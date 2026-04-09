Diputados aprueban refuerzo económico para el Fondo de Conservación Vial en El Salvador

El refuerzo presupuestario de USD 7.258.105 para el Fondo de Conservación Vial de El Salvador en 2026./(Fovial)

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma a la Ley de Presupuesto 2026 que incorpora un refuerzo económico por USD 7.258.105 al Fondo de Conservación Vial (Fovial).

La medida responde a una iniciativa presentada por el presidente de la República, a través del ministro de Hacienda, y fue dictaminada favorablemente por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, según consta en el expediente 601-3-2026-1 y el dictamen favorable número 199, con fecha del 7 de abril de 2026.

El objetivo central de la reforma es permitir que el Fovial cuente con recursos adicionales para cubrir compromisos institucionales durante el ejercicio fiscal de 2026.

La nueva asignación presupuestaria proviene de excedentes identificados en la recaudación de derechos fiscales por la circulación de vehículos y la contribución especial sobre combustibles, ambos transferidos íntegramente al Fovial.

La reforma se fundamenta en el marco legal establecido por decretos legislativos previos, que estipulan la transferencia obligatoria de los ingresos recaudados por derechos de circulación y la contribución especial sobre combustibles hacia el Fovial.

Estas normativas, reforzadas por las reformas de 2012, 2017 y 2021, aseguran que los recursos se destinen exclusivamente al mantenimiento y desarrollo de la red vial nacional prioritaria y a la mitigación de riesgos asociados a la infraestructura vial.

El incremento al presupuesto de Fovial proviene de excedentes en la recaudación de derechos de circulación vehicular y la contribución especial sobre combustibles./(Fovial)

El dictamen subraya que la reforma al presupuesto es una acción necesaria para que el Fovial pueda atender los compromisos institucionales adquiridos, especialmente en el contexto de mayores ingresos recaudados frente a lo programado.

En la exposición de motivos, la Comisión de Hacienda detalla que, tras recibir a representantes del Ministerio de Hacienda, se confirmó la urgencia y justificación de la solicitud, la cual permitirá dar cobertura presupuestaria a los compromisos asumidos en el presente ejercicio fiscal.

En términos técnicos, la modificación implica el incremento de diversas fuentes presupuestarias en el rubro de Tasas y Derechos, así como en ingresos diversos y multas, reflejando el aumento de recaudación.

En concreto, se incrementan las fuentes específicas para permisos de circulación de vehículos, derechos diversos y otros ingresos no clasificados, canalizando el total del refuerzo económico hacia la línea de trabajo “Fondo de Conservación Vial” de la Unidad Presupuestaria “Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades” dentro del Ramo de Obras Públicas y de Transporte.

El documento aprobado establece que los recursos adicionales serán destinados exclusivamente a cubrir gastos corrientes y transferencias para la conservación de la red vial, conforme al mandato legal de utilizar estos fondos en infraestructura, mantenimiento y mitigación de riesgos viales. La ley entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial.

La modificación presupuestaria incluye incrementos en tasas, derechos, multas e ingresos diversos captados durante el ejercicio fiscal./(Fovial)

El documento aprobado ingresó como dictamen favorable con las firmas de Christian Reynaldo Guevara Guadrón, presidente de la Comisión; William Eulises Soriano Herrera, secretario; Caleb Neftalí Navarro Rivera, relator, y los vocales Suecy Beverley Callejas Estrada, Amílcar Giovanny Zaldaña Cáceres, Dania Abigail González Rauda, Edgardo Antonio Meléndez Mulato, Mauricio Edgardo Ortiz Cardona y Reynaldo Antonio López Cardoza, además de la firma de Reinaldo Alcides Carballo Carballo.

Con esta reforma, la Asamblea Legislativa refuerza el compromiso con el mantenimiento y mejora de la infraestructura vial nacional, garantizando la disponibilidad de recursos para la continuidad de los proyectos de conservación y la respuesta oportuna a las necesidades de la red vial del país.