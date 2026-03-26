El Centro de Sangre de la Cruz Roja Salvadoreña modifica horarios por Semana Santa

Con el acto altruista de donación de sangre de una persona, se pueden salvar hasta tres vidas. Foto: (iStock)

El Centro de Sangre de la Cruz Roja Salvadoreña ha definido un calendario especial para quienes buscan donar sangre durante las vacaciones de Semana Santa 2026.

La institución precisó que el despacho de sangre funcionará sin interrupción, operativo las 24 horas durante todo el periodo vacacional.

El centro anunció que permanecerá abierto para donaciones el sábado 28, lunes 30 y martes 31 de marzo, así como el miércoles 1 de abril. No habrá atención habitual para donantes el jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de abril, debido al descenso de actividad en los días festivos.

La atención diaria en días laborales es de 7:00 a 14:30, mientras que los sábados el servicio se ofrece de 7:00 a 11:30. Estos horarios facilitan que la población planifique sus donaciones o consultas, contemplando las modificaciones temporales.

Una crisis silenciosa pone en alerta a hospitales y voluntarios. El llamado de Evelyn Valdez resalta la importancia de la solidaridad en tiempos críticos. La llegada del periodo vacacional agrava la situación (Foto cortesía CRS)

Quienes requieran información adicional para donar sangre o consultar la disponibilidad del centro durante Semana Santa pueden comunicarse al número 2239-4951. La Cruz Roja Salvadoreña mantiene activos sus canales en redes sociales para resolver dudas y orientar a la ciudadanía.

Suministro asegurado y atención sanitaria

Durante Semana Santa, el Centro de Sangre operará en días y horarios específicos. El suministro de sangre a hospitales y pacientes estará garantizado sin interrupciones. Así se mantiene la continuidad de un servicio vital para emergencias y tratamientos médicos, incluso en jornadas festivas.

El centro de sangre de la Cruz Roja Salvadoreña atiende de lunes a viernes y sábados, con requisitos de edad, peso y salud específicos. (Foto: Cruz Roja Salvadoreña)

El ajuste temporal de horarios busca optimizar recursos y responder a la demanda real, con la prioridad de brindar atención oportuna a las necesidades de salud de la población.

La importancia de donar sangre

Según información oficial de la Cruz Roja Salvadoreña, cada donación realizada permite salvar hasta tres vidas, ya que los componentes sanguíneos se utilizan para distintas necesidades médicas. Las campañas apuntan a mitigar riesgos en periodos donde aumenta la demanda y pueden descender los niveles de stock.

El Centro de Sangre de la institución, certificado bajo la norma ISO 9001:2015, opera en la 17 Calle Poniente y Avenida Henry Dunant, dentro del Centro de Gobierno en San Salvador, y mantiene estándares de calidad y seguridad en cada proceso.

La donación de sangre sigue siendo un recurso insustituible para los sistemas de salud, permitiendo que hospitales y centros médicos respondan a emergencias, cirugías y tratamientos de enfermedades graves.

La Cruz Roja Salvadoreña ha intensificado sus esfuerzos para mantener las reservas del banco nacional de sangre, con la colaboración de organizaciones como la Fundación Internacional We Love U, que recientemente reunió a 27 donantes en una jornada llevada a cabo en el Centro de Gobierno de San Salvador.

Estas iniciativas buscan reforzar la disponibilidad inmediata de sangre en un contexto donde la demanda puede superar la oferta .

La Fundación We Love U impulsó su segunda jornada de donación de sangre junto a la Cruz Roja Salvadoreña para fortalecer el banco nacional. (Foto: Cruz Roja Salvadoreña)

Los requisitos para donar se establecen por grupo de edad y condiciones de salud: mujeres entre 18 y 60 años y hombres de 18 a 65 años, con un peso entre 52 y 122 kilogramos (115 y 270 libras).

Además, se solicita no haber sufrido hepatitis, no consumir alcohol en las 48 horas previas, dormir al menos 5 horas antes y elegir alimentos bajos en grasa el día de la donación.

La organización promueve de manera constante la participación ciudadana en las jornadas de donación, alentando a la sociedad a sumarse a esta práctica solidaria que respalda el sistema de salud nacional.