Tratado de comercio entre El Salvador y Bolivia otorgará preferencias arancelarias a más de 250 productos salvadoreños

Nuevas oportunidades para industrias nacionales surgen con el pacto entre estos países centroamericanos y sudamericanos, donde regulaciones frescas y apoyo legal abren caminos al crecimiento bilateral y la innovación empresarial (Foto cortesía Asamblea Legislativa)

El Salvador avanza hacia un nuevo acuerdo comercial con Bolivia al dictaminar este jueves la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa la ratificación del llamado Tratado de Comercio de los Pueblos, lo que impulsa la libre circulación de bienes y la cooperación económica, científica y tecnológica entre ambas naciones.

Esta decisión plasmada en el dictamen 71 de la referida comisión, establece que más de 250 productos salvadoreños ingresarán al mercado boliviano con preferencias arancelarias, regulando además un nuevo marco bilateral de integración, según el dictamen.

Bolivia concederá beneficios de acceso a 259 productos de El Salvador, mientras que el mercado salvadoreño eliminará barreras para 250 productos bolivianos, detalla el dictamen de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno.

Este instrumento normativo tiene por objetivo diversificar los mercados de exportación y aumentar los flujos de inversión y cooperación entre ambos países, conforme al análisis enviado al pleno legislativo. La diputada Evelyn Merlos enumeró entre los principales productos salvadoreños que podrán exportarse tilapia, atún, camarones, café en grano y molido, confitería, jugos, medicamentos de uso humano y veterinario, cosméticos, productos plásticos, papel y cartón, textiles, confección, calzado y productos de hierro y acero.

El reciente dictamen favorable establece un proceso de implementación gradual que transformará las relaciones comerciales, institucionales y diplomáticas a partir de su entrada en vigor y la ratificación prevista. Varios productos, como el café, podrán tender presencia en el país del sur. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

Eliminación progresiva de restricciones arancelarias

El documento establece la eliminación paulatina de aranceles aduaneros, la aplicación del principio de trato nacional y la implementación de regulaciones sanitarias y fitosanitarias, a fin de garantizar la seguridad y calidad del intercambio, según lo avalado por la Comisión. También incorpora disposiciones sobre propiedad intelectual relativas al reconocimiento de denominaciones de origen e indicaciones geográficas, con el objetivo de fortalecer la identidad productiva nacional y proteger la singularidad de los bienes intercambiados.

El acuerdo prevé medidas de cooperación técnica en sectores energéticos y de comercialización de recursos, orientadas al intercambio de conocimientos y mejores prácticas entre instituciones estatales.

La presidenta de la comisión, Ana Figueroa, explicó durante la sesión legislativa citada por diario oficial salvadoreño: “El objeto del instrumento es establecer un marco jurídico e institucional de cooperación e integración económica, facilitar la libre circulación de bienes, expandir y diversificar el comercio bilateral, eliminar restricciones arancelarias y no arancelarias de manera progresiva y promover la cooperación económica, científica y tecnológica entre ambos países”.

El diputado Raúl Chamagua afirmó frente al pleno: “Que los hermanos de Bolivia puedan conocer parte de nuestra cultura en materia gastronómica, que conozcan también la mano de obra salvadoreña, que puedan conocer productos nostálgicos que nosotros tenemos y viceversa”. Añadió que El Salvador se posiciona como país referente para el comercio y la cooperación internacional.

Sectores como alimentos, textiles, farmacéuticos y energéticos se beneficiarán de normas inéditas que buscan fortalecer la competitividad regional y proteger el carácter único de los productos en este intercambio mutuo (Captura de pantalla de la transmisión en directo de la comisión)

La Comisión recalcó que el instrumento servirá para consolidar esquemas de integración económica, atraer inversión extranjera y robustecer los lazos diplomáticos y comerciales entre El Salvador y Bolivia.

Vale mencionar que la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa podrá determinar si ingresa en la agenda de su próxima sesión plenaria este dictamen, para su posible aprobación en el pleno y de ser así, su publicación en el Diario Oficial para su entrada en vigor.