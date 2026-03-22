El mercado de acuicultura salvadoreño reporta alza en importaciones, según datos oficiales

Variaciones porcentuales significativas, cambios en el origen de las compras y cifras récord marcan el comportamiento de este sector en el mercado salvadoreño (Foto cortesía Ministerio de Agricultura y Ganadería)

Las importaciones de productos de pesca y acuicultura en El Salvador registraron un crecimiento notable entre enero de 2020 y enero de 2026, con un incremento en el valor de USD 0,6 millones a USD 2 millones y una diversificación limitada de países proveedores, según datos del Banco Central de Reserva (BCR). Este repunte obedece a una expansión sostenida del mercado local, donde la demanda alcanzó en 2026 su punto más alto del periodo revisado.

En términos porcentuales, el salto más pronunciado se observó en enero de 2026, cuando el monto importado creció 60,6 % respecto al año anterior, tras una leve contracción del -8,3 % en enero de 2025, de acuerdo a las cifras presentadas por el BCR. La variación interanual revela una tendencia positiva, aunque marcada por episodios de volatilidad.

Las cifras del volumen importado, medidas en kilogramos, ratifican esta dinámica de expansión. Entre enero de 2020 y enero de 2026, el volumen se triplicó, pasando de 0,1 millones a 0,3 millones de kilogramos. La tendencia alcista fue particularmente marcada entre 2023 y 2024, superando el umbral de 0,2 millones de kilogramos y consolidando el mayor registro en 2026, pese a una caída de -25,8 % en 2025, seguida de una recuperación de 81,2 %.

La estructura de proveedores también experimentó cambios. Ecuador se posicionó como el socio comercial más importante, con USD 1 millón acumulados en exportaciones hacia El Salvador durante el periodo. Nicaragua aportó USD 0,6 millones, seguida por Honduras con USD 0,2 millones y Chile con USD 0,1 millones. En contraste, España, China, Estados Unidos e India tuvieron una participación marginal según el Banco Central de Reserva.

Variaciones porcentuales significativas, cambios en el origen de las compras y cifras récord marcan el comportamiento de este sector en el mercado salvadoreño.

El desglose por años señala que después de la caída inicial de -31,9 % en enero de 2021, las importaciones se recuperaron con fuerza: en enero de 2022 el incremento fue de 85,6 %; en 2023, de 37,7 %; y en 2024, de 25,9 %. El crecimiento en volumen acompañó esta tendencia, con un alza de 79,2 % en 2023 y de 15,5 % en 2024, pero mostrando oscilaciones en los años subsecuentes.

Tanto en valor como en volumen, los datos del Banco Central de Reserva evidencian una progresión ascendente en la importación de productos de pesca y acuicultura en El Salvador durante los seis años analizados. La concentración en proveedores latinoamericanos y el aumento sostenido del volumen reflejan una demanda creciente, a pesar de las fluctuaciones anuales que caracterizan el periodo.

Sector interno

La pesca marina en El Salvador concentra actualmente el 80% de su actividad en atunes, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La mitad de la producción pesquera salvadoreña proviene de atunes capturados en pesca de altura, es decir, en áreas oceánicas fuera de las aguas nacionales.

En la pesca artesanal, los recursos más frecuentemente extraídos incluyen camarones costeros, pargo, róbalo, corvina, macarela, tiburón y especies como las conchas o curiles, las cuales son recolectadas de forma manual principalmente por mujeres y niños.

Las compras externas del sector sumaron USD 2 millones en enero de 2026, impulsadas por una sostenida expansión de la demanda local y con predominio de proveedores latinoamericanos como Ecuador y Nicaragua (Foto cortesía Ministerio de Agricultura y Ganadería)

Las actividades pesqueras, tanto industriales como artesanales, se concentran en La Unión, El Triunfo, Acajutla y La Libertad, siendo La Unión el principal punto de descarga de pesca atunera en el país, según el reporte del organismo. En el muelle artesanal de La Libertad, trabajan 412 pescadores organizados en cinco cooperativas —cuatro dedicadas a la captura y una a la comercialización— con 225 integrantes en total.

De acuerdo con la FAO, la pesca artesanal sigue activa, aunque es poco documentada, y emplea herramientas como redes de enmalle, atarrayas y palangres.