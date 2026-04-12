La embajada de Perú en El Salvador destaca participación activa en elecciones

Un ambiente de entusiasmo y orden envuelve el desarrollo de la votación entre residentes sudamericanos en territorio salvadoreño (Foto cortesía Embajada de Perú)

La Embajada de Perú en El Salvador informó que la jornada electoral se desarrolla con éxito en sus instalaciones, con una activa participación de los ciudadanos peruanos residentes en el país. La sede diplomática destacó el compromiso cívico de los connacionales durante la votación.

La Embajada de Perú en El Salvador también reconoció la labor de los miembros de mesa, quienes facilitan el proceso electoral de manera ordenada y transparente. Además, la representación diplomática instó a los votantes a continuar participando con responsabilidad durante la jornada.

“¡Sigamos participando con responsabilidad! Tu voto cruza fronteras“, destacó la sede consular a través de sus redes oficiales.

Tal como ha informado Infobae desde Perú, este domingo 12 de abril, más de 27,3 millones de ciudadanos en Perú deberán elegir, entre 35 aspirantes, a la nueva presidencia de la República, así como a los nuevos integrantes del Congreso bicameral y los representantes para el Parlamento Andino, según informó Infobae Perú.

Compromiso cívico y organización destacan en el proceso electoral impulsado por la Embajada de Perú en El Salvador este año (Foto cortesía Embajada de Perú)

La boleta de votación de este año será la más grande en la historia republicana, superando los 40 centímetros de largo, con cinco columnas asignadas a cada cargo, de acuerdo con datos de la ONPE. Este nuevo diseño responde a la complejidad de un proceso en el que se eligen no solo presidente y vicepresidentes, sino también 130 diputados, 60 senadores —en el retorno de una estructura eliminada en 1992— y cinco representantes peruanos ante el Parlamento Andino.

Esta elección ocurre en un contexto de crisis de representación agravada por la sucesión de mandatarios a lo largo de la última década, periodo en el que el país ha tenido ocho presidentes en diez años —un récord regional que no tiene paralelo en América Latina, según registró el politólogo Fernando Tuesta y el Instituto de Estudios Peruanos.

Del total de presidentes, cuatro fueron destituidos mediante el mecanismo de vacancia constitucional, dos renunciaron y solo dos completaron mandatos de transición. Este ciclo ha minado la credibilidad institucional: el Congreso apenas alcanza 5% de aprobación ciudadana y la presidencia un 3%, según el mismo centro de estudios.

La reforma bicameral y el nuevo equilibrio de poderes

Un mensaje oficial de la sede diplomática resaltó la importancia del trabajo realizado por el personal que vela por el cumplimiento de los procedimientos electorales y alentó a conservar el civismo en la jornada (Foto cortesía Embajada de Perú)

Por primera vez desde 1992, los votantes escogerán a 130 diputados y 60 senadores, restableciendo el modelo bicameral. Además, los peruanos seleccionarán a cinco representantes ante el Parlamento Andino, órgano supranacional que fomenta la integración entre Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

El constitucionalista Walter Gutiérrez explicó a medios locales que la restauración del Senado busca “ejercer mayor control sobre el mecanismo de vacancia presidencial por incapacidad moral” y devolverle equilibrio al sistema político, frenando los abusos que han generado inestabilidad desde que se popularizó esa figura constitucional.

El proceso electoral está acompañado por nuevas plataformas digitales de la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que permiten a la ciudadanía consultar listas oficiales, ubicaciones de locales y detalles de cada mesa de votación.

El segmento de peruanos menores de 30 años constituye el 26% del padrón electoral y su participación será determinante en la definición de los resultados. A pesar de la centralidad de este grupo, predomina entre ellos el desencanto y la distancia respecto de las candidaturas tradicionales. En octubre de 2025, la generación Z encabezó protestas masivas que culminaron en la destitución de Dina Boluarte, mostrando su capacidad de movilización en escenarios de crisis.