El Salvador

Mujer fue asesinada con arma blanca en la zona occidental de El Salvador

Elementos de seguridad informaron sobre el crimen ocurrido al interior de una vivienda en el barrio San Rafael de Santa Ana Centro, las autoridades no han determinado el paradero del responsable

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La víctima, de 28 años y originaria de Texistepeque, fue atacada con arma blanca dentro de su vivienda, según informaron las autoridades salvadoreñas. (Foto cortesía redes sociales)
La víctima, de 28 años y originaria de Texistepeque, fue atacada con arma blanca dentro de su vivienda, según informaron las autoridades salvadoreñas. (Foto cortesía redes sociales)

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó el asesinato de una mujer en el barrio San Rafael, en Santa Ana Centro. Las autoridades informaron que la víctima fue atacada con arma blanca en el occidente del país.

El hecho se dio a conocer a través de las plataformas oficiales de la PNC la tarde del 19 de abril. “La víctima es una mujer de 28 años de edad quien fue lesionada con arma blanca”, notificó la institución policial mediante un comunicado en su cuenta de X.

La mujer fue identificada como Glenda Isabela Hernández, de 28 años, originaria de Texistepeque. De acuerdo con el informe preliminar, Hernández fue atacada con arma blanca por un hombre cuya relación con la víctima aún no ha sido establecida.

El agresor de Glenda Isabela permanece prófugo y la PNC continúa con investigaciones y labores de inteligencia policial en Santa Ana Centro. (Foto cortesía redes sociales)
El agresor de Glenda Isabela permanece prófugo y la PNC continúa con investigaciones y labores de inteligencia policial en Santa Ana Centro. (Foto cortesía redes sociales)

Las autoridades señalaron que se desconocen los motivos del ataque y que equipos de investigación e inteligencia policial continúan con las diligencias para localizar al responsable.

De manera extraoficial, se reportó que vecinos de la joven escucharon una discusión y gritos, por lo que alertaron a la PNC. Al llegar los agentes, encontraron el cuerpo sin vida de Glenda Isabela dentro de la vivienda.

En redes sociales, amigos y conocidos expresaron sus condolencias y lamentaron la pérdida de “una joven madre, amiga e hija”.

Este caso se convierte en la segunda muerte violenta reportada oficialmente en El Salvador durante el mes de abril por las autoridades policiales. La primera muerte se registró el pasado 4 de abril.

La muerte de Glenda Isabela se convierte en la segunda muerte violenta reportada en El Salvador en abril, según registros oficiales de la PNC. (Foto cortesía redes sociales)
La muerte de Glenda Isabela se convierte en la segunda muerte violenta reportada en El Salvador en abril, según registros oficiales de la PNC. (Foto cortesía redes sociales)

El Salvador suma seis feminicidios en lo que va del año

Entre el 1 de enero y el 29 de marzo de este año, las autoridades salvadoreñas han registrado al menos seis feminicidios y muertes violentas de mujeres. Según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), dos de estos hechos fueron cometidos por parejas de las víctimas, lo que evidencia una dimensión intrafamiliar en esta problemática.

Ormusa detalló que, de los crímenes registrados hasta el 29 de marzo de 2026, uno fue cometido con arma de fuego, otro por asfixia y cuatro emplearon “otros objetos”. En dos de los casos, el responsable fue la pareja de la víctima, en uno se trató de una persona conocida y en cuatro hechos aún no se ha identificado al agresor.

Fotografía de archivo, tomada el 8 de marzo de 2024, en la que se registró a un grupo de manifestantes al marchar con motivo del Día Internacional de la Mujer, en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura
Fotografía de archivo, tomada el 8 de marzo de 2024, en la que se registró a un grupo de manifestantes al marchar con motivo del Día Internacional de la Mujer, en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

La organización también denunció al menos cinco casos de violencia intrafamiliar entre el 1 de enero y el 24 de febrero de 2026, según reportes policiales. Estos episodios, señaló Ormusa, pueden considerarse intentos de feminicidio y reflejan cómo la violencia intrafamiliar afecta a diversas zonas del país, mostrando raíces en patrones culturales discriminatorios.

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