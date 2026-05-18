El Salvador estrena el Día de la Confraternidad Salvadoreño-Coreana para celebrar lazos culturales y cooperación

Las banderas nacionales de Corea del Sur y El Salvador ondean con orgullo en mástiles paralelos bajo un cielo parcialmente nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este martes 19 de mayo comenzará a regir en El Salvador el decreto legislativo que instituye el 30 de agosto de cada año como Día de la Confraternidad Salvadoreño-Coreana. La normativa entra en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, conforme a lo establecido en el propio decreto.

La disposición legislativa toma como base la relación bilateral iniciada formalmente el 30 de agosto de 1962, fecha desde la cual El Salvador y Corea han mantenido vínculos marcados por el respeto y la cooperación. Corea del Sur ha brindado apoyo a El Salvador en áreas como fortalecimiento institucional, modernización administrativa y desarrollo de capacidades en educación, tecnología, salud y gestión pública.

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“Resulta pertinente establecer una fecha conmemorativa que reconozca la presencia, aportes y legado de la comunidad coreana en el país, así como los sólidos vínculos de amistad y cooperación entre la República de Corea y El Salvador”, cita una de las consideraciones. El texto se publicó en la edición de este 11 de mayo, última edición disponible en el portal de las ediciones de diario oficiales.

La colaboración se ha materializado en programas de asistencia técnica, transferencia de conocimientos, formación de recursos humanos y proyectos sociales y económicos, beneficiando a la población salvadoreña. La comunidad coreana en El Salvador ha favorecido el intercambio cultural, presente en la gastronomía, el arte, el emprendimiento y la difusión de valores y tradiciones coreanas.

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Una iniciativa en El Salvador busca reconocer la presencia coreana y su influencia en la sociedad. Un aniversario que marca hitos históricos y promueve la cooperación bilateral cada año (Foto cortesía Embajada de Corea del Sur en El Salvador)

Estos aportes han enriquecido la diversidad cultural del país y fomentado espacios de integración y convivencia entre ambos pueblos. El decreto destaca la importancia de establecer una fecha conmemorativa para reconocer la presencia y legado de la comunidad coreana, así como los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones. El 30 de agosto fue seleccionado por coincidir con el aniversario de las relaciones diplomáticas, considerado símbolo del fortalecimiento de la relación bilateral.

De acuerdo con datos disponibles de la Embajada de Corea en El Salvador, la colaboración entre ambos países incluye antecedentes de apoyo salvadoreño durante la guerra de Corea en 1950, previo al establecimiento formal de relaciones diplomáticas. Desde 1962, la cooperación se ha extendido a sectores político, económico, educativo, de seguridad, salud y cambio climático, en respuesta al interés de El Salvador en la experiencia coreana en desarrollo económico.

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La iniciativa fue presentada por la diputada Suecy Callejas, vicepresidenta del Órgano Legislativo, tras un encuentro con el embajador coreano Kwak Taeyeol en febrero de este año. Durante la reunión, ambas partes abordaron formas de fortalecer la cooperación bilateral en ámbitos parlamentario, económico y cultural, según informó la sede diplomática. La representación diplomática de Corea, también ha hecho otras visitas al organismo legislativo en otras oportunidades.

Un apretón de manos entre dos individuos representa la sólida cooperación y el fortalecimiento de los lazos diplomáticos entre El Salvador y Corea del Sur. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El decreto resalta que Corea identifica a El Salvador como un socio relevante por la complementariedad económica y el respaldo en el escenario internacional. Tras la firma del Tratado de Libre Comercio entre Corea y Centroamérica en 2018, se espera una expansión significativa en los intercambios comerciales y personales entre ambos países, una vez que el acuerdo entre en vigor.

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