La región de Centroamérica promueve la conectividad aérea y el turismo en el foro Wings of Change Americas 2026

Representantes e instituciones diseñan nuevas rutas para inversiones, cooperación e innovación en el sector. Diversidad de países alinean visiones enfocadas en crecimiento y proyección latinoamericana (Foto cortesía CATA)

La región de Centroamérica está marcando una presencia destacada en el foro Wings of Change Americas 2026 (WOCA), el principal encuentro de la industria aérea en el continente, al presentar una visión conjunta para impulsar la conectividad aérea y fortalecer el turismo. Delegaciones de países como El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana participaron activamente en la mesa ministerial Conectando las Américas, donde se discutió este miércoles el papel de la aviación como motor de desarrollo económico y de integración regional.

Durante el evento, realizado bajo la organización de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), los representantes de la región subrayaron la relevancia de la industria aérea para dinamizar destinos y atraer inversión extranjera.

Entre las autoridades presentes, destacaron María Luisa Hayem, ministra de Economía de El Salvador, y Andrés Ehrler Martínez, ministro de Turismo de Honduras, quienes abordaron los desafíos y oportunidades que enfrenta la región en materia de conectividad y competitividad. El evento está organizado para realizarse este 8 y jueves 9 de abril.

La participación de CATA (Agencia de Promoción Turística de Centroamérica) reforzó el enfoque estratégico de la región, integrando políticas y propuestas orientadas a facilitar el flujo de viajeros y a posicionar a Centroamérica como un bloque relevante dentro de la industria aérea de las Américas. Según fuentes recogidas por Infobae, “la aviación se consolida como catalizador de la transformación económica más allá de las fronteras”.

Peter Cerdá, vicepresidente regional para las Américas de la IATA, advirtió este miércoles que las aerolíneas enfrentan “márgenes operativos de apenas 4%" y no podrán absorber nuevos aumentos en los costos de operación derivados de la crisis en Oriente Medio, según declaraciones realizadas durante la apertura de #WOCA2026, tal como data en la publicación del IAT de redes sociales.

En la apertura de WOCA 2026, Peter Cerdá, Vicepresidente Regional de las Américas, IATA, destacó la importancia de la aviación como un motor estratégico de integración y desarrollo en América Latina y el Caribe, facilitando el turismo, el comercio y las oportunidades a grandes distancias. (Foto cortesía IATA)

Cerdá enfatizó que la falta de planificación y coordinación por parte de los gobiernos podría provocar tanto tarifas más elevadas para los usuarios como efectos económicos a gran escala, de acuerdo con lo expuesto en el evento.

La aviación fue resaltada por el ejecutivo de la IATA como impulsor estratégico de la integración y el desarrollo en América Latina y el Caribe, permitiendo el flujo de turismo, comercio y oportunidades a lo largo de amplias distancias.

Participación regional y alcance del foro

El foro WOCA, que en su edición anterior tuvo lugar los días 25 y 26 de junio de 2025 en Bogotá, Colombia, reunió a más de 300 líderes y responsables de la toma de decisiones del sector, entre ellos aerolíneas, aeropuertos, fabricantes de aeronaves, operadores de tierra, consultoras, bufetes de abogados y medios especializados. Las sesiones incluyeron ponencias sobre tecnología, innovación, sostenibilidad, operaciones y estrategias de distribución.

De acuerdo con Infobae, para los países centroamericanos, este tipo de plataformas representa una oportunidad para acceder a información estratégica, generar alianzas comerciales y mostrar la oferta turística y de servicios de la región ante un público especializado. Además, la presencia de representantes diplomáticos de Guatemala y República Dominicana contribuyó a consolidar una visión de cooperación regional frente a los retos de la industria, como regulaciones, sostenibilidad y modernización de infraestructuras.

La presencia de los funcionarios de la región podrá reforzar una visión conjunta de región ante los desafíos y oportunidades de la industria aérea. (Foto cortesía CATA)

La organización destacó en su portal oficial: “WOCA es el espacio donde los líderes de la aviación debaten el futuro del transporte aéreo y acuerdan acciones para aprovecharlo como motor de desarrollo económico y social en toda la región”. La próxima edición de este foro prevé mantener la participación activa de Centroamérica, consolidando su papel dentro del mapa aerocomercial de las Américas.