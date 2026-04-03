El Salvador reporta aumento en detenciones por conducir ebrio durante Semana Santa

Las autoridades de El Salvador reportan un aumento en las detenciones por conducción peligrosa asociada al consumo de alcohol durante Semana Santa. (Foto cortesía PNC)

Durante el reciente periodo de Semana Santa, las autoridades de El Salvador detectaron un aumento en el número de personas detenidas por conducción peligrosa vinculada al consumo de alcohol. Este dato, presentado durante una conferencia de prensa por el Director de Protección Civil pone en el centro del debate la persistente problemática de los accidentes viales y la tolerancia cero que actualmente rige en el país frente a la conducción bajo efectos de bebidas embriagantes.

Las autoridades Policiales han registrado un total de 44 detenidos por conducción peligrosa, entre el 28 de marzo al 1 de abril en el marco del Plan Verano 2026, mientras que el año anterior se registraron 31 durante el mismo período. Actualmente la aplicación estricta de sanciones, con el inmediato traslado de los infractores a bartolinas, responde a la preocupación por la accidentabilidad que sigue marcando cifras elevadas en accidentes.

Luis Amaya, titular de Protección Civil detalló que en los primeros días del periodo vacacional, las vías registraron 302 accidentes de tránsito, solo ocho menos que los 310 incidentes del año previo. Según la conferencia brindada por el funcionario la reducción es tímida, lo que refuerza la importancia de intensificar los controles y recomendaciones dirigidos a la ciudadanía que tradicionalmente aprovecha estos días para desplazarse al interior del país.

Personal de tránsito realiza un control vehicular en una de las principales avenidas de El Salvador, verificando documentación y cumplimiento de la normativa vial (Foto cortesía Secretaría de Prensa).

Las autoridades detallaron que 15 personas perdieron la vida por accidentes de tránsito hasta este jueves, frente a los 17 que se registraron en el periodo equivalente del año anterior. Pese a la leve disminución, el director remarcó que cualquier fallecimiento es motivo de alarma para las autoridades.

La aplicación de la política cero tolerancia al alcohol implica que quienes sean sorprendidos conduciendo bajo los efectos de bebidas embriagantes sean detenidos de inmediato. La medida busca desincentivar conductas de riesgo e imponer consecuencias directas y notorias para quienes infringen la normativa. Durante la vacación, Luis Amaya reiteró: “El Salvador sigue siendo un territorio cero tolerancia al alcohol y todo aquel que sea sorprendido, pues terminará la vacación dentro de una bartolina”.

Amaya, hizo un llamado explícito a los ciudadanos que disfrutan del periodo vacacional a inspeccionar sus vehículos y evitar conductas imprudentes, especialmente la conducción bajo efectos del alcohol. En palabras del funcionario: “No conduzcan bajo los efectos del alcohol” y reiteró que las consecuencias serán inmediatas para quienes infrinjan la disposición de tolerancia cero.

Un motociclista falleció y al menos tres personas resultaron heridas en distintos accidentes ocurridos en carreteras clave de El Salvador entre martes y miércoles. (Foto cortesía Protección Civil)

El primer trimestre de 2026 presentó un alza en siniestros viales

En los primeros tres meses del año el Observatorio Nacional de Seguridad Vial reportó un aumento considerable en la accidentalidad vial en comparación con el año anterior. De acuerdo con los datos difundidos por el Observatorio, en el primer trimestre de 2025 se registraron 4,890 siniestros viales, cifra que se elevó a6,187 en el mismo periodo de 2026. Este incremento responde a variaciones tanto en el flujo vehicular como en los índices de incumplimiento de normas de tránsito.

El número de personas lesionadas también mostró una tendencia creciente. Durante el primer trimestre de 2025, 3,014 personas sufrieron lesiones en siniestros viales, mientras que en 2026 la cifra ascendió a 4,067 afectados.

La cifra de fallecidos en accidentes viales en El Salvador subió a 373 durante el primer trimestre de 2026, en comparación con 292 en 2025. (Foto cortesía PNC)

En términos de víctimas mortales, el reporte oficial señala que 292 personas fallecieron en accidentes viales en los primeros meses de 2025, comparado con 373 decesos en el mismo periodo de 2026, cifra que subraya la gravedad de la situación y justifica el endurecimiento de los controles y campañas de prevención durante las temporadas de mayor movilidad, como Semana Santa.