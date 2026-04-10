El Salvador refuerza la protección de personal sanitario y fronterizo ante brote regional de sarampión

El Salvador activa una campaña nacional de vacunación contra el sarampión tras reportar once casos importados desde 1996. (Cortesía: Ministerio de Salud)

El Salvador ha activado una campaña nacional de vacunación contra el sarampión tras la detección de once casos importados de la enfermedad, un hecho inédito en el país desde 1996.

Esta medida, anunciada por el ministro de Salud, Francisco Alabí, responde al aumento de brotes en la región de las Américas y busca impedir la transmisión local mediante la administración de una “dosis cero” de la vacuna a niños de seis a once meses, así como el refuerzo de las defensas para el personal sanitario y trabajadores en puntos de ingreso al territorio.

El Salvador registró los primeros cinco casos importados de sarampión a través del Boletín Epidemiológico, durante la semana 12 que comprende entre el 22 al 28 de marzo, el sistema de salud no había registrado casos de la enfermedad en aproximadamente 30 años. Seis casos más fueron detectados en la primera semana de abril, durante el período vacacional.

La situación epidemiológica que atraviesa El Salvador se enmarca en una emergencia regional: catorce mil cuatrocientos casos de sarampión han sido reportados en las Américas, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

México lidera el registro con unos 8,000 casos, seguido de Guatemala, país limítrofe, con cerca de 4,000 y Canadá, que ya supera los 1,500.

Aunque todos los casos detectados en El Salvador son importados, en su mayoría, provienen de Guatemala, la vigilancia sanitaria salvadoreña permanece en alerta máxima. Actualmente, tres de los pacientes, un lactante de seis meses y sus padres, siguen hospitalizados, pero “están estables y fuera de peligro”, según informó el ministro en una conferencia de prensa el miércoles 9.

La estrategia de salud incluye la aplicación de la dosis cero de la vacuna contra el sarampión para bebés entre seis y once meses. (Cortesía: Freepik)

El Salvador implementa la dosis “Cero” para proteger a los más vulnerables

La dosis cero representa una modificación temporal al esquema tradicional de vacunación. Mientras que el esquema nacional incluye la vacuna triple viral SPR (sarampión, paperas y rubéola) a los 12 y 18 meses, la campaña actual extenderá la protección a los menores de seis a once meses.

Como explicó Alabí en la entrevista AM “la dosis extra permite proteger a los recién nacidos, que definitivamente son vulnerables porque no tienen defensa ante esta enfermedad”. En esta fase inicial, el objetivo es alcanzar la inmunización de 30,000 niños a través de jornadas casa por casa y la apertura de unidades de salud sin necesidad de cita.

Los equipos de salud han sido desplegados en todo el país para verificar la cobertura y la cadena de frío de las vacunas. Según el ministro, los promotores conocen el territorio y están capacitados para asegurar que la inmunización llegue a todas las familias, incluyendo áreas rurales con acceso difícil.

El proceso de vacunación se articula con otros controles fronterizos. Especialistas, epidemiólogos, médicos y enfermeras conforman equipos de respuesta rápida que han identificado y monitorean a “aproximadamente 200 contactos” de los casos importados, quienes deberán permanecer bajo observación durante veintiún días. De acuerdo con las autoridades no existe evidencia de transmisión local hasta el momento.

El personal sanitario y trabajadores de puntos de ingreso ya cuentan con refuerzo inmunológico para evitar brotes de sarampión en El Salvador. EFE/Miguel Lemus/Archivo

Cobertura de inmunización y protección del personal sanitario

Actualmente El Salvador sostiene una alta tasa de vacunación. El titular de Salud detalló que la cobertura de la primera dosis de la vacuna SPR alcanza el 98.6%, y en la segunda aplicación supera el 96%. Esta protección eficaz ha permitido contener la transmisión pese al riesgo importado, rasgo que diferencia la situación nacional respecto a otros países de la región.

Además de la población infantil, el reforzamiento inmunológico también abarca a personas mayores de veinte años que no presentan confirmación de haber sido vacunadas, así como al personal de migración, aduanas, turismo, cultura y trabajadores de salud. Según Alabi, “ya fueron vacunados o están en proceso de vacunación, para garantizar que quienes están en contacto con viajeros o poblaciones de riesgo cuenten con defensas actualizadas”.

Esta estrategia incluye filtros en los puntos de ingreso (aeropuertos, fronteras y puertos) y protocolos para la detección de síntomas. El seguimiento epidemiológico se realiza de forma activa, asegurando que cualquier caso sospechoso sea evaluado rápidamente para evitar una propagación silenciosa.

Una vista de cerca muestra el sarpullido rojizo característico del sarampión en el torso de un niño, un síntoma clave de esta enfermedad altamente contagiosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico temprano es crucial en la respuesta nacional

El sistema de salud da seguimiento a las llamadas “enfermedades febriles eruptivas”, consideradas de reporte obligatorio a través del Boletín Epidemiológico. El sarampión se caracteriza por fiebre, malestar general, ganglios, tos y de forma característica, la aparición de un rash o erupciones en la piel que comienza en la cara y se extiende al cuerpo, sin incluir las palmas de manos y pies. En los niños, la aparición de “manchas blanquecinas azuladas en la boca”, es clave en la detección y casi exclusiva del sarampión.

El tratamiento es sintomatológico: antitérmicos y manejo de complicaciones que pueden derivar desde neumonía, enfermedades neurológicas como encefalitis y ceguera si no es tratado a tiempo puede causar la muerte. Ante cualquier sospecha, las autoridades recomiendan acudir sin demora a un centro de salud.

La meta principal de la campaña es proteger a la población más vulnerable y evitar el inicio de transmisión local, aprendiendo de los brotes descritos en países vecinos. Con este plan, El Salvador busca blindar la salud pública y defenderse de un resurgimiento de una de las enfermedades más contagiosas conocidas, consolidando la vigilancia epidemiológica en toda su extensión territorial.