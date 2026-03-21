El Salvador: Tribunal impone 720 años de prisión a expolicía acusado de múltiples homicidios

La condena contra el exagente de la Policía Nacional Civil marca un precedente en la lucha judicial contra la impunidad en El Salvador. (Cortesía: Freepik)

El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a un expolicía a 720 años de prisión por un total de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, y por los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.

De acuerdo con una publicación de Centros Judiciales, la estructura criminal en la que actuó Juan José Castillo Arévalo, conocido como El Samurái, operó entre los años 2015 y 2017 en varios distritos de Usulután y San Miguel. Durante ese periodo, el exagente de la Policía Nacional Civil (PNC) empleó recursos institucionales para ejecutar homicidios, alterar escenas delictivas y manipular pruebas, lo que obstaculizó investigaciones oficiales de aquel entonces.

Autoridades señalaron que la Fiscalía salvadoreña demostró que el implicado utilizó medios oficiales para fines ilícitos, un hecho que comprometió la seguridad pública y puso en entredicho la integridad de los cuerpos de seguridad.

Junto al caso de Castillo Arévalo, el tribunal sentenció a otros tres exagentes del cuerpo policial. Se trata de José Onán Castillo Arévalo a 410 años de cárcel, José Fermín Melgar Luna recibió 290 años, y Félix Antonio Rodas Jurado, quien deberá cumplir 65 años de prisión.

El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel sentenció a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, a 720 años de prisión. (Cortesía: Centros Judiciales de El Salvador)

Cada uno de los procesados mantenía vínculos directos con organizaciones criminales, situación especialmente acreditada en el año 2017 por los expedientes judiciales.

Por su parte los jueces absolvieron a una persona de nombre Amílcar Antonio Mejía Rivera de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Las órdenes de captura para los condenados continúan vigentes, según información de Centros Judiciales.

El uso de recursos policiales para el crimen organizado impactó la seguridad nacional

Juan José Castillo Arévalo cometió dieciocho homicidios y otros delitos graves utilizando su puesto en la policía. La confirmación de vínculos con organizaciones criminales durante 2017 llevó al tribunal a dictar una sentencia que constituye un punto de inflexión en la política judicial contra la impunidad dentro de las fuerzas de seguridad salvadoreñas.

Centros Judiciales detalló que la estructura delictiva alteró al menos 18 escenas de crímenes entre 2015 y 2017 en Usulután y San Miguel. Esta modalidad, catalogada como fraude procesal, fue uno de los fundamentos para la severidad de la sentencia.

Precedente judicial y desafíos institucionales en El Salvador

La condena impuesta a Castillo Arévalo y sus excolegas estableció un precedente que desafía la cultura de impunidad al interior de las fuerzas de seguridad salvadoreñas.

La Fiscalía comprobó vínculos directos entre los exagentes condenados y organizaciones criminales, especialmente en 2017, según expedientes judiciales. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

Durante el proceso, el tribunal acreditó la existencia de vínculos operativos entre los exagentes condenados y organizaciones criminales.

Los documentos judiciales señalaron que la manipulación de escenas y alteración de pruebas habrían sido facilitadas por una red interna dentro de la PNC, lo que representa un desafío estructural para la reforma de las instituciones de seguridad.

El fallo también dispuso mantener activas las órdenes de captura contra los sentenciados no detenidos, priorizando su localización inmediata. Con esta decisión, los jueces buscan garantizar el cumplimiento efectivo de las penas y marcar un paso decisivo en la lucha judicial contra la corrupción y el crimen organizado en la seguridad pública.