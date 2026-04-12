Asociación Salvadoreña de Industriales organiza décima edición del Foro de Liderazgo Femenino

La décima edición del Foro de Liderazgo Femenino en El Salvador promueve el liderazgo femenino bajo la consigna 'Woman in Business'. (Cortesía: Freepik)

La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) presentó la décima edición de su Foro de Liderazgo Femenino, bajo el lema “Woman in Business”, con el objetivo de fortalecer la presencia de las mujeres en el entorno empresarial e industrial de El Salvador. El evento se realizará este 16 de abril en un reconocido hotel de la capital.

De acuerdo con la información compartida por la asociación, este encuentro busca facilitar espacios para el desarrollo profesional y la generación de oportunidades que contribuyan al crecimiento económico y social del país.

Según detalló la ASI, el foro se ha consolidado como un evento de referencia para el análisis y debate de temas que impactan en la vida profesional de las mujeres salvadoreñas.

En esta ocasión, la edición número diez, incorpora el concepto “Woman in Business”, con el fin de potenciar el papel que las mujeres desempeñan, o pueden llegar a desempeñar, dentro de las empresas e industrias del territorio nacional.

Carmen Estela Pérez, directora de la Asociación Salvadoreña de Industriales, destacó que el evento se enfoca en cerrar las brechas de género bajo la dirección empresarial. (Cortesía: ASI)

A lo largo de la jornada, los asistentes tendrán acceso a una agenda variada, estructurada en foros, conferencias magistrales y talleres, todos impartidos por especialistas en diferentes áreas.

La entidad anunció que se abordarán asuntos relacionados con liderazgo, innovación, finanzas y empoderamiento femenino, buscando aportar valor y herramientas prácticas para quienes participan en el evento.

Entre los contenidos destacados figura la conferencia empresarial “Romper barrera, construir empresa: lecciones reales de una mujer que decidió liderar”, a cargo de Lisa Guadalupe Clarke, fundadora y directora ejecutiva de ATL Search Group, Aventis Services y Latinas Rise. De acuerdo con la convocatoria de la ASI, la ponente compartirá su experiencia personal al frente de proyectos empresariales en el ámbito internacional.

Panel de finanzas y reconocimientos durante el evento

El foro también incluirá un panel titulado “Finanzas con propósito, herramientas estratégicas para mujeres que deciden en la empresa y en su vida”, donde participarán representantes de diferentes bancos. Según informó la ASI, este bloque tiene la finalidad de brindar asesoría sobre gestión financiera y toma de decisiones estratégicas en entornos empresariales.

El evento contempla, además, espacios de reconocimiento y empoderamiento. La ASI entregará el galardón Woman Impact Award a mujeres que han sobresalido por su esfuerzo y méritos en el sector empresarial e industrial. Este premio busca visibilizar casos de éxito y motivar a nuevas generaciones de líderes femeninas en El Salvador.

La Asociación Salvadoreña de Industriales implementó el evento anual desde 2016 para cerrar las brechas de género en la dirección empresarial. (Cortesía: Freepik)

La jornada finalizará con la realización de la Expo Woman, Glam y Power Show, un desfile de modas en el que participarán marcas y diseñadoras nacionales lideradas por mujeres. Este segmento, de acuerdo con la organización, pretende impulsar el talento creativo femenino y promover productos hechos en el país.

De acuerdo con la Asociación Salvadoreña de Industriales, la décima edición del Foro de Liderazgo Femenino reafirma el compromiso de la gremial con la generación de espacios que favorezcan el desarrollo personal y profesional de las mujeres en todos los sectores productivos.

La entidad destacó que “continuará impulsando actividades y programas que permitan el acceso a información de calidad, capacitación y redes de contacto para fortalecer el sector industrial salvadoreño”.