Romeo Herrera.

Romeo Herrera presentó el operativo en la Panamericana. La estrategia combina obras en rutas clave, turnos continuos y coordinación entre MOP, Fovial y VMT. El clima pondrá a prueba taludes y drenajes (Foto cortesía Fovial)
Romeo Herrera presentó el operativo en la Panamericana. La estrategia combina obras en rutas clave, turnos continuos y coordinación entre MOP, Fovial y VMT. El clima pondrá a prueba taludes y drenajes (Foto cortesía Fovial)

Para los próximos días, las autoridades de emergencias y climáticas de El Salvador han anunciado que se prevé un aumento de las precipitaciones, especialmente en las regiones costeras, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a la población para colaborar con las medidas de prevención y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

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