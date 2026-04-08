El Salvador

Las reservas internacionales de El Salvador crecen en el primer trimestre de 2026

El aumento reportado por el Banco Central de Reserva sumó USD147,07 millones entre enero y marzo, con la mayor parte del capital almacenado en divisas extranjeras, además de un aporte relevante en oro

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El dólar se ubicaría cerca de los S/ 3,44 en el corto plazo y podría registrar un leve incremento en las semanas posteriores.
La evolución positiva de los activos externos eleva el saldo a USD4.631,56 millones, reflejando una mayor capacidad para enfrentar obligaciones internacionales y eventos en los mercados cambiarios del país centroamericano. (Foto archivo: Vecteezy)

Las reservas internacionales netas de El Salvador registraron un aumento del 3.27 % en el primer trimestre de 2026, totalizando USD4,631.56 millones, según datos divulgados por el Banco Central de Reserva (BCR) el martes. El saldo muestra un incremento de USD147.07 millones respecto a los USD4,484,49 millones reportados en diciembre de 2025.

Este saldo incluye USD4,460.12 millones en moneda extranjera y USD310.62 millones en oro, conforme a los informes del BCR. La evolución mensual fue la siguiente: en enero, las reservas aumentaron USD2.48 millones; en febrero, USD50.07 millones; y en marzo, USD99.48 millones.

Según los datos del BCR, en 2024 y 2025, las reservas se estabilizaron en valores superiores a $4,400 millones, aunque presentaron fluctuaciones mensuales. En noviembre de 2025 alcanzaron $4,518.72 millones y finalizaron diciembre de ese año con una leve reducción, al situarse en $4,484.49 millones.

Las cifras del primer trimestre muestran una tendencia ascendente para las arcas salvadoreñas. Tras el acuerdo con el Fondo Monetario, la hoja de ruta fiscal promete cambios notables. Qué caminos podrían abrirse y qué riesgos permanecen (Captura de pantalla del portal del BCR)
Las cifras del primer trimestre muestran una tendencia ascendente para las arcas salvadoreñas. Tras el acuerdo con el Fondo Monetario, la hoja de ruta fiscal promete cambios notables. Qué caminos podrían abrirse y qué riesgos permanecen (Captura de pantalla del portal del BCR)

El aumento registrado a principios de 2026 consolidó la tendencia de fortalecimiento de las reservas, que funciona como un indicador fundamental de la capacidad del país para responder a compromisos externos y brinda respaldo a la estabilidad financiera.

La evolución de las reservas internacionales ha estado determinada tanto por factores externos—como los efectos de la emergencia sanitaria global—como por variaciones internas y movimientos financieros recientes, situando los saldos de los últimos meses muy por encima de los niveles observados durante la crisis de 2020.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), estas reservas están formadas por activos externos disponibles de forma inmediata para las autoridades monetarias y se utilizan para cubrir necesidades de la balanza de pagos y para intervenir en los mercados cambiarios.

El acuerdo con el FMI marca el destino de las reservas

El FMI y el gobierno de El Salvador formalizaron un acuerdo por USD1,400 millones, que incluye disposiciones relacionadas con la gestión de las reservas internacionales. El objetivo central del programa, de acuerdo con el organismo internacional, es “reforzar la sostenibilidad fiscal y externa, mediante la aplicación de un plan de consolidación fiscal ambicioso y favorable al crecimiento, así como medidas para fortalecer las reservas”.

Las reservas internacionales exhibieron una marcada volatilidad desde 2020, con una caída desde $3,864.18 millones en marzo de 2020 hasta $3,103.77 millones en junio de ese mismo año, lo que reflejó la magnitud del impacto económico que produjo la pandemia. Tras ese mínimo, los activos internacionales comenzaron un proceso de recuperación paulatina.

Oro del Estado salvadoreño

El oro se encuentra en S/318,51 por gramo para el de 24 quilates.
A la fecha, el oro se encuentra en S/318,51 por gramo para el de 24 quilates. El pasado 29 de enero de 2026, el Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador concretó una nueva compra de 9,298 onzas de oro en los mercados internacionales, con un valor aproximado de 50 millones de dólares. (Foto archivo: Comex)

El pasado 29 de enero, el Banco Central de Reserva informó sobre una nueva compra de 9,298 onzas de oro, con un valor aproximado de 50 millones de dólares, como parte de su estrategia para incrementar y diversificar sus reservas.

Esa fue la segunda adquisición del metal que ha realizado El Salvador. Entre septiembre de 2025 y enero de 2026, el gobierno ha comprado un total de 23.297 onzas troy de oro, incrementando sus tenencias de oro de 58,105 a 67,403 onzas troy con un valor estimado en 360 millones de dólares. La comparación interanual de estos indicadores financieros confirma el fortalecimiento de la posición internacional de El Salvador.

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