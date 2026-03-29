El Salvador

Diplomáticas centroamericanas rompen barreras en la OEA: batallas históricas, logros invisibles y el reto de llegar a la cima

Embajadoras de la región exponen los desafíos cotidianos y sus estrategias para abordar políticas de igualdad. La lucha por el liderazgo continúa. El avance normativo no logra ocultar los límites en la representación

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Cifras reveladoras dejan al descubierto la escasa presencia femenina en organismos internacionales. Relatos de embajadoras muestran cómo trabajan por nuevas oportunidades. Las normas existen, pero persisten barreras en lo alto del poder.
Cifras reveladoras dejan al descubierto la escasa presencia femenina en organismos internacionales. Relatos de embajadoras muestran cómo trabajan por nuevas oportunidades. Las normas existen, pero persisten barreras en lo alto del poder.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó un documento que destaca el papel de las mujeres en el multilateralismo, señalando cómo las políticas y acciones de la institución impulsan avances para las mujeres en el continente americano, desde su acceso a la educación y el empleo, el liderazgo empresarial y político, hasta la consolidación de su participación y toma de decisiones tanto en la esfera pública como privada.

Este informe expone que, si bien la igualdad está estipulada en la carta fundacional de la OEA desde 1948, la presencia, el liderazgo y la participación de las mujeres en espacios multilaterales continúan siendo una meta pendiente en la región y en el mundo.

Las barreras numéricas en organismos internacionales y la región

El informe Las mujeres en el multilateralismo 2026 detalla que la representación femenina en instancias internacionales sigue siendo reducida.

Desde 1946, solo cinco mujeres frente a setenta y cinco hombres han presidido la Asamblea General de las Naciones Unidas, sin que ninguna haya alcanzado el cargo de Secretaria General.

Además, apenas el 7% de los más de 2.800 Representantes Permanentes ante las Naciones Unidas desde 1947 han sido mujeres, y setenta y tres países, que representan el 38% de los Estados miembros, nunca nombraron a una embajadora como representante permanente.

La tendencia se repite en América Latina. Entre los 33 Representantes Permanentes ante la OEA, únicamente ocho son mujeres (24%). La Secretaría General del organismo tampoco ha tenido nunca una titular mujer.

Embajadoras centroamericanas relatan experiencias y desafíos

Diversas embajadoras centroamericanas aportan una visión directa sobre los desafíos y logros del multilateralismo. La embajadora Alejandra Solano Cabalceta, representante permanente de Costa Rica, manifestó que su cargo le ha permitido “contribuir al diálogo y la cooperación entre los Estados miembros” e impulsar iniciativas que visibilizan el liderazgo femenino.

Relató el cambio de nombre de la galería de las Heroínas y los Héroes de las Américas en la sede de la organización y la incorporación de retratos de figuras como Ángela Acuña Braun.

Foto archivo. LA experta destaca que El multilateralismo fortalece el cambio en los países porque recoge experiencias y demandas concretas, las convierte en acuerdos e instrumentos regionales.
Foto archivo. LA experta destaca que El multilateralismo fortalece el cambio en los países porque recoge experiencias y demandas concretas, las convierte en acuerdos e instrumentos regionales.

En su presidencia de la Comisión de Asuntos Migratorios, organizó una sesión para discutir el impacto de la migración sobre mujeres y niñas, y en el Consejo Permanente impulsó la declaración “La OEA: Espacio Seguro para Todas las Mujeres”.

Según Solano Cabalceta, “el multilateralismo acerca los acuerdos políticos a la vida diaria” y permite construir sociedades más inclusivas.

Wendy Jeannette Acevedo, embajadora de El Salvador, destacó el papel de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) como pionera en garantizar derechos y ciudadanía plena a las mujeres del hemisferio.

Acevedo señaló la Convención de Belém do Pará como referente internacional para asegurar “el derecho a una vida libre de violencia” y fortalecer instituciones. Aseguró que los marcos jurídicos y la cooperación logrados por la CIM se traducen en agendas nacionales de seguridad y autonomía femenina.

La embajadora de Guatemala, Claudia Escobar Mejía, sostuvo que la OEA avanza en los derechos de las mujeres al transformar consensos en estándares y mecanismos de rendición de cuentas. Puntualizó que la CIM articula pruebas y buenas prácticas, además de impulsar políticas para la igualdad y participación.

Escobar Mejía citó su labor en el Panel de Alto Nivel sobre Nuevos Retos para la Democracia y la Igualdad en las Américas (La Antigua, 2025), donde se abordaron temas como la paridad, la seguridad con perspectiva de igualdad y la gobernanza digital vinculada a la inteligencia artificial.

Para la embajadora Ana Irene Delgado de Panamá, la OEA ha representado un espacio donde la normativa se traduce en herramientas de protección real, con logros como la tipificación del femicidio y el avance en la paridad dentro del servicio exterior.

Delgado narró que presidir la Comisión de Seguridad Hemisférica y la Comisión de Asuntos Migratorios le permitió evidenciar el impacto de políticas multilaterales en la vida de mujeres migrantes y víctimas de violencia. Para Delgado, estos avances resultan de años de diálogo y compromiso, con el multilateralismo materializándose a través de la cooperación.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) reúne a los países del hemisferio occidental para promover la democracia, fortalecer los derechos humanos, fomentar el desarrollo económico, la paz y la seguridad. Foto archivo. (Foto cortesía OEA).
La Organización de los Estados Americanos (OEA) reúne a los países del hemisferio occidental para promover la democracia, fortalecer los derechos humanos, fomentar el desarrollo económico, la paz y la seguridad. Foto archivo. (Foto cortesía OEA).

Desde la República Dominicana, la embajadora Mayerlyn Cordero Díaz destacó que la acción de la OEA posicionó los derechos civiles, políticos y económicos de las mujeres y amplió su protagonismo en la democracia y el desarrollo sostenible.

Afirmó que la CIM hizo visible la desigualdad en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Según Cordero Díaz, “el reconocimiento de la economía de los cuidados, como un pilar del bienestar social, ha permitido avanzar hacia políticas públicas” de corresponsabilidad. Dijo que en su país se lograron leyes de paridad, impulso a la autonomía económica y programas como Canasta Digital Social 3.0 para la inclusión en la economía digital.

Persisten retos pese a los avances normativos regionales

De acuerdo al documento de la OEA, la normativa y los instrumentos regionales —como la Convención de Belém do Pará— han sido clave para el progreso, pero la representación de mujeres en cargos de decisión multilaterales sigue siendo limitada. Los registros demuestran que ni en el sistema interamericano ni en el global una mujer ha llegado a liderar la Secretaría General, y menos de un cuarto de los puestos de representación permanente están ocupados por mujeres.

Las experiencias de las diplomáticas centroamericanas respaldan la conclusión: “tanto el camino ya recorrido, como el que queda por recorrer, demandan la presencia, la participación sustantiva y el liderazgo de las mujeres”.

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