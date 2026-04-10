El Salvador

El Salvador adelanta vacunación de bebés tras detectar casos confirmados de sarampión

El Ministerio de Salud anunció una campaña que aplica la inmunización a bebés desde los seis meses, medida preventiva motivada por el registro reciente de contagios y el incremento del riesgo epidemiológico

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Las nuevas medidas buscan aumentar la protección infantil tras detectarse contagios y ofrecer información clara a padres y madres. Video: Ministerio de Salud.

El Salvador adelanta vacunación de bebés ante casos confirmados de sarampión. El Ministerio de Salud de El Salvador anunció el adelanto de su calendario de inmunización para bebés luego de confirmar casos de sarampión en el país. La cartera sanitaria difundió un video oficial donde advierte sobre los riesgos que implica la enfermedad para los más pequeños y promueve la vacunación como principal herramienta preventiva.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de El Salvador, la pauta tradicional dispone que la primera dosis de la vacuna se administre a los doce meses y la segunda a los dieciocho meses. Ante la detección de contagios, la institución informó que se lanzará una campaña extraordinaria dirigida a bebés de entre seis y once meses, con el objetivo de ampliar la cobertura inmunológica. El mensaje oficial insiste en que el sarampión presenta síntomas parecidos a la gripe, pero se diferencia por la aparición de erupciones en la piel.

La comunicación oficial destaca que los padres deben contar con información clara sobre el sarampión y el esquema de vacunación. Además, la institución pidió a la población compartir el video informativo para garantizar el acceso a los detalles sobre cómo proteger a los niños. De esta manera, buscan frenar la circulación del virus y reforzar la protección en el grupo más expuesto.

Las familias podrán acceder antes a la inmunización para reforzar la protección de los más pequeños y evitar contagios en las comunidades (Foto cortesía Ministerio de Salud)
Las familias podrán acceder antes a la inmunización para reforzar la protección de los más pequeños y evitar contagios en las comunidades (Foto cortesía Ministerio de Salud)

Avance regional del sarampión y medidas preventivas

El avance del sarampión en la región llevó a distintos países a reforzar campañas de inmunización. El Ministerio de Salud de El Salvador explicó que la decisión de adelantar la vacunación responde a la situación epidemiológica regional y la necesidad de prevenir nuevos brotes. Conforme a lo publicado oficialmente, la vacunación sigue siendo el resguardo principal para la infancia.

La campaña extraordinaria contempla la entrega de información en centros de salud y espacios comunitarios, además de organizar jornadas específicas para asegurar la aplicación de las dosis recomendadas. El Ministerio de Salud reiteró que la vacuna contra el sarampión es segura y eficaz, e invitó nuevamente a madres y padres a sumarse activamente al esquema de vacunación.

Ocho personas que recientemente presentaron sarampión en El Salvador ya se encuentran recuperadas y han recibido el alta médica, según confirmó este jueves 9 de abril el Ministerio de Salud.

Tres pacientes —un bebé de seis meses y sus padres— permanecen bajo atención hospitalaria, aunque se reportan estables y fuera de peligro. Todos los casos detectados han sido catalogados como importados, sin evidencia de transmisión local dentro del territorio.

El Ministerio de Salud refuerza la prevención del sarampión con una campaña para lactantes (Foto archivo Infobae)
El Ministerio de Salud refuerza la prevención del sarampión con una campaña para lactantes (Foto archivo Infobae)

El ministro de Salud, Francisco Alabí, detalló que los once contagios confirmados hasta la fecha corresponden a personas que adquirieron el virus fuera del país. La mayoría provino de Guatemala y uno de México. “Todos estos casos confirmados de sarampión no son de transmisión local, o sea, son importados; esto quiere decir que ellos se contagiaron en otro sitio, no dentro del territorio”, explicó Alabí durante el anuncio de una nueva campaña de vacunación en la unidad de salud de Nejapa.

A partir de este viernes 10 de abril, el Ministerio de Salud pondrá en marcha una campaña nacional de vacunación enfocada en la prevención del sarampión.

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