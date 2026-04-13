El Salvador

El Estado salvadoreño suscribiría un préstamo de USD 150 millones para la ampliación de infraestructura deportiva y estadios

Los fondos internacionales de préstamo servirán para intervenir complejos deportivos ubicados en distintos departamentos, bajo acuerdos financieros que incluyen condiciones específicas sobre intereses y plazos de pago

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La operación abarca trece instalaciones deportivas distribuidas en nueve departamentos, y el desembolso está condicionado a la autorización por parte de la Asamblea Legislativa y la firma del contrato correspondiente (Foto cortesía C. D. Águila)
La operación abarca trece instalaciones deportivas distribuidas en nueve departamentos, y el desembolso está condicionado a la autorización por parte de la Asamblea Legislativa y la firma del contrato correspondiente (Foto cortesía C. D. Águila)

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa de El Salvador tiene previsto recibir este lunes una solicitud para autorizar un préstamo de USD 150 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinado a la construcción y rescate de escenarios deportivos en el país.

En la sesión plenaria ordinaria del jueves 9 se dio por recibida esta solicitud extendida por el Ministerio de Hacienda y se determinó que la Comisión de Hacienda estudie su contenido en la sesión de este lunes 13 de abril.

“El Gobierno de la República de El Salvador continúa realizando esfuerzos para fomentar la práctica del deporte, mediante la rehabilitación, modernización y construcción de infraestructura deportiva a nivel nacional, garantizando instalaciones adecuadas para la práctica del deporte, con estándares de calidad internacional para atletas y el público en general”, justificó el ministro de Hacienda, Jerson Osada en la solicitud.

El crédito forma parte del Programa de construcción de infraestructura y rescate de escenarios deportivos fase II (Prodeporte II), una iniciativa impulsada por el Ministerio de Hacienda bajo instrucciones de la Presidencia de la República. El financiamiento será pagado en un plazo de 20 años, con un periodo de gracia de cuatro años.

El nuevo financiamiento, cuya aprobación legislativa está pendiente, fortalecerá la segunda fase del programa Prodeporte y contempla condiciones de pago a veinte años bajo un esquema de tasa variable y comisiones específicas (Foto cortesía alcaldía de Santa Ana Centro)
El nuevo financiamiento, cuya aprobación legislativa está pendiente, fortalecerá la segunda fase del programa Prodeporte y contempla condiciones de pago a veinte años bajo un esquema de tasa variable y comisiones específicas (Foto cortesía alcaldía de Santa Ana Centro)

Según el decreto presentado, el préstamo estará sujeto a una tasa de interés ajustable determinada por el BCIE, con un margen inicial de hasta 250 puntos básicos sobre la tasa de referencia. Además, la operación contempla una comisión de compromiso de 0,25% anual sobre los saldos no desembolsados y una comisión de seguimiento y administración de 0,25% sobre el monto total del préstamo, a pagarse una sola vez al momento del primer desembolso.

“Descripción del Proyecto: Modernizar, reconstruir y adecuar de 13 escenarios deportivos priorizados en el interior (fuera del área metropolitana) de la República de El Salvador”, detalla el portal del BCIE.

El BCIE aprobó este financiamiento en enero para intervenir trece escenarios deportivos en nueve departamentos: La Unión, Santa Ana, La Paz, Complejo Deportivo Usulután, Cabañas, San Vicente, San Miguel, Estadio “José Gregorio Martínez” de Chalatenango y Morazán. Entre las instalaciones destacan el Estadio Óscar Quiteño, en Santa Ana, y el Estadio Juan Francisco Barraza, en San Miguel.

Antecedentes del programa Prodeporte

Los diputados salvadoreños aprobaron en julio de 2021 el financiamiento de $115,2 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica para modernizar 25 escenarios deportivos a nivel nacional. El paquete, que ejecutará el Instituto Nacional de los Deportes en El Salvador (INDES), se destinará al Programa de Construcción de Infraestructura y Rescate de Escenarios Deportivos a Nivel Nacional (PRODEPORTE), con el objetivo de remodelar, construir, rehabilitar y equipar estas instalaciones.

El estadio Jorge "Mágico" González o Estadio "Flor Blanca" fue una de las sedes anteriormente remodeladas previo a los Juegos Centroamericanos y del caribe 2023. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El estadio Jorge "Mágico" González o Estadio "Flor Blanca" fue una de las sedes anteriormente remodeladas previo a los Juegos Centroamericanos y del caribe 2023. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El plan contempló intervenciones en el Estadio Jorge “Mágico” González, el Estadio de Béisbol, Estadio Las Delicias, Polideportivo de Ciudad Merliot, Gimnasio Adolfo Pineda y el Palacio de los Deportes, entre otros recintos, según precisaron los promotores del proyecto. Una vez finalizadas las obras, los recintos cumplirán las condiciones para albergar competencias locales e internacionales, como los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

La inversión permitiría, además, fomentar 44 disciplinas deportivas, impulsar la prevención de la violencia, promover hábitos saludables y ofrecer espacios recreativos. Las nuevas infraestructuras contemplan equipos y accesos inclusivos para personas con discapacidad.

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