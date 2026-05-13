El Salvador

$3,000 por una vida: El frío plan de un salvadoreño para asesinar a su ex pareja hondureña en Ohio

La vida de Neysa Alexandra Casaleno tuvo un precio: 3,000 dólares. Esa es la escalofriante cifra que el salvadoreño Renán Castro Gil presuntamente ofreció para poner fin a la existencia de la madre de su hijo

Guardar
Google icon
Un hombre encapuchado de pie en una calle nevada. En primer plano, dinero y un mapa sobre una mesa con nieve. Un coche de policía con luces se ve al fondo.
Dinero y un mapa sobre una mesa cubierta de nieve en una fría calle de Ohio, donde un hombre trama un plan criminal con un coche de policía al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frialdad del cálculo criminal y la oscuridad de una obsesión violenta han convergido en una tragedia que hoy enluta a dos naciones centroamericanas.

En el centro de esta historia de horror se encuentra Renán Castro Gil, un hombre salvadoreño de 35 años cuyo nombre ha quedado ligado a un acto de cobardía extrema: la planificación del asesinato de la madre de su propio hijo.

PUBLICIDAD

Para las autoridades de Ohio, Castro Gil no fue solo un espectador en la escena del crimen, sino el cerebro detrás de una operación ejecutada con una precisión escalofriante.

La relación que mantenía con Neysa Alexandra Casaleno ha sido descrita por los investigadores como “turbulenta y violenta”, un ciclo de control que culminó la mañana del sábado 9 de mayo de 2026.

PUBLICIDAD

Según los documentos judiciales que reposan en el condado de Franklin, Castro Gil no actuó por un impulso momentáneo. El salvadoreño presuntamente orquestó un plan que involucraba el reclutamiento de mano de obra joven y desesperada dentro de su propio círculo familiar.

Se alega que Castro Gil ofreció la suma de $3,000 dólares a cada uno de sus sobrinos, José Carlos Martínez (19 años) y Carlos Figueroa Castro (18 años), para que fueran ellos quienes apretaran el gatillo que él, físicamente, decidió no accionar.

Esta traición por partida doble no solo terminó con la vida de Neysa, sino que arrastró a su propia sangre al abismo de la criminalidad.

El salvadoreño Castro Gil habría ofrecido $3,000 a sus propios sobrinos para ejecutar el crimen (Cortesía Fox28).
El salvadoreño Castro Gil habría ofrecido $3,000 a sus propios sobrinos para ejecutar el crimen (Cortesía Fox28).

La investigación revela una premeditación detallada. Castro Gil no solo puso precio a la vida de su ex pareja, sino que diseñó la logística para asegurar el éxito del ataque. Ideó un método para rastrear la ubicación exacta de Neysa, sabiendo con antelación dónde y cuándo estaría vulnerable.

Incluso el ocultamiento de las pruebas fue parte de su esquema: un sedán negro, vinculado al crimen, fue hallado por la policía en una dirección en Reynoldsburg, meticulosamente escondido bajo una lona, intentando burlar la mirada de la justicia.

La confesión de uno de los involucrados, Carlos Figueroa Castro, fue la pieza clave que terminó por desmoronar la coartada de Renán Castro Gil. El joven de 18 años relató a los detectives cómo el salvadoreño les prometió el dinero a cambio de ejecutar el feminicidio.

Actualmente, los tres hombres enfrentan cargos de homicidio agravado y permanecen bajo custodia en la cárcel del condado de Franklin, sin posibilidad de eludir la responsabilidad de sus actos.

A la izquierda, Neysa Alexandra Casaleno, la joven madre asesinada. A la derecha, los tres acusados del crimen: su ex pareja Renán Castro Gil (arriba) y sus sobrinos, José Carlos Martínez y Carlos Figueroa Castro (Cortesía Hnnoticia Noticia).
A la izquierda, Neysa Alexandra Casaleno, la joven madre asesinada. A la derecha, los tres acusados del crimen: su ex pareja Renán Castro Gil (arriba) y sus sobrinos, José Carlos Martínez y Carlos Figueroa Castro (Cortesía Hnnoticia Noticia).

El último amanecer de Neysa Casaleno

Mientras los engranajes de la traición se movían, Neysa Alexandra Casaleno, una joven hondureña de apenas 24 años, intentaba seguir adelante con su vida en Columbus. Originaria de San Francisco de Becerra, Olancho, Neysa representaba la esperanza de una madre joven que buscaba un futuro mejor para su pequeño hijo de tres años, el vínculo que, irónicamente, aún la unía a su verdugo.

A las 8:20 de la mañana de aquel fatídico sábado, la tranquilidad de la cuadra 5400 de Malibu Drive se rompió con el sonido seco de las detonaciones. Neysa fue interceptada frente a una vivienda; no tuvo oportunidad de defensa.

Cuando los oficiales de la policía de Columbus llegaron al lugar, alertados por las llamadas de emergencia, encontraron una escena desgarradora: la joven madre yacía en el suelo con múltiples heridas de bala.

A pesar de los esfuerzos de los paramédicos y su traslado de urgencia a un hospital cercano, la vida de Neysa se apagó a las 9:00 a.m. En ese instante, una familia en Olancho quedaba destrozada y un niño de tres años queda en la orfandad.

Hoy, mientras el proceso legal sigue su curso, la familia de Neysa enfrenta una segunda tragedia: la distancia. A través de la plataforma GoFundMe, han iniciado una campaña desesperada para recaudar fondos y repatriar el cuerpo de la joven a su tierra natal.

Mientras la familia de la hondureña Neysa Casaleno busca repatriar su cuerpo, los tres implicados en su asesinato por encargo enfrentan cargos de homicidio agravado en Ohio.
Mientras la familia de la hondureña Neysa Casaleno busca repatriar su cuerpo, los tres implicados en su asesinato por encargo enfrentan cargos de homicidio agravado en Ohio.

El caso de Neysa no solo deja un vacío legal, sino una herida abierta en la comunidad migrante, recordando que la violencia de género no conoce fronteras y que, detrás de los titulares, queda un niño que crecerá con la sombra de un padre que pagó para silenciar la voz de su madre.

Temas Relacionados

El SalvadorHomicidioOhioRenán Castro GilNeysa Casaleno

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Defensa del contralor niega “irrupción” en fiscalía panameña

La defensa cuestionó la extracción de videos y alegó supuestas violaciones al debido proceso

Defensa del contralor niega “irrupción” en fiscalía panameña

Julio será crítico en Costa Rica por El Niño: calor extremo y sequía prolongada afectarán al país y Centroamérica

La experta Karina Hernández advierte sobre déficits de lluvia de hasta un 30% y un aumento térmico que romperá récords históricos. Toda Centroamérica enfrenta una amenaza inminente a su seguridad hídrica y agrícola por una sequía que promete extenderse hasta diciembre

Julio será crítico en Costa Rica por El Niño: calor extremo y sequía prolongada afectarán al país y Centroamérica

Cuatro años después de una nueva ley, ¿cómo avanza la donación de órganos en El Salvador?

La normativa aprobada en 2022 permitió incluir a donantes fallecidos y creó una entidad reguladora autónoma, fortaleciendo la fiscalización de los procedimientos y estableciendo un sistema más equitativo y transparente en beneficio de la población salvadoreña

Cuatro años después de una nueva ley, ¿cómo avanza la donación de órganos en El Salvador?

Guatemala: Motín en cárcel de mujeres Santa Teresa deja un saldo de 21 menores intoxicadas y varias internas heridas

Las autoridades informaron sobre la evacuación de niñas y mujeres tras disturbios en el penal ubicado en la zona 18, donde el uso de gases lacrimógenos provocó síntomas de asfixia y lesiones entre las afectadas

Guatemala: Motín en cárcel de mujeres Santa Teresa deja un saldo de 21 menores intoxicadas y varias internas heridas

El Congreso de Guatemala solicita a la Corte de Constitucionalidad opinión sobre reformas penales vetadas

La petición, que obtuvo una amplia mayoría legislativa, tiene como objetivo aclarar la compatibilidad de las recientes modificaciones a las disposiciones sobre la edad mínima para consentir relaciones sexuales con la Constitución nacional, luego del veto emitido por el Poder Ejecutivo

El Congreso de Guatemala solicita a la Corte de Constitucionalidad opinión sobre reformas penales vetadas

TECNO

Cuál es el dispositivo ideal para ayudar a bajar de peso

Cuál es el dispositivo ideal para ayudar a bajar de peso

El auto nacido de la inteligencia artificial: así es el nuevo compacto que redefine el diseño virtual

Si tienes un computador desde hace 10 años que no sirve, puedes revivirlo con estos trucos

Olvídate de la luz incómoda: el televisor que se ajusta solo y te sugiere qué ver

Clase magistral sobre inteligencia artificial que no te puedes perder: así puedes inscribirte

ENTRETENIMIENTO

De sentirse un “bicho raro” a conquistar las pasarelas: Kristen McMenamy y el poder de no encajar nunca

De sentirse un “bicho raro” a conquistar las pasarelas: Kristen McMenamy y el poder de no encajar nunca

‘The Punisher: One Last Kill’: la película es objeto de burlas por una escena con efectos visuales deficientes y problemas de audio

Ciencia, música y sueños espaciales: así es la infancia de X, Exa y Tau, los hijos de Elon Musk

‘Las guerreras K-pop’ tendrá gira mundial: Netflix lleva el éxito animado a los conciertos en vivo

Elon Musk arremete de nuevo contra Christopher Nolan por el rol de Lupita Nyong’o en La Odisea: “Solo quiere premios”

MUNDO

Casas de colores, 4 kilómetros y 3.000 años de historia: así es la pequeña isla italiana que “ganó” un Óscar

Casas de colores, 4 kilómetros y 3.000 años de historia: así es la pequeña isla italiana que “ganó” un Óscar

El avance de Ucrania en territorio ruso obligó a Putin a sustituir a los gobernadores de dos regiones fronterizas clave

Rutte pidió a Europa acelerar la transformación tecnológica y aumentar el gasto militar en la OTAN ante la amenaza de Rusia

El precio del petróleo cayó en medio de la incertidumbre global

La trama detrás de la renuncia de una alcaldesa de California: China la usó para instalar propaganda en Estados Unidos